Vous avez filmé les huit épisodes de Bridgerton pendant 48 heures, revu cette scène de sexe torride dans le jardin lorsque vos parents étaient allés au lit et investi plus longtemps dans l’étude de l’histoire de la relation de Regé-Jean Page que vous n’avez votre propre profil Hinge.

La prochaine étape vers l’obsession complète de Duke of Hastings (mis à part la diffusion en continu du mashup Ariana Grande / quatuor à cordes étonnamment accrocheur de Netflix): trouver une sorte d’objet lié à Duke sur lequel concentrer ces attentions. La cravate de Hastings? Trop évident. Le sourcil de Simon? Pas assez inanimé. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter votre dernier compte Lockdown Lust: La cuillère du duc, qui a déjà sa propre page dédiée aux fans sur Instagram.

Bien sûr, l’objet en question pourrait faire une apparition plus brève que Connell’s Chain dans Normal People, mais sa rareté le rend en quelque sorte plus séduisant (pour une brève seconde aventure, revenez à la deuxième minute, épisode trois).

Et ne prétendez pas que vous ne l’avez pas repéré la première fois: ce moment déchirant où la caméra choisit de s’attarder sur la langue du duc caressant une cuillère en argent apparemment sans nourriture lors de la visite du couple dans une pâtisserie. Il y a trois jours, vous n’aviez probablement jamais pensé qu’un article de coutellerie pouvait être sexy. Maintenant, le penchant du duc pour un morceau de couverts vide continue de s’insinuer dans vos rêves de verrouillage les plus fous. Allez, admettez-le – 6 800 personnes l’ont déjà fait.

Heureusement, le créateur du compte serait Billie Bhatia, le cerveau derrière le tristement célèbre compte @connellschain pour lockdown 1.0, mais de nombreux adeptes préfèrent le considérer comme Lady Whistledown elle-même compte tenu du ton de régence et des connexions formidables.

Depuis son lancement au début de cette semaine, toutes les célibataires les plus éligibles de la société (votre groupe WhatsApp) suivent déjà – même votre colocataire qui insiste sur le fait qu’elle n’aime pas les drames d’époque. En fait, tout le monde aime les drames d’époque où des protagonistes masculins chauds à moitié habillés sont impliqués. Le quatrième post du compte, un clip de trois secondes de Hastings léchant la cuillère sous-titré «Je brûle pour toi», a recueilli plus de 30 000 vues et 500 commentaires.

Il y a moins d’une douzaine de messages à ce jour, mais déjà, @thedukesspoon nous a emmenés sur des montagnes russes: comme (p) woon-woon-woon-side-eye-glance; un abdomen sculpté; beaucoup de sourcils levés. «La première fois que je suis jaloux d’une cuillère», a écrit un adepte, probablement en regardant le clip en question en boucle. «J’espère que je reviendrai comme une cuillère dans ma seconde vie», a écrit un autre. La cuillère est peut-être une merveille d’une scène, mais elle est rapidement devenue l’objet inanimé d’évasion de la saison.

Le tour le plus séduisant joué par la cuillère? Tout comme la duchesse l’a trop bien découvert, l’apparence rare de la cuillère nous a encore plus brûlés pour le duc. La biographie du récit: «Ma cuillère, mon sourcil, ma cravate et mon 🍑» suggère qu’il y a encore beaucoup d’autres Insta-taquineries à venir, et l’existence de sept autres livres dans la série littéraire Bridgerton laisse certainement la possibilité d’une deuxième série ouverte au débat La cuillère fera-t-elle aussi une seconde apparition? Cela, cher lecteur, reste à voir.