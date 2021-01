Revoir en un coup d’œil

T

son drame Netflix est là pour provoquer. Aussi en colère, intelligent et sombre que Parasite, il explore les horreurs du système de classe d’un pays (dans ce cas, le système des castes de l’Inde), tout en mettant également l’oppression raciale, la corruption politique haut de gamme et les tendances économiques mondiales au centre de la scène. L’anti-héros et narrateur du film, Balram (le nouveau venu Adarsh ​​Gourav), déclare: «Les Blancs sont en voie de disparition. Ils sont terminés dans une vie. C’est le siècle de l’homme brun et de l’homme jaune et Dieu sauve tout le monde!

Le film est basé sur le premier roman lauréat du prix Man Booker d’Aravind Adiga, un ami de longue date du réalisateur et écrivain de 45 ans, Ramin Bahrani. Les deux, qui se sont rencontrés à l’Université de Columbia, sont tous deux séparés par un trait d’union (Adiga est indo-australien; Bahrani est irano-américain). Indéniablement de la classe moyenne, ces copains sont fascinés par le sort des non-privilégiés et ils font ressortir le meilleur l’un de l’autre.

Bahrani fait trembler les cœurs et les esprits depuis des années, via des drames tels que Man Push Cart et 99 Homes. Mais ses bonnes intentions peuvent s’embourber dans des théâtres galopants et brillants (voir At Any Price de 2013 et Fahrenheit 451 de 2018). Autant dire, ici, il est de retour en forme.

Gourav est nuancé et tout à fait engageant dans le rôle de Balram Halwai, un paysan brillant qui se transforme de chauffeur lickspittle en quelque chose de plus impitoyable. Balram a des allusions à Becky Sharp et à Abigail de The Favourite. C’est un ver et nous comprenons exactement pourquoi il se retourne.

(

Gourav et Rajkummar Rao représentent les deux côtés de l’Inde

/ TEJINDER SINGH / NETFLIX)

La vie de Balram est changée à jamais par les actions d’un couple riche – descendant confus et libéral d’une famille riche, Ashok (Rajkummar Rao) et sa magnifique épouse américano-indienne, Pinky (superstar Priyanka Chopra Jonas: parfait).

Si Ashok se rapproche d’être une caricature (la progéniture indolente qui n’a pas la touche meurtrière de son père), Pinky et Balram sont constamment surprenants et leur chimie semi-sexuelle est saisissante. Tout est dans le détail. Pinky raconte Balram pour avoir caressé distraitement son propre entrejambe. Elle tend la main et touche ce sous-jacent, mais jamais de manière évidente.

La bande son est coquelicot, le travail de la caméra effervescent et poétique. Les photos des pieds d’un homme mort sur un bûcher funéraire, et plus tard d’un mendiant de Delhi avec une jambe de souche, sont particulièrement mémorables. Bahrani se frotte le nez dans la fragilité et la bizarrerie du corps humain et le résultat est à la fois beau et entraînant.

Chopra Jonas a produit le film avec Ava DuVernay. Gros frappeurs, ce sont juste le genre d’anges gardiens dont un projet comme celui-ci a besoin. Le tigre blanc s’adresse à un public de masse. Malgré une section centrale trop noueuse, il gardera les fesses sur les canapés et suscitera le débat car il est à la fois heureux d’offenser et désireux de plaire. Déplacez-vous sur Tiger King. Il y a un nouveau tigre en ville.

Sur Netflix à partir du 22 janvier