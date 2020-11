B

L’économie de ritain a augmenté de 15,5% entre juillet et septembre alors qu’elle rebondissait de la récession provoquée par le verrouillage printanier du coronavirus, a déclaré aujourd’hui l’Office des statistiques nationales.

Mais en septembre, il n’a augmenté que de 1,1% et reste bien en deçà de son sommet avant l’éclatement de la pandémie.

Cela suggère qu’une récession est sur les cartes.

Jonathan Athow, statisticien national adjoint pour les statistiques économiques, a déclaré:

«Alors que tous les principaux secteurs de l’économie ont continué de se redresser, le taux de croissance a de nouveau ralenti, l’économie restant toujours bien en deçà de son pic d’avant la pandémie.

«Le retour des enfants à l’école a stimulé l’activité dans le secteur de l’éducation. La construction de logements a également continué de se redresser, tandis que les affaires se sont renforcées pour les avocats et les comptables après un mois d’août médiocre.

«Cependant, les pubs et les restaurants ont vu moins d’affaires, après la fin du programme« manger au restaurant pour aider », et l’hébergement a diminué après un été réussi.»

La perte d’élan a touché tous les principaux secteurs. Les entreprises signalent que le chiffre d’affaires a diminué, en particulier dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration.

Cette semaine, l’annonce d’un éventuel vaccin du géant pharmaceutique Pfizer a fait monter en flèche les actions. Les économistes affirment que même si ce remède est aussi efficace que prévu, l’augmentation des pertes d’emplois restera probablement un problème au cours de l’année prochaine.

Le chancelier Rishi Sunak a prolongé le programme de «congé» pour protéger les emplois jusqu’en mars.

Jon Hudson, gestionnaire de fonds chez Premier Miton, a déclaré:

La croissance au cours du trimestre a démarré brillamment, stimulée par l’assouplissement des restrictions de verrouillage et le programme Eat Out to Help Out en août, mais elle a diminué en septembre. Avec la remise en place des restrictions de verrouillage, le quatrième trimestre devrait encore s’affaiblir, mais grâce aux récentes nouvelles positives sur les vaccins Pfizer, nous pouvons potentiellement commencer à espérer une croissance du PIB en 2021 avec plus de confiance.