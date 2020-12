L

La crise du Covid-19 à ondon s’aggrave, avec près de 36 000 nouveaux cas en une semaine, révèlent les chiffres aujourd’hui.

Ils montrent que 20 arrondissements ont connu une augmentation d’au moins 70% des cas confirmés dans la semaine précédant le 12 décembre.

Les cas ont plus que doublé à Richmond, avec une hausse de 140,3%, par rapport à la semaine précédente, Lewisham 111,5% et Lambeth 103,7%, Hammersmith et Fulham ont enregistré une augmentation de 98,4%, Enfield 94,5% et Wandsworth 92,1% à Westminster le bond était de 87,7 pour cent, Camden, 87,6 pour cent, Southwark 84,3 pour cent et Bromley 81,2 pour cent Le taux de sept jours à Londres a atteint 325,2 nouveaux cas pour 100000 dans la semaine jusqu’au 12 décembre, après avoir doublé en moins de quinze jours. taux de sept jours le plus élevé de 653,8, suivi de Barking et Dagenham sur 543,4 et Redbridge 539,3 Cinq autres arrondissements ont des taux supérieurs à 400, Enfield (466,2), Waltham Forest (457,1), Bexley (445,9), Newham (432,4) et Tower Hamlets ( 407.4) Neuf autres arrondissements ont des taux supérieurs à 300, Bromley, Merton, Croydon, Sutton, Hackney et la ville de London, Greenwich, Kingston, Harrow et Haringey Un record de 7422 nouveaux cas a été annoncé pour le 12 décembre, avec 35874 jusqu’à présent dans la semaine au déc 14 novembre Les autres arrondissements qui connaissent des augmentations d’au moins 70% sont Merton, Redbridge, Hounslow, Croydon, Islington, Havering, Brent, Sutton, Barking et Dagenham et Bexley

Avec la flambée de cas dans certaines parties du Kent, de l’Essex et de certains autres comtés, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles un troisième verrouillage sera imposé dans au moins une grande partie du sud de l’Angleterre après Noël.

Alors que les épidémies s’aggravent dans de nombreux pays d’Europe, l’Organisation mondiale de la santé a appelé les gens à rester à la maison pendant la période des fêtes car cela «ne vaut pas le risque» d’attraper la maladie.

Le directeur régional de l’organisation pour l’Europe, le Dr Hans Kluge, a déclaré: «Il reste une différence entre ce que vos autorités vous autorisent à faire et ce que vous devez faire.»

Dans un communiqué, il a déclaré: «Nous avons encore quelques mois de sacrifices devant nous et pouvons maintenant nous comporter d’une manière dont nous sommes collectivement fiers. Quand nous regardons en arrière ces temps sans précédent, j’espère que nous avons tous senti que nous avons agi avec un esprit d’humanité partagée pour protéger ceux qui en ont besoin.

Les chiffres complets montrent que Richmond a enregistré 423 cas dans la semaine précédant le 12 décembre, en hausse de 247 (140,3%) avec un taux de 213,6, Lewisham 825 cas, en hausse de 435 (111,5%) avec un taux de 269,7, Lambeth 882 cas, en hausse de 449 (103,7%) avec un taux de 270,5, Hammersmith et Fulham 383 cas, en hausse de 190 (98,4%) avec un taux de 206,9, Enfield 1556 cas, en hausse de 756 (94,5%) avec un taux de 466,2, Wandsworth 826 cas, en hausse de 396 (92,1%) avec un taux de 250,5, Westminster 441 cas, en hausse de 206 (87,7%) avec un taux de 168,8, Camden 499 cas, en hausse de 233 (87,6%) avec un taux de 184,8, Southwark 796 cas, en hausse de 364 (84,3%) avec un taux de 249,7, Bromley 1154 cas, en hausse de 517 (81,2%) avec un taux de 347,2, Merton 692 cas, en hausse de 307 (79,7%) avec un taux de 335, Redbridge 1646 cas, en hausse de 726 (78,9%) avec un taux de 539,3, Hounslow 742 cas, en hausse de 324 (77,5%) avec un taux de 273,3, Croydon 1180 cas, en hausse de 513 (76,9%) avec un taux de 305,1, et Islington 573 cas, en hausse de 249 (76,9%) avec un taux de 236,3.

Dans Havering, il y a eu 1697 cas, en hausse de 710 (71,9%) avec un taux de 653,8, Brent 864 cas, en hausse de 361 (71,8%) avec un taux de 262, Sutton 649 cas, en hausse de 271 (71,7%) avec un taux de 314,5, Barking et Dagenham 1157 cas, en hausse de 479 (70,6%) avec un taux de 543,4, Bexley 1107 cas, en hausse de 456 (70%) avec un taux de 445,9, Hackney et la ville de Londres 922 cas, en hausse de 375 (68,6%) avec un taux de 317, Hameaux de la tour 1323 cas, en hausse de 533 (67,5%) avec un taux de 407,4, Newham 1527 cas, en hausse de 586 (62,3%) avec un taux de 432,4, Greenwich 891 cas, en hausse de 312 (53,9%) avec un taux de 309,4, Kingston 604 cas, en hausse de 210 (53,3%) avec un taux de 340,3, Herse 832 cas, en hausse de 283 (51,5%) avec un taux de 331,3, Kensington et Chelsea 275 cas, en hausse de 93 (51,1%) avec un taux de 176,1, Haringey 823 cas, en hausse de 267 (48%) avec un taux de 306,3, Forêt de Waltham 1266 cas, en hausse de 376 (42,2%) avec un taux de 457,1, Barnet 981 cas, en hausse de 283 (40,5%) avec un taux de 247,8, Ealing 804 cas, en hausse de 228 (39,6%) avec un taux de 235,2, et Hillingdon 804 cas, en hausse de 227 (39,3%) avec un taux de 262.