F

ou plusieurs semaines en mai, je ne voulais rien d’autre que pousser un pied du jour au lendemain. Bien sûr, si vous m’aviez offert un monde dans lequel Covid-19 n’existait pas, je n’aurais pas dit non. Un vaccin qui, à l’époque, paraissait pure fantaisie? Ouais, continuez alors. Mais ce que je voulais vraiment, vraiment – plus qu’un retour à la normale – était d’être de six pieds neuf pouces de vitesse et de précision, marquant des paniers pour les Chicago Bulls (saison 95-96 NBA, obv).

Dire que j’étais obsédé par The Last Dance – le documentaire Netflix sur Michael Jordan et l’équipe des Chicago Bulls qui a pris d’assaut la NBA dans les années 90 – est un euphémisme. Après avoir regardé le premier épisode, j’ai commandé pour 60 £ de livres sur le basket-ball via une livraison le lendemain. Au troisième épisode, j’avais recruté des disciples pour l’équipe de basket-ball de ma propre fille, prêts à commencer la pratique dès que nous aurions été autorisés à nous rencontrer en personne.

Certes, je suis une ventouse pour un film ou un documentaire sportif – les bandes sonores symphoniques! Le travail d’équipe! Les triomphes contre de nombreuses adversités! – mais même pour moi, ma réaction à The Last Dance était démesurée. Et bien sûr, cela avait peut-être quelque chose à voir avec la particularité de l’époque – ce n’est sûrement pas un hasard si je suis devenu obsédé par une émission sur une équipe pendant une période d’isolement prolongé par rapport à la plupart des gens que je connaissais.

(

Le commissaire de la NBA, David Stern, remet à Michael Jordan et aux Chicago Bulls le trophée du championnat, 1993

/ NBAE via .)

Mais The Last Dance est bien plus qu’une émission sur une équipe de basket-ball. Et oui – avant que vous le disiez – je sais que la propre société de production de Jordan, Jump 23, a été reconnue comme partenaire de la série, et oui, je suis sûr que cela avait quelque chose à voir avec son portrait d’homme, de mythe et de légende. Mais son ego fait partie de l’histoire – et malgré l’objectivité légèrement compromise, il est loin d’être désinfecté. Le plus: c’est une légende. Son ascension de la folie universitaire au joueur le plus mythique de la NBA est extraordinaire, tout le monde le dit. Son athlétisme était sublime – il suffit de regarder les acrobaties alors qu’il devance tous les autres joueurs sur le terrain et semble ensuite planer dans les airs pendant une seconde alors qu’il propulse le ballon dans le panier! De plus, bien que le documentaire ait probablement le cachet MJ, il offre toujours un portrait (relativement) impitoyable de son arrogance, de sa détermination, de l’obsession et parfois de la cruauté qu’il a évoquée pour rester au sommet de sa forme.

Non pas que ce soit un one-man show. J’ai été fasciné par l’entraîneur chamanique Phil Jackson, le hippie dont le style d’entraînement inimitable a été influencé par la philosophie orientale – et lui a remporté six titres NBA avec les Bulls. Scottie Pippen! Le contrepoids au fanfaron MJ, le garçon timide de l’Arkansas dont le manque d’ego le destinait à jouer un second violon frustré. Jouer à ce match contre les Utah Jazz, avec une blessure au dos si grave qu’il a fallu des injections de stéroïdes pendant la pause? Oui, évidemment j’ai pleuré.

(

Dennis Rodman # 91 des Chicago Bulls tire un layup lors d’un match en 1998 au United Center de Chicago, Illinois

/ NBAE via .)

Oh et quelqu’un se souvient de Dennis Rodman? Le mauvais garçon de basket-ball avec les cheveux décolorés et l’anneau dans le nez, qui est sorti avec Madonna et Carmen Electra, et qui sautait l’entraînement pour un week-end à Vegas – avec tout ce que cela impliquait – puis revenait et attrapait 17 rebonds dévastateurs? Théâtre pur.

en relation

J’étais tellement superfan que je me réjouissais des moindres détails – comme lorsque Barack Obama est apparu comme une tête parlante et que le programme l’a crédité comme «ancien résident de Chicago». Oh et le style des années 90 de MJ? Une masterclass. Blazers en cuir surdimensionnés; chino et polos; ces vestes de sport; tous ont fait surface sur des comptes de fans Instagram alors que l’émission prenait de l’ampleur.

Évidemment, j’ai aussi acheté un blazer en cuir vintage.