La lecture de livres a peut-être aidé à sauver la santé mentale de la nation pendant le verrouillage, mais la découverte de pouvoir les écouter sur Audible à la place est ce qui m’a sauvé.

J’ai toujours aimé lire, mais en tant qu’éditeur de livres d’Evening Standard, cela représente également une grande partie de mon travail. Je préfère les livres physiques aux livres électroniques pour pouvoir gribouiller dans les marges, souligner les morceaux lapidaires et baisser les coins des pages, mais à mesure que les mois de la pandémie passaient, passer des heures sédentaires avec un livre à la table de la cuisine devenait un cauchemar, comme mon dos serait juste saisir.

Je n’avais pas réalisé à quel point la différence était de marcher jusqu’à l’arrêt de bus, de me rendre à la fontaine d’eau du bureau ou de sortir pour un sandwich à l’heure du déjeuner fait en fonction de mon corps en mouvement. Et j’ai toujours été un peu snob, pensant à tort que c’était plus noble à lire qu’à lire.

Mais un samedi, déchiré entre vouloir cuisiner ou lire un autre chapitre de mon livre, j’ai eu l’idée de donner un tourbillon à Audible (le service de livres audio et de podcast en ligne d’Amazon), et ma vie a changé.

J’ai découvert que je peux écouter et cuisiner, écouter et repasser, écouter et ranger, écouter et marcher, écouter et conduire et écouter dans le bain. Je peux même écouter avec un casque tout en épilant (bruyamment) mes jambes. Les quelques jours par semaine que je suis au bureau, je peux y écouter et effectuer plusieurs tâches à la fois. Écouter en déballant des livres, écouter en réorganisant les étagères, écouter en déjeunant à mon bureau, une demi-heure ici, vingt minutes là-bas – tout s’additionne. Cela a été particulièrement utile pour rattraper les titres que j’aurais dû lire mais pas ou commencé mais jamais fini. Avoir à la fois mon dos et mon cerveau bouger et travailler ensemble a été tellement libérateur.

Le narrateur est tout important, évidemment, car il ou elle peut faire sonner un mauvais roman ou ruiner un chef-d’œuvre, alors je profite toujours de l’échantillonneur de cinq minutes avant d’appuyer sur «acheter».

Les histoires courtes de Tom Hank, Uncommon Type, par exemple, sont assez médiocres, mais les sons riches et la voix polyvalente de l’acteur leur donnent vie. Nicole Lewis est formidable en tant que narratrice de Such a Fun Age de Kiley Reid, basculant entre les femmes noires, les hommes blancs et même un enfant de trois ans, avec une brillance nuancée.



Le livre audio de Such a Fun Age de Kiley Reid est formidable



Ayant juste lu et aimé Shuggie Bain, lauréat du Booker Prize, j’ai été séduit en écoutant l’interprétation d’Angus King, ne serait-ce que pour entendre tout ce dialogue de la classe ouvrière Glaswegian parlé à haute voix, et j’ai enfin rattrapé Girl, Woman de Bernardine Evaristo. , Autre, lu par Anna-Maria Nabirye, née à Londres, sur le ton plat de Londres.

Je dois avouer que j’ai préféré la mélodieuse Michelle lisant ses mémoires, Becoming, plutôt que l’ennuyeuse lecture de Barack A Promised Land, bien que le cher David Attenborough ait été réconfortant de manière prévisible, entonnant ses mémoires sur la crise climatique, A Life on Our Planet: My Witness Statement and Vision for the Future.

Je me suis livré à des classiques avec lesquels je n’aurais jamais été dérangé normalement, comme la lecture soyeuse de Colin Firth de The End of the Affair de Graeme Greene – quel brûlant! – et la narration par Anna Massey de l’Hôtel du Lac d’Anita Brookner en 1984, croustillante à la perfection et délicieusement «d’époque».

Ensuite, je prévois de m’attaquer à The Body Keeps the Score, l’étude approfondie de Bessel Van Der Kolk sur les effets des traumatismes sur le corps et l’esprit. Le livre de poche est assis sur ma table basse depuis plus d’un an et j’ai perdu la trace de la fréquence à laquelle je l’ai ramassé et posé à nouveau. Mais maintenant, alors que je contemple mes tâches du week-end, je vais prendre le narrateur Sean Pratt comme compagnon pour faire la lecture à ma place.