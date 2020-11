W

Quelle est la prochaine étape de la loterie nationale?

La franchise pour gérer la loterie est à gagner. L’opérateur sortant Camelot fait face à une concurrence féroce pour s’accrocher à l’accord lucratif. Notre Q&A propose un guide…

Qu’est-ce que la loterie nationale du Royaume-Uni (UKNL)?

La loterie nationale est la loterie nationale franchisée par l’État du Royaume-Uni. Il a été créé en 1993 par le gouvernement de John Major avec pour mandat de financer les «bonnes causes» à travers le Royaume-Uni. La première licence d’exploitation de l’UKNL a été attribuée en 1994.

L’UKNL propose actuellement une variété de jeux basés sur le tirage au sort, notamment: Lotto; Euromillions; Set pour la vie et Thunderball. Il propose également des jeux et des cartes à gratter à «gain instantané». À ce jour, l’UKNL a attribué plus de 75 milliards de livres sterling de prix.

Que se passe-t-il avec la loterie nationale?

La franchise National Lottery est actuellement à gagner dans un concours organisé par la Gambling Commission, l’organisme qui réglemente l’UKNL; c’est la quatrième fois dans l’histoire de l’UKNL qu’elle est en compétition. La dernière licence d’exploitation de la loterie a été attribuée en 2009 et expire en 2023. La quatrième licence nationale de loterie sera valable jusqu’en 2033.

Qui le dirige, comment ça marche?

L’opérateur actuel de l’UKNL est le Groupe Camelot, qui gère la loterie depuis sa création en 1994. Basée à Watford, Camelot appartient au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, qui a acheté l’entreprise pour environ 389 millions de livres sterling en 2011. Le RREO, basé au Canada, a un actif estimé à 207 milliards de livres sterling (CAD).

Camelot est responsable de la promotion de l’UKNL, de la vente de ses produits en ligne et via des détaillants, et de la distribution des fonds qui en résultent à de bonnes causes à travers le pays via son réseau de partenaires de distribution. Le produit de la loterie est réparti entre les prix (52%), les retours aux bonnes causes (25%); droit de loterie (12%); commissions des détaillants (5%); et les coûts et bénéfices d’exploitation (5%). Tous les pourcentages sont approximatifs.

Quels sont les défis auxquels la UK National Lottery est confrontée?

Comme pour de nombreuses entreprises, l’UKNL a eu du mal à concurrencer dans le monde en ligne, où elle fait face à une concurrence accrue pour les dépenses de loterie et de jeux. La décision de Camelot d’augmenter le prix des billets tout en réduisant les chances de gagner en ajoutant un septième numéro de tirage semble avoir nui aux ventes; la clientèle du noyau de jeux de tirage au sort de la loterie a chuté de huit millions et demi de personnes depuis 2012.

Camelot subit une pression supplémentaire de la part des militants anti-jeux de hasard qui ne croient pas que la loterie nationale mérite un traitement réglementaire distinct des autres formes de jeu. Le gouvernement a fait part de sa volonté d’augmenter l’âge minimum du jeu pour les produits de la Loterie nationale à 18 ans, mais les militants aimeraient voir d’autres mesures pour arrêter le jeu problématique chez les jeunes.

Combien vaut la franchise UKNL?

Bien que la valeur globale de la franchise soit difficile à estimer, le groupe Camelot a déclaré des ventes de 7,9 milliards de livres sterling pour 2019/20. Sur ce montant, 52% sont reversés aux gagnants, 25% aux bonnes causes, 12% aux droits, 5% aux détaillants et 5% à l’opérateur. Cette réduction de 5% se traduit donc par 395 millions de livres sterling pour Camelot. Sur ce montant, Camelot dit que 80% est le coût, laissant un bénéfice de 79 millions de livres sterling.

Camelot aura-t-il une concurrence sérieuse cette fois-ci?

Une quatrième victoire consécutive de Camelot pourrait soulever des questions quant à savoir si un concurrent extérieur aura jamais une chance légitime de remporter la licence.

De son côté, Camelot semble ressentir une certaine pression. Des sourcils ont été soulevés en disant qu’ils ont presque doublé leurs dépenses marketing au cours de la dernière année civile à mesure que le renouvellement de la licence arrive. Ils ont conclu un nouveau partenariat avec The House Magazine, un titre populaire auprès des députés de Westminster.

Le géant européen de la loterie Sazka Group a annoncé son intention de soumissionner et a nommé le mois dernier l’ancien chef d’Air Miles et vice-président du comité d’organisation de Londres 2012, Sir Keith Mills, pour diriger leurs efforts. Le groupe Sazka exploite actuellement des loteries en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie et en Autriche, avec un chiffre d’affaires annuel combiné d’environ 17,5 milliards d’euros.

Pendant ce temps, la presse spécialisée dans le jeu rapporte que le groupe portugais Sugal et Damani de l’Inde feront une autre offre pour l’UKNL, bien que peu de détails soient disponibles à ce jour.

Un autre soumissionnaire présumé est Northern & Shell de Richard Desmond, opérateur de la UK Health Lottery. Le coloré Desmond est proche des membres du gouvernement Johnson, mais a récemment fait face à une controverse sur ses contacts avec le gouvernement au cours du processus d’approbation de la planification de son développement immobilier Westferry à Canary Wharf.

La Gambling Commission organise le concours et recommandera un opérateur pour la quatrième période de licence. Il appartient alors au gouvernement d’accepter ou de rejeter la nomination.