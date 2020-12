La Couronne a omis plus de détails, leur révèle le majordome de Lady Di | Instagram

Paul Burrell est devenue clé dans cette nouvelle polémique autour de la série “The Crown” que désormais la royauté tente de saper en considérant qu’elle se base principalement sur des événements “fictifs”. Cependant, l’ancien majordome de Diane de Galles, Paul Burrell, témoin et ami proche de la princesse éclaire davantage le drame controversé, l’un des plus célèbres Netflix.

Paul Burrell a abordé cette nouvelle polémique, était avec Diana même dans les moments les plus difficiles et a été le seul témoin à de nombreuses reprises du traitement de Charles de Galles envers sa femme, la série le dépeint, «froid» et «indifférent», et «c’est précisément ce qui a été vécu dans ce mariage», précise-t-il.

Dans une récente conversation qu’il a eue avec un média britannique, Paul Burrell a souligné une série de détails selon lesquels «il vivait à huis clos». Le majordome confirme que l’essentiel de la quatrième saison est réel et l’assure dans une vidéo qui circule sur le réseau.

Vrai. “Froid et assez indifférent”

Le drame note que Carlos (Josh O’Connor) dans la série s’est à peine tourné pour voir Diana (Emma Corrin), quelque chose qu’il dépeint s’est souvent produit depuis leurs fiançailles et pendant leur mariage.

Il était probablement marié à la plus belle femme du monde. Mais il ne s’est pas occupé d’elle et c’est ce que vous voyez dans The Crown. “

De la même manière, il partage la déception de Diana qui lui a révélé une fois que “j’attendais plus de Carlos”

Je pensais que quand je me marierais, mon mari serait là pour moi, pour prendre soin de moi, pour me soutenir, pour m’encourager, mais il ne l’est pas.

Vrai. Envie de Carlos envers Diana

Comme l’indique Paul Burrell, le fils de la reine Elizabeth et futur roi boudait et était dérangé par toute l’attention que Diana recevait alors qu’il était éclipsé.

Vous regardez une jeune femme inconnue grandir alors que la star de Carlos ne le fait pas, et sa popularité est plus grande que la sienne. C’est tout le problème “

Ses premières vraies tournées en étaient un exemple clair. “Sa popularité en Australie, par exemple, comment elle l’a éclipsé et comment il n’aimait pas ça, c’est vrai”, a-t-il déclaré au Sun dans l’interview.

Vrai. “Tu ressembles à la maf! A”

Diana faisait toujours tout pour plaire à son mari, il n’était pas content, se souvient l’employé et confident du royal, à un moment précis, il est à noter qu’il n’apparaît pas dans l’histoire.

Ils auraient mis une autre scène avec le prince Charles disant à Diana, alors qu’elle descendait les escaliers dans une belle robe blanche et noire, juste pour lui plaire, et il a dit: “ Vous semblez appartenir à la foule. ”

Faux. “La bague de fiançailles n’a pas été choisie par Diana”

La série montre que la bague de fiançailles a été choisie par Diana elle-même, ce que Burrell nie complètement, c’est Carlos et la reine qui l’ont choisie, a-t-il déclaré dans l’interview supposée.

J’étais là. La reine l’a choisi avec le prince Charles. Elle a demandé à voir le bijoutier de la Couronne. Il est venu avec un étui avec chaque pierre que vous pouvez imaginer. Le prince est descendu de sa suite au palais de Buckingham et ils ont choisi cette bague et l’ont donnée à Diana », a-t-il déclaré.

«Carlos et la reine ont choisi la bague, pas Diana», explique l’ancien majordome de la princesse, Paul Burrell, «a été témoin de ce moment». Instagram

Vrai. La reine Elizabeth n’a pas accepté Diana

La série montre le lien lointain qui existait entre la reine et Diane de Galles, qui n’est pas si loin de ce qui était leur coexistence nulle, décrit-il.

Ils n’étaient pas très proches. Je l’ai entendue dire que Diana est «une fille tellement stupide, elle ne s’en rend pas compte, les hommes ont des affaires». C’est assez révélateur, que c’est accepté et que c’est ce qui se passe et que vous le supportez. Ils ont bien fait à la Couronne », a déclaré Burrell.

Vrai. Les problèmes de santé de Diana

Selon le témoin, actuellement âgé de 62 ans, l’histoire traite des troubles de l’alimentation auxquels Lady Diana a été confrontée avant même son mariage avec Carlos, comme en témoigne la série. Carlos était au courant de ce problème, révèle Burrell.

Elle a commencé à tomber malade peu de temps avant de se marier. Il m’a dit tout cela. Elle a dit qu’elle était même malade lors de sa nuit de noces. Il a également révélé que c’était une longue bataille.

C’est quelque chose qui lui cause de l’ennui et sûrement de la tristesse, elle pense que la même chose arrive au public en voyant ces scènes, Burrell souligne même qu ‘”il était là pour l’aider” mais “elle n’a pas reçu d’aide de l’intérieur, The Crown inclut juste ça”. Fait remarquer.

De même, Burrell met en évidence d’autres aspects de la dynamique au sein de la royauté qui contredisent les scènes de la série, tels que la relation entre le monarque et son mari, l’intrus qui a fui dans la chambre de la reine et d’autres aspects.

Faux. La reine Elizabeth et Philippe d’Édimbourg n’ont pas de lits séparés

Burrell assure que le couple royal, Elizabeth II ou Elizabeth Marie, son nom officiel et son mari duc Philippe d’Édimbourg, ne dorment pas dans des lits séparés, s’il y a une relation qu’ils ont montrée comme froide et ce n’est pas, c’est la leur » Ils n’ont pas froid l’un avec l’autre », explique-t-il, ils dorment tous les deux dans une chambre, le prince Felipe adore la reine, dit-il.

Vrai. L’intrus dans la chambre d’Isabel II

Selon Paul, il a confirmé que la scène dans laquelle l’intrus échappe à la sécurité du palais de Buckingham s’est produite, ce jour-là, la reine dormait seule dans l’une de ses chambres. Cependant, celui-ci n’est pas rouge et grand comme il est représenté. “Il est très humble avec un seul lit et deux tables de nuit sans fleurs.”

Vrai. Surnoms dans la famille royale

Carlos et Camila sont nommés parmi eux Fred et Gladys, un détail que l’histoire n’a pas passé, la princesse Anne a autrefois appelé Carlos “Bourriquet”, en raison de sa fonction aux grandes oreilles tandis que la reine Elizabeth l’appelle “Chou “qui fait référence en espagnol à un” chou “.

Faux. Rencontres avec Margaret Thatcher.

Burrell précise que lors de la rencontre entre Margaret et Elizabeth II, ils auraient pu improviser un scénario parce que “personne ne sait ce que la reine dit au Premier ministre”.