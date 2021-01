US Vogue a annoncé que Kamala Harris serait sa vedette de couverture de février 2021, mais la controverse entourant les images a éclipsé les débuts du vice-président élu dans Vogue.

Révélant la nouvelle sur Instagram dimanche, US Vogue a publié une image de couverture montrant une photo complète de Harris vêtu d’un costume brun décontracté Donald Deal et de baskets Converse debout devant ce qui semblait être un drap de satin rose accroché à un mur vert, couleurs emblématiques de sa sororité à l’Université Howard Alpha Kappa Alpha.

La photo a été qualifiée de «désordre délavé d’une couverture» par certains critiques des médias sociaux, qui soupçonnent Vogue de blanchir la peau de Harris lors de l’édition de l’image, ce que Vogue nie. “Kamala Harris est à peu près aussi claire que les femmes de couleur viennent et Vogue a toujours regardé son éclairage”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

D’autres ont remis en question la décision de présenter la première vice-présidente ainsi que la première Américaine noire et asiatique à être élue à ce rôle portant des Converse, malgré l’amour de Harris pour les baskets sur la campagne électorale. Ils ont décrit la photo comme «amateur», «irrespectueuse» et «anti-noire».

D’autres sont tout simplement déçus par la qualité et le style de l’image, prise par Lensman Tyler Mitchell, qui a connu la gloire en devenant le premier photographe afro-américain à décrocher une couverture de Vogue lorsqu’il a photographié Beyoncé pour US Vogue en août 2018.

“Les gens qui ne comprennent pas pourquoi la couverture Vogue de la vice-présidente élue Kamala Harris est mauvaise manquent le point”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter. «La photo en elle-même n’est pas terrible en tant que photo. C’est juste loin, bien en dessous des standards de Vogue. Ils n’y ont pas réfléchi. Comme les devoirs terminés le matin, c’est dû. Irrespectueux.”

On dit que l’équipe de Vogue et Harris ont travaillé en étroite collaboration sur le tournage. Vogue a également publié un article expliquant le clin d’œil aux couleurs de la sororité de Harris dans lequel ils confirment que les choix de style étaient «les siens».

Le magazine a ensuite publié une photo supplémentaire, un portrait de Harris vêtu d’un costume bleu poudre de Michael Kors, debout devant une table avec une nappe en or et un rideau d’or. Cette image, tout en restant simple, est plus brillante et plus puissante.

Il y a un consensus général sur le fait que cette image aurait été la plus forte des deux et mieux utilisée comme version de couverture imprimée en février. Vogue a cependant choisi la tenue plus décontractée avec Harris dans le costume marron et les baskets à imprimer, malgré le fait que, selon CNN, l’équipe de Kamala a approuvé l’image du costume bleu comme étant celle à utiliser.

Une porte-parole de Vogue a déclaré à WWD: «L’équipe de Vogue a adoré les images prises par Tyler Mitchell et a ressenti l’image plus informelle capturée par la nature authentique et accessible du vice-président élu Harris, que nous pensons être celle de l’administration Biden / Harris. Pour répondre à la gravité de ce moment de l’histoire et au rôle qu’elle doit jouer pour faire avancer notre pays, nous célébrons les deux images d’elle comme des couvertures numériques.

Cependant, certains ont interprété ce choix occasionnel comme un signe de manque de respect. «Anna Wintour a saboté le prochain vice-président! C’est anti-noir! a déclaré un utilisateur. Alors qu’un autre a déclaré: «Quiconque est choqué par la mauvaise qualité de la couverture de Vogue de Kamala n’a pas prêté attention aux conneries d’Anna Wintour avec des gens de couleur. Il s’étend sur des décennies. L’équipe Kamala aurait dû être mieux informée.

Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter l’année dernière, Anna Wintour a écrit une lettre au personnel de Vogue s’excusant pour ses «erreurs» dans la publication de photographies et d’articles considérés comme insensibles aux minorités. «Vogue n’a pas trouvé suffisamment de moyens pour élever ou donner de l’espace aux éditeurs, écrivains, photographes, designers et autres créateurs noirs», écrit-elle. «Nous avons également commis des erreurs en publiant des images ou des histoires blessantes ou intolérantes. Je veux assumer l’entière responsabilité de ces erreurs. »

L’image a même ravivé les appels à la démission d’Anna Wintour. «Anna Wintour doit partir», a déclaré un utilisateur de Twitter. «Si la seule fois où son équipe peut correctement coiffer une femme noire, c’est lorsqu’elle est couverte de couture, alors son mandat l’a bien couru.