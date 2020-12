je

rappelez-vous comment tout cela a commencé. C’était à la mi-avril. Lockdown était sur nous, la vie s’était arrêtée et j’écoutais de la musique. Puis je l’ai entendu: la houle de synthés, les tambours pleins d’espoir, les guitares tout droit sorties d’un policier des années 80, et ces voix rauques, mais si douces. À partir de ce moment, les choses n’ont plus jamais été les mêmes.

De manière générale, j’aime penser que mes goûts musicaux sont assez inclusifs et variés. J’écris souvent sur la musique, donc c’est fondamentalement une nécessité. Je dois m’assurer que les contenus que je couvre proviennent d’un large éventail d’artistes – des personnes dont les expériences vécues ne reflètent pas nécessairement les miennes. Cela dit, s’il y a une chose que 2020 m’a appris, c’est que rien ne cloue mon identité de mec blanc hétéro aussi carrément entre les yeux que mon amour induit par la pandémie pour le soft rock des années 80.

J’ai déjà admis dans un forum public que ma chanson Spotify la plus écoutée de l’année est It’s Only My Heart de Michael Bolton (depuis ce jour fatidique d’avril, je l’ai écoutée plus de 40 fois – c’est sûrement le colline sur laquelle je mourrai), mais le tout va tellement plus loin que cela.

en relation

Laissez-moi essayer de vous expliquer. Portant mon chapeau de critique musical, je pense que je pourrais affirmer avec confiance que ce type de musique de cette décennie – appelez-le soft rock, papa rock, yacht rock, AOR, gars d’âge moyen avec des coupes de cheveux douteuses émettant des synthés, peu importe – est en fait vraiment, vraiment bien.

D’une part, l’écriture est tellement étanche. Prenez cette chanson, It’s Only My Heart, comme un excellent exemple. La structure de la chanson est un morceau d’éclat boltonien simple. Ça va: intro, couplet, pont, refrain, couplet, pont, refrain, refrain à nouveau, huit milieu, changement de clé, refrain, refrain encore, outro. C’est tout simplement irréprochable. Que souhaiter de plus d’une chanson pop de quatre minutes? Et quiconque exécute un changement clé aussi bien mérite des éloges.

Bolton n’est pas non plus le seul papa rock doyen. Je suis devenu obsédé par The Way It Is, l’album de 1986 de Bruce Hornsby et The Range. Vous reconnaîtriez probablement la chanson titre si vous l’entendiez, mais je vous implorerais de creuser plus profondément – personne ne crée une mélodie comme le Hornmeister. Pas une seule ligne vocale, un scintillement de piano, un coup de guitare ou un coup de synthé n’est perdu. Tout est à sa place.

Et puis il y a le mélodrame semi-ridicule et totalement brillant de tout cela. Les paroles peuvent être un peu trop, certes, mais qui peut se disputer avec Don Henley quand il nous promet que son amour pour nous sera toujours fort, après le départ des garçons de l’été? Pas moi, c’est sûr.

en relation

Je suppose que c’est cette fiabilité de l’écriture, associée au théâtre des performances, qui a rendu ma dépendance au soft rock si profonde pendant la pandémie. Ça a été là toutes les fois où je me suis embrouillé pendant cette année sans fin – d’un jour indiscernable à l’autre, quand je travaillais, ou faisais la vaisselle, ou prenais une douche ou sortais les poubelles, j’écoutais soft rock, et ça a rendu tout ce qui est un peu moins sévère.

C’est quelque chose sur lequel vous pouvez compter, mais aussi quelque chose qui semble être une véritable évasion. Écouter toutes ces histrioniques au cœur brisé et être transporté dans une vision rose et douce-amère d’une décennie dont je n’ai aucun souvenir réel m’a presque fait oublier cette réalité actuelle, toujours non romantique.

Peut-être que c’est tout cela, ou peut-être que j’ai juste besoin de faire face au fait que je suis un peu plus basique que je ne voudrais le croire – reconnaissez qu’il y a quelque chose au fond de moi qui est juste fondamentalement, spirituellement caressé par le Christopher Chanson croisée Voile.

La pandémie a fait des choses amusantes aux gens, et peut-être que mon dévouement diminuera à mesure que la vie normale reviendra lentement. Peut-être que je vais arrêter de trouver la voix de Michael McDonald si somptueuse. Peut-être que ce sera autre chose que la musique de Hall et Oates qui fera de mes rêves une réalité. Ou peut-être que je devrais arrêter de me moquer de moi et dire merci, Pfizer et BioNTech, mais vous pouvez garder votre vaccin efficace à 94,5%; c’est du soft rock que je veux accrocher à mes veines.