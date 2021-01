T

La crise de Covid-19 qui menace de submerger les hôpitaux devrait empirer qu’on ne le pensait il y a à peine une semaine, a averti aujourd’hui un chef de la santé.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers qui représente les hôpitaux et autres fiducies de santé, a déclaré aux députés que la demande sur le NHS devrait maintenant culminer en février avec «un niveau plus élevé et une période de pression plus prolongée».

Se présentant devant le comité de la santé et des affaires sociales des Communes, le président Jeremy Hunt lui a demandé quel était le niveau de pression sur la ligne de front dans les hôpitaux à l’heure actuelle.

Il a déclaré aux députés que la situation était “incroyablement grave” et qu’elle devrait s’aggraver car le virus se propage maintenant si rapidement en dehors de Londres et du sud-est que les cas allaient probablement diminuer plus lentement que lors de la première vague et de la crise. a été prévu de culminer plus tard que prévu récemment.

Ses commentaires ont suscité des suggestions selon lesquelles le verrouillage pourrait devoir être resserré pour maîtriser plus rapidement la maladie.

De nombreux hôpitaux de Londres et de certaines parties du sud-est ont déjà du mal à faire face à une augmentation des admissions à Covid, le maire Sadiq Khan déclarant un «incident majeur» dans la ville la semaine dernière.

La forte augmentation des cas dans la capitale, qui a été alimentée par la nouvelle souche du virus, a montré des signes de ralentissement, mais les épidémies sont maintenant en spirale dans d’autres régions du pays.

M. Hopson a déclaré: «Les dernières informations de ces derniers jours montrent vraiment trois tendances vraiment très inquiétantes.

«La première est qu’il semble maintenant assez clair que le taux d’infection ne diminuera pas aussi rapidement qu’au cours de la première phase et qu’il diminuera plus lentement en raison de la transmissibilité accrue de la nouvelle souche.

«La deuxième chose, c’est que les taux d’infection, nous avons beaucoup parlé ces derniers jours de Londres et du sud-est et de l’est de l’Angleterre, mais ce qui est très clair, c’est que les taux d’infection augmentent maintenant très rapidement au-delà de ces zones en les Midlands, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

«C’est une préoccupation particulière parce que les fiducies dans les Midlands et le Nord ont un nombre important de patients encore hospitalisés après la deuxième poussée, et dans le Sud-Ouest en raison de son sommier plus petit, nous savons qu’il est moins capable d’absorber la pression que l’autre. Régions.

«Il semble maintenant que le pic de la demande du NHS soit en fait en février.

«Si c’est vrai, cela signifie essentiellement qu’il y a un niveau plus élevé et une période de pression plus longue sur le NHS que ce à quoi nous nous attendions il y a à peine une semaine.

«Nous envisageons maintenant dans le NHS une série d’arrangements d’urgence et d’urgence qui maximiseraient la capacité du NHS disponible dans les zones soumises à la plus grande pression.

Près de la moitié des décès à l’hôpital en Angleterre et au Pays de Galles enregistrés au cours de la dernière semaine de 2020 impliquaient un coronavirus, selon de nouveaux chiffres.

Il y a eu 3 144 décès enregistrés au cours de la semaine se terminant le 1er janvier, ce qui mentionnait Covid-19 sur le certificat de décès, a indiqué l’Office for National Statistics.