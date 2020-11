L’actrice incarne la politicienne dans la nouvelle série du drame royal de Netflix, qui couvre ses années au pouvoir et la relation du prince Charles et de la princesse Diana.

Elle a déclaré à Harper’s Bazaar: “L’enfance est toujours un endroit très utile et instructif pour commencer. Margaret Thatcher a grandi en tant que fille d’épicier et en tant que fille d’échevin – une méthodiste – donc tous ces aspects ont défini qui elle était en tant que Premier ministre, ses politiques et comment elle a budgétisé le pays.

«Elle a construit son monde; elle a vraiment travaillé dur pour arriver là où elle était. Que vous soyez l’un de ses partisans ou non, ou que vous l’aimiez ou que vous ne l’aimiez pas, vous ne pouvez pas abandonner le fait qu’elle s’est vraiment faite.

Anderson a déclaré que même si elle «ne serait pas nécessairement d’accord avec son style de leadership», elle en était venue à l’admirer.

Elle a déclaré: «À la fin, je pense qu’elle est devenue assez dictatoriale. Elle était au pouvoir pendant 11 ans, et on dit que les dirigeants ne devraient jamais dépasser sept ans ou ils commencent à devenir fous. Mais elle avait l’esprit le plus extraordinaire.

Gillian Anderson qui joue Margaret Thatcher dans la nouvelle série de The Crown

Anderson, qui est devenu célèbre dans The X-Files, a déclaré qu’une jeune femme débutant dans l’industrie faisait maintenant face à une période «difficile» «essayant de faire entendre sa voix».

Mais elle a déclaré dans le numéro de décembre du magazine, qui est en vente maintenant, que la montée en puissance d’une autre femme politique – la démocrate de gauche new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez – lui donnait plus d’espoir de progrès.

Gillian Anderson qui joue Margaret Thatcher dans la nouvelle série de The Crown en couverture de Harper’s Bazaar

Elle a déclaré: «Je pense que nous y arrivons. Vous avez quelqu’un comme Alexandria Ocasio-Cortez – c’est une oratrice incroyablement audacieuse et provocante, mais on a l’impression qu’il faut ce niveau d’intention et d’être aussi vocal pour être entendu. Il y a certainement encore du travail à faire.

Le magazine organise actuellement la semaine du bazar au travail jusqu’au 19 novembre, qui comprend des discussions avec des femmes de premier plan, notamment l’ancienne Premier ministre australienne Julia Gillard et la fondatrice d’Everyday Sexism Laura Bates.