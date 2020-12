S

A une certaine époque en avril, ma faculté pour apprécier les dramatiques télévisées est devenue AWOL. Alors que tout semblant de structure et de routine s’estompait pendant le verrouillage, j’ai trouvé impossible de me concentrer sur quelque chose d’aussi ordonné qu’une intrigue. Mon incrédulité a obstinément refusé d’être suspendue, au point où – l’hérésie millénaire à venir – je ne pouvais même pas passer le quatrième épisode de Normal People (Paul Mescal, je suis tellement désolé).

Ainsi, alors que le reste de mes pairs enfermés semblaient rhapsodiser l’adaptation de Rooney de la BBC, ou travailler dignement à travers les œuvres rassemblées de David Simon et Aaron Sorkin, le seul matériel de visualisation que je pouvais traiter était la télé-réalité: en particulier, la télé-réalité. impliquant Gordon Ramsay jurant devant des propriétaires de restaurants comiquement ineptes (“ restrunt ” en Ramsay-speak) sur la Costa del Sol, châtiant les barons de la drogue colombiens (le classique de 2017 Gordon Ramsay On Cocaine) ou devenant consommé avec une colère vertueuse pour la soupe aux ailerons de requin (Gordon Ramsay: Shark Bait, 2011).

Dieu merci, alors, que mes colocataires moins obsédés par Ramsay aient décidé de revisiter Line of Duty quand il est revenu sur BBC iPlayer au cours de l’été (cette pièce serait probablement beaucoup plus maigre s’ils ne l’avaient pas fait). J’avais toujours radié la procédure policière de Jed Mercurio comme un “ programme pour papa ” sur la base de son titre noble – cela ressemble vraiment à quelque chose que mon père aurait enregistré à la fin des années 90 – et les photos promotionnelles brillantes, donc je ne l’étais certainement pas. Je ne m’attends pas à être complètement dévoré par la poursuite acharnée de l’AC-12 contre des policiers douteux.

Si, comme moi, vous aviez réussi à éviter ce mastodonte des cotes depuis sa première diffusion en 2012, la série de Mercurio consiste à chasser les cuivres pliés, pour paraphraser son meilleur et plus mémorable personnage, le surintendant chargé de slogans Ted Hastings ( Adrian Dunbar). Lui et ses acolytes infatigables DS Steve Arnott (Martin Compston) et DI Kate Fleming (Vicky McClure) font partie d’une équipe anti-corruption chargée d’éliminer les pommes pourries dans la police.

(

Nommez un trio plus emblématique que ce lot

/ BBC / Productions mondiales / Ed Miller)

C’est un gros travail – presque tous les autres officiers de cette gendarmerie (quelque part dans les Midlands, à en juger par certains des accents, bien que ce ne soit jamais explicitement mentionné) semble être extrêmement douteux, et au fur et à mesure que le spectacle continue, cela devient vite clair (ish ) qu’il y a une conspiration beaucoup plus grande en jeu, présidée par un chien ténébreux nommé ‘H.’ Chaque série a tendance à se concentrer sur un genre particulièrement mauvais, généralement joué par une brillante star invitée, de Lennie James à Thandie Newton en passant par l’étrange et convaincant Lindsay Denton de Keeley Hawes.

Je suis pleinement conscient de l’ironie selon laquelle, après avoir été incapable de me concentrer sur la plus simple des histoires au début du verrouillage, c’est Line of Duty qui m’a attiré. Pour emprunter un autre Ted-ism: mère de Dieu, y a-t-il beaucoup d’intrigue ici. Jusqu’aux derniers instants de la première série, je n’avais précisément aucune idée de ce qui se passait, de la manière la plus agréable possible; à partir de là, les choses deviennent plus compliquées, plus scandaleuses et encore plus addictives.

(

Keeley Hawes était convaincant dans le rôle de Lindsay Denton dans les séries deux et trois

/ Productions mondiales)

Mercurio a toujours environ cinq pas d’avance sur le spectateur, donc dans les rares occasions où j’ai prédit une torsion ou repéré un indice avant l’inévitable révélation de la salle d’interrogatoire, j’étais tellement sous l’emprise de mon instinct de détective stupéfiant que j’ai presque signé pour le Programme de recrutement des diplômés de Met. Le plus souvent, cependant, il tire un blinder que le plus diligent des superfans n’aurait pas pu prévoir (cette série cinq finale deus ex machina était un peu tirée par les cheveux même pour moi). Il n’est pas non plus opposé à tuer un grand nom ou un personnage très aimé, il n’y a donc pas de place pour la complaisance.

Cela ne veut pas dire que Line of Duty est une opération entièrement astucieuse – il y a beaucoup de bêtises dans les singeries de l’AC-12, certaines par inadvertance. L’engagement continu de DS Arnott à porter des gilets signifie qu’il semble souvent mieux équipé pour briser une ferraille lors d’un mariage ou au clair de lune en tant que magicien amateur que de lutter contre la corruption institutionnelle. Les slogans de Hastings reviennent de plus en plus fréquemment dans les saisons suivantes dans un acte de service aux fans flagrant mais brillant («Je n’ai pas fait flotter le Lagan dans une bulle» est un favori personnel) et un point très sérieux de l’intrigue impliquait DI Matthew ‘Dot’ Cottan, sûrement le meilleur de tous les cuivres pliés auxquels AC-12 a fait face, passant des appels depuis un téléphone à brûleur, essayant de déguiser sa voix dans un accent de Cockney à peine mieux que celui de Dick Van Dyke. Un autre a vu Hastings discuter avec un gang du crime organisé (ou OCG, pour nous les types de policiers avertis) en utilisant ce qui semblait être une forme rudimentaire de MSN Messenger.

Bien que la pandémie ait interrompu le tournage de la dernière série au début de l’année, Line of Duty a été l’une des premières émissions à reprendre la production après la levée du premier lockdown – cue McClure présentant Dunbar à TikTok sur le plateau et en partageant des clips, ainsi que Compston, essayant de clouer des routines de danse de groupe dans le bureau de l’AC-12. La saison six devrait être diffusée sur BBC One au début de 2021 – et si nous ne découvrons pas enfin qui est “ H ”, je signifierai un avis réglementaire 15.