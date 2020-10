La crise pourrait plonger le Noël de la reine Elizabeth dans une solitude totale | Instagram

Bien que jusqu’à présent, les membres de la royauté n’aient pas confirmé ou démenti les versions, apparemment la reine Elizabeth est confrontée à un moment difficile avant la possibilité de se retrouver seule dans le temps le plus attendu par le monarque britannique.

Selon des rapports récents, ils assurent que la monarque fait face à une situation sans précédent dans sa vie, cela après l’une des saisons les plus attendues pour que la royale se réunisse avec ses proches pourrait ne pas se produire cette fois.

Selon des détails connus sur les coutumes de la royauté britannique, “Noël” est l’un des moments les plus attendus pour le souverain d’Angleterre, comme pour beaucoup de gens, c’est le seul moment capable de réunir de nombreuses familles tout comme cela a été le cas pendant de nombreuses années dans le sien.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, Isabel II il est confronté au dilemme que pour la seule occasion il ne pourra pas être en compagnie de ses proches.

L’une des raisons les plus sérieuses qu’ils invoquent est la pandémie qui a frappé le monde et face à la nouvelle épidémie dont le Royaume-Uni n’a peut-être pas échappé à de nombreux membres de la “Windsor“Choisissez d’éviter les réunions de masse.

Un Noël triste et solitaire pour Isabel?

Les citoyens ne peuvent toujours pas croire que le monarque célèbre à lui seul une date aussi spéciale que “Noël“Cependant, les rumeurs sur cette possibilité augmentent de plus en plus.

La polémique s’est intensifiée, d’abord, comme mentionné ci-dessus, la crise du coronavirus est à nouveau présente au Royaume-Uni ce qui représente un grand danger pour les plus grands membres de la royauté de s’exposer, la reine Elizabeth II et Philippe d’Édimbourg avec 94 et 99 ans respectivement.

D’autre part, le Prince Harry et Meghan, qui avait initialement prévu un voyage au Royaume-Uni, comme cela s’était passé il y a quelques mois, l’a annulé momentanément et jusqu’à aujourd’hui, ils n’ont pas changé de position, alors peut-être qu’il est possible qu’ils ne passent pas Noël avec la reine Elizabeth et d’autres membres.

Cependant, récemment, on savait également que les ducs de Cambridge ne se réunissaient pas non plus pour ne pas mettre en danger leur grand-mère, la souveraine britannique, la reine Elizabeth II, comme récemment annoncé.

En plus de cette nouvelle, la rumeur dit que le couple royal composé de William et Kate pourrait passer les rendez-vous avec leurs enfants à la maison de campagne Anmer Hall, située à Norfolk, où ils ont même joué lors d’une récente session avec leurs trois jeunes enfants et la visite du naturaliste. Sir David Attenborough.

Quant au mari de la reine, Philippe d’Édimbourg, il est à l’abri pour protéger sa santé, apparemment à Sandringham, l’un des endroits préférés de la reine.

La monarque, Elizabeth II, aurait constamment voyagé entre ses propriétés ces derniers mois pour s’installer au palais de Buckingham afin de remplir certains engagements qui, ont-ils souligné, ne risquaient pas sa santé, jusqu’à présent, elle poursuit ses activités selon les protocoles rigoureux établis. .

De même, il a été géré il y a quelques semaines que le monarque avait l’intention de voyager avec le personnel de service qui était avec elle, cependant, les employés n’accepteraient pas de l’accompagner également à Sandringham et que cela empêche d’être avec leurs familles.

Une demande qui aurait été purement et simplement rejetée, bien que cette mesure ait été analysée pour ne pas mettre le monarque en danger, n’a apparemment pas ajouté le soutien attendu à cette occasion, ce qui, comme on le savait, causerait un grand désagrément.

Une tradition qui semble être perdue après plusieurs années où Sandringham était le point de rencontre, le lieu situé dans le comté de Norkfolk où le monarque a déménagé avec toute sa famille là où les saisons de fête passaient, mais maintenant il semble qu’elle doit rester dans Buckingham, où il attendrait l’avis des membres de son conseil qui prendront la meilleure décision au profit du monarque et de ses membres.

Vous pouvez également lire le nouveau prince Charles de Galles vient de la série The Crown

Jusqu’à ce moment, tout reste dans les rumeurs, qui sont attendues au cours des jours suivants, les membres de la famille royale eux-mêmes feront la lumière sur les décisions qu’ils prendront finalement.