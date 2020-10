UNE

La croissance annuelle des prix des logements au Royaume-Uni est passée à 5,8% en octobre, le taux le plus élevé depuis janvier 2015, selon Nationwide.

Le prêteur hypothécaire a déclaré aujourd’hui que les prix moyens ce mois-ci s’établissaient à 227 826 £ contre 226 129 £ un mois plus tôt, stimulés par une demande robuste.

Les prix ont augmenté de 0,8% en glissement mensuel en octobre après prise en compte des effets saisonniers, après une hausse de 0,9% en septembre.

Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide, a déclaré: «L’activité du marché du logement est restée robuste. Les approbations de prêts hypothécaires pour l’achat d’une maison ont grimpé à 91 500 en septembre, le plus haut niveau depuis 2007. »

Les agents immobiliers et les constructeurs de maisons ont connu une période difficile au début du verrouillage en mars, lorsque les visites ont cessé, un certain nombre de chantiers de construction ont dû fermer et le gouvernement a exhorté les gens à éviter de bouger lorsque cela était possible.

Mais les restrictions ont été assouplies en mai et le marché du logement a été dynamisé en juillet lorsque le chancelier Rishi Sunak a instauré un congé du droit de timbre. Un certain nombre d’entreprises du secteur ont depuis fait état d’une demande d’acheteurs refoulée.

Cependant, Gardner de Nationwide a averti: «Les perspectives restent très incertaines et dépendront fortement de la façon dont la pandémie et des mesures pour la contenir évoluer ainsi que de l’efficacité des mesures politiques mises en œuvre pour limiter les dommages à l’économie dans son ensemble. Les changements de comportement résultant de Covid-19 pourraient soutenir l’activité du marché du logement, tandis que le congé du droit de timbre continuera à donner un coup de pouce à court terme en faisant avancer les achats. »

Il a ajouté que l’activité devrait ralentir dans les trimestres à venir, peut-être brusquement, si le marché du travail s’affaiblit comme la plupart des analystes le prévoient, en particulier une fois que le congé du droit de timbre expirera fin mars.