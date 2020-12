“

D’accord, je dois y aller, je dois regarder Gogglebox. ” C’est ainsi que j’ai annoncé ma sortie des boissons Zoom du vendredi soir chaque semaine pendant des mois. Mes amis sont devenus méfiants. Ils ont présumé que c’était une sorte de mot sûr que j’avais imaginé à l’avance, une façon intelligente de concevoir mon évasion lorsque je me suis fatigué par une autre heure de conversation virtuelle (sujet principal: est-ce l’apocalypse?). Mais non. C’était vrai au sens le plus littéral du terme. J’avais vraiment besoin de regarder Gogglebox.

Vous pourriez penser que regarder une émission de télévision où les gens regardent des émissions de télévision était un pas de trop dans une année où tout ce que nous faisions était de regarder des émissions de télévision, mais tout au long de 2020, la série Channel 4 a été mon meilleur baume au milieu du chaos. Vivre les rebondissements de cette année terrible avec d’autres familles du Royaume-Uni m’a gardé sain d’esprit. Bien que nous ayons eu des contacts sociaux limités, écouter leurs commentaires pleins d’esprit a ressenti comme une combinaison de prendre une tasse de thé avec votre collègue, de dire des bêtises exubérantes au pub avec vos amis et d’aller à un dîner délicieusement indiscret, le tout en une fois. Même récemment, la seule façon dont j’ai pu traiter l’image du visage en pleurs bizarre de Matt Hancock ressemblant à un Joker dans Good Morning Britain a été d’entendre Lee de Hull demander incrédule: «Qu’est-ce qui se passe avec Hancock!?»

Comme la plupart des gens, j’ai vécu 2020 comme une année solitaire de hauts et de bas, les hauts consistant principalement à obtenir un créneau de livraison dans un supermarché et les creux ressemblant à des cratères volcaniques géants. Cela n’a pas aidé que la nouvelle ait été une migraine lancinante immuable et que le gouvernement a basculé entre erratique et paresseux, comme un enfant en bas âge se réveillant d’une sieste. Je me suis donc régulièrement demandé si regarder les familles de Gogglebox réduire les politiciens à la taille face à leur interminable flopée de clangers devrait être disponible sur le NHS. Comme votre meilleur groupe WhatsApp qui s’illumine lorsque certaines grandes nouvelles tombent, leurs réponses sèches, brusques et très britanniques l’ont rendu supportable.

«Il ressemble littéralement à un énorme con, n’est-ce pas? Ellie de Leeds était la réponse de Donald Trump aux aboiements fous de Donald Trump «en supposant que vous apportiez la lumière à l’intérieur du corps». «Regardez ses cheveux!» haleta Mary du Wiltshire lorsque Boris Johnson fit sa première apparition post-hospitalière. «’Contrôler le virus’ … qu’est-ce qu’on va faire, le mettre sur une piste bâtarde?” a demandé à Sophie de Blackpool, après la mise à jour tristement déroutante du PM selon laquelle nous devrions “ rester vigilants ”. Les éditeurs talentueux de l’émission l’ont parfaitement résumé, passant à une série d’expressions déroutées pendant qu’il parlait.

(

Sophie et Pete me font ricaner dans mon G&T

/ Canal 4)

Bien que l’équipe de Gogglebox parle clairement de la plupart des politiciens – ils ont également déchiré impitoyablement le dirigeant travailliste Keir Starmer – il y a une personnalité publique pour laquelle ils ont du temps: la reine. Son émission nationale en avril a réduit la plupart d’entre eux aux larmes. “D’une manière chic, elle essaie de rassembler tout le monde”, a déclaré respectueusement Tom de Manchester. Les émotions ont été vives parce que, pour être franc, tout le monde a été un peu terrifié, et la série a capturé un certain nombre de moments révélateurs humains qui l’ont véhiculé.

en relation

Lorsque la crise commençait à s’aggraver et que les supermarchés étaient pleins d’acheteurs paniqués, Izzi de Leeds a fondu en larmes en regardant une mise à jour sur le coronavirus. «Je suis vraiment anxieuse maintenant – je ne veux même pas le regarder», dit-elle. Lorsque le Premier ministre nous a mis en lock-out et interdit les contacts non essentiels, les coiffeurs Stephen et Chris de Brighton ont essayé de comprendre ce que cela signifiait pour leurs moyens de subsistance. «Eh bien, la nôtre est essentielle car je dois payer mon hypothèque.» Et quand Boris est allé à l’hôpital avec Covid-19 et qu’on nous a répété à plusieurs reprises que ce n’était qu’une précaution, le lot de Gogglebox l’a vu immédiatement. Leurs visages étaient un mur d’inquiétude et de peur, confus quant à la raison pour laquelle on ne nous disait pas la vérité. C’était un rappel que même lorsque nous avons atteint un autre nadir de morosité, nous naviguions vraiment ensemble.

(

Salut tous Jenny et Lee

/ Canal 4)

Mais même au milieu des choses sérieuses, les Goggleboxers ont toujours réussi à me faire rire aux éclats. «Si quelqu’un a le coronavirus, pensez-vous qu’il devrait mettre quelque chose sur la porte?» Jenny a demandé à son amie Lee. “Oh, ce n’est pas la peste noire effrayante, Jenny!” il a répondu. Et tout n’a pas roulé des yeux et laissé tomber les mâchoires face aux manigances de Trump et Boris – ils ont été saisis par toutes les émissions qui m’ont fait crier à ma télé aussi. Ce fut un réconfort de rattraper leurs réactions à tout, de Tiger King à The Undoing, quelques jours après que je me suis retrouvé à crier «Je ne fais pas confiance à Hugh Grant !!!!», découvrant qu’ils ressentaient tous la même chose. Bien qu’ils soient obligés de regarder beaucoup trop de castrations d’animaux à mon goût. Pouvez-vous couper les boules de vache en privé, s’il vous plaît, The Yorkshire Vet?

Cela a été un choc d’une année. Je n’ai pas revu certaines de mes personnes préférées IRL depuis février. Les seuls nouveaux amis que j’ai créés sont mes plantes d’intérieur. Mais regarder Gogglebox m’a donné envie d’être de retour avec mes amis, sachant que peu importe à quel point ça va mal, vous pouvez passer à travers avec un eyeroll, un gloussement et appeler le premier ministre un bellend.