Les activités de Netflix ont explosé pendant la pandémie, mais à l’approche de 2021 et face à une pénurie potentielle de films et de films, la société devra prouver qu’elle peut continuer à jouer.

Netflix a annoncé aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre et, bien que Netflix reconnaisse une croissance plus lente, la société ajoute toujours des abonnés. La société a ajouté 2,2 millions d’abonnés nets au troisième trimestre, contre 2,5 millions de prévisions de la société. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars, dépassant les attentes. Pourtant, la question qui se pose pour les co-PDG Reed Hastings et Ted Sarandos est de savoir comment ils prévoient de s’assurer que Netflix ne manquera pas de choses à regarder.

«L’état de la pandémie et son impact continuent de rendre les projections très incertaines, mais alors que le monde se rétablira en 2021, nous nous attendrions à ce que notre croissance revienne à des niveaux similaires à ceux d’avant COVID», lit-on dans la lettre de Netflix aux actionnaires. «En retour, nous prévoyons que les ajouts nets payants seront probablement en baisse d’année en année au premier semestre 2021 par rapport à la forte hausse des ajouts nets payants que nous avons connus au premier semestre 2020.»

Le plus grand avantage de Netflix sur ses concurrents jusqu’à présent était un flux constant de nouveaux spectacles et films. En effet, au moment où la pandémie a frappé, le contenu de l’année 2020 de Netflix a été en grande partie tourné et en post-production, pouvant être terminé à distance. Désormais, Netflix est sur le point d’être dans le même bateau que ses concurrents. Hastings et Sarandos ont expliqué à quel point la remise en production a été difficile, en particulier aux États-Unis.

“Netflix était mieux positionné pour cela, mais cela ne peut pas durer éternellement”, a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer qui couvre Netflix, à The Verge. «Si vous voulez fermer Hollywood pendant neuf mois, à un moment donné, cela vous rattrapera.»

Si la croissance du nombre d’abonnés se poursuit, Netflix peut prendre ces revenus supplémentaires et élargir encore plus son budget de contenu. Jeff Wlodarczak du Pivotal Research Group a noté que plus Netflix peut réinvestir dans la programmation originale, plus il «augmente le marché cible potentiel de leur service et réduit le taux de désabonnement d’abonnés», selon The Hollywood Reporter.

«Si vous voulez fermer Hollywood pendant neuf mois, à un moment donné, cela vous rattrapera.»

À l’heure actuelle, les avantages de Netflix compensent ses difficultés, mais cela pourrait changer. Netflix a une base d’abonnés massive et une bibliothèque complète, mais les problèmes de production et un certain nombre de séries annulées ont aggravé certains abonnés. Ce n’est peut-être pas un problème que Netflix rencontrera au cours de son prochain trimestre, mais c’est certainement une plainte que l’entreprise devra traiter, a fait valoir Benes.

La récente liste d’annulations de Netflix – Glow, Teenage Bounty Hunters, I Am Not Okay With This, et The Society pour n’en nommer que quelques-unes – et les remaniements de la direction ont conduit à des questions sur la stratégie future de Netflix. Réduire les émissions coûteuses qui n’attirent pas ou ne conservent pas d’abonnés est une bonne décision financière, mais cela réduit également le nombre d’originaux que Netflix peut offrir plus tard.

«Pour notre liste 2021, nous continuons de nous attendre à ce que le nombre d’originaux Netflix lancés sur notre service augmente d’année en année à chaque trimestre de 2021 et nous sommes convaincus que nous aurons une gamme passionnante de programmes pour nos membres, en particulier par rapport aux autres options de services de divertissement », lit-on dans la lettre aux actionnaires.

Si la production reste difficile à démarrer au rythme dont Netflix a besoin (bien que la lettre de Netflix indique que les choses s’améliorent un peu) et que l’octroi de licences d’émissions d’autres réseaux devient plus difficile en raison d’une concurrence accrue, Netflix devra peut-être retarder les émissions et les films. pour continuer à avoir du nouveau matériel qui atterrit – comme les nouvelles saisons de The Crown, Stranger Things, The Witcher et de grands films sur une base régulière.

«L’annulation de GLOW ne sera pas unique», a déclaré Benes. «Nous verrons plus de cela dans les mois à venir. Ils ont beaucoup d’émissions qui ont de gros budgets et un public de niche. Ces émissions sont toutes risquées. C’est trop cher.”

C’est un peu une épée à double tranchant: la société a besoin d’autant de séries et de films que possible pour rivaliser, mais ces émissions doivent fidéliser les abonnés et les coûts doivent rester relativement bas. Si l’entreprise connaît une période de ralentissement de la croissance des abonnés tout en faisant également face à une myriade de problèmes causés par la pandémie, Netflix doit trouver d’autres moyens d’augmenter ses revenus pour continuer à dépenser comme l’équipe le fait.

“L’annulation de” GLOW “ne sera pas unique”

Une réponse facile et anticipée, dit Benes, est une hausse des prix. Netflix a déjà introduit une hausse de prix au Canada ce mois-ci, et c’est un bon signe que les abonnés américains devraient également se préparer. Benes estime que Netflix est toujours sous-évalué en tant que service, ajoutant que les gens obtiennent «beaucoup de valeur pour pas beaucoup d’argent». C’est le bon moment pour Netflix de demander aux gens un dollar supplémentaire par mois, a déclaré Benes, car ils paieront probablement. “Certaines personnes pourraient annuler, mais je parie que cela serait payant pour eux”, a ajouté Benes.

Une ardoise plus maigre en 2021 n’est pas nécessairement mauvaise pour Netflix. Le streamer aura probablement encore plus de nouvelles émissions originales que ses concurrents, mais avec les principaux services de streaming comme Disney Plus et HBO Max qui trouvent un élan, c’est comme la première fois que Netflix a une véritable concurrence dans le domaine du streaming. Disney a annoncé une réorganisation publique pour déplacer son objectif principal vers le streaming; HBO Max et Peacock s’attaquent à certains abonnés de Netflix; Amazon Prime Video continue de croître et les gens passent encore beaucoup de temps à regarder des vidéos gratuites sur YouTube et Twitch.

Ce ne sera pas facile; Netflix a plus de concurrence que jamais, et cela signifie trouver des moyens de continuer à livrer, même si cela devient de plus en plus difficile.