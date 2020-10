La curieuse façon de faire des exercices cardio de Gloria Trevi | .

Gloria Trevi Il a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel où il montre comment il effectue des exercices de cardio, c’est d’une manière assez curieuse qu’un de ses fans va probablement copier sa technique à partir de maintenant.

Aujourd’hui la chanteuse interprète de “Tu ne voulais pas me blesser” est devenue un personnage de la communauté LGBT, notamment pour ses chansons et ses messages forts puisque de nombreuses femmes ont également choisi de prendre comme bannière grâce à leurs paroles et messages forts .

Pour dire la vérité, il y avait deux vidéos qu’il partageait, mais une en particulier, c’était sa façon de faire cardioCe type d’exercice se caractérise par le fait que tous les muscles sont mis en mouvement pendant un certain temps afin de brûler les graisses et perdre des calories, en plus d’aider à améliorer le fonctionnement du cœur et des poumons en oxygénant chaque cellule de notre corps. .

Comme vous le savez bien, malgré le fait que nous soyons actuellement en quarantaine causée par Covid-19 Gloria Trevi Elle n’a cessé de travailler ou de concevoir des projets, des chorégraphies, des décors et de la musique pour ses adeptes, qui sont sa grande adoration.

Dans des publications vidéo constantes, la belle célébrité de la musique pop passe une partie de sa journée à saluer et à partager des nouvelles avec ses fans, dont elle obtient une réponse immédiate.

Il y a quelques semaines Gloria Trevi Il a partagé une vidéo qui avait été une promesse à ses fans, comment il a commencé à créer la chorégraphie de sa tournée “Déesse de la nuit”.

Dans la première vidéo, nous la voyons peut-être en compagnie de deux chorégraphes, qui dansent en même temps qu’elle, faisant également des mouvements intéressants selon les paroles de la chanson “Open up bitches”.

En effet nous n’avons pas utilisé toutes les courses mais cela m’a servi de cardio », étaient les mots qu’il a utilisés dans son deuxième post.

Gloria Trevi se caractérise par être une femme très dévouée à son travail, ses admirateurs, en particulier sa famille.

Chacun de ses spectacles est impressionnant, car non seulement il a d’innombrables danseurs, mais aussi sa chorégraphie, ses chansons, ses costumes et tout ce qui apparaît sur scène est vraiment incroyable, pas pour cette raison qu’il est si populaire pour ses présentations.

On pourrait dire que le personnage que Sergio Andrade a créé lorsqu’il vient de lancer le chanteur à la célébrité était un personnage rebelle qui a répondu à toutes les questions, fort et surtout très coquin, quelque chose qui diffère un peu de la Gloria Trevi réel.

Bien qu’en réalité elle ne soit pas loin de la Gloria Trevi que nous connaissons, bien qu’elle soit extrêmement adorable, tendre et dévouée, elle est aussi une femme déterminée, avec un caractère fort et imposant, en raison de toutes les épreuves que la vie lui a soumises.

Bien que son passé ne soit pas entièrement digne d’admiration, ses efforts, son dévouement, sa musique, ses paroles de chansons et sa production l’ont remise sur la carte, elle a représenté la communauté LGBT à plusieurs reprises, des millions de personnes chantent et ils chantent leurs propres chansons qui sont devenues une icône de la musique pop.

Quelque chose qui la caractérise aussi beaucoup est elle figureComme vous le savez déjà, Gloria Trevi a 52 ans et continue d’avoir un chiffre que beaucoup de personnes plus jeunes qu’elle envieraient.

Si vous êtes fan de la chanteuse et interprète, “Soledad” doit savoir que son vrai nom est Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz et qu’elle est originaire de Monterrey, Nuevo León, mais elle a vécu son enfance à Tamaulipas, puis a déménagé à Mexico pour la commencer carrière.

Au sein des chansons de Gloria Trevi on trouve un grand nombre de mélodies dignes d’une excellente rencontre entre amis ou simplement pour les colorer pendant que nous sommes seuls, si vous êtes une personne jeune ou âgée vous reconnaîtrez probablement plus d’une des chansons du chanteur, car ce que nous avons appris à apprécier, Gloria Trevi continuera à nous apporter des surprises plus impressionnantes et des chorégraphies spectaculaires.

