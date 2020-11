Les fans de Blue Bloods seront ravis d’apprendre que CBS a enfin révélé la date de la première de la saison 11 de l’émission. Le prochain chapitre de la saga de la famille Reagan débutera le 4 décembre à 22 h HE. De plus, la première de la saison 11 de Blue Bloods sera précédée de la première de la saison 5 de MacGyver à 20 h et de la première de la saison 3 de Magnum PI à 21 h.

Bien que les fans soient sûrement ravis de savoir quand la série reviendra, ils ne seront peut-être pas aussi heureux d’apprendre que la saison 11 sera plus courte que les saisons précédentes. Le mois dernier, CBS a annoncé que la plupart de ses séries scénarisées aux heures de grande écoute auraient des saisons d’épisodes réduits. La saison 11 de Blue Bloods ne comportera que 16 épisodes. Bull, Magnum PI, NCIS, NCIS: New Orleans et SEAL Team seront également réduits à 16 épisodes. La raison en est due au temps qui a été coûté par les productions qui doivent arrêter et mettre en œuvre des mesures de sécurité importantes et nécessaires en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

La famille se remet ensemble 12/4. #BlueBloods revient. pic.twitter.com/jRpNmBKEJF – Blue Bloods (@BlueBloods_CBS) 9 novembre 2020

Blue Bloods stars Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Sami Gayle, Marisa Ramirez et Vanessa Ray. L’émission a débuté en septembre 2010 et a diffusé à ce jour 218 épisodes. Lors d’une précédente conversation avec PopCulture.com, Wahlberg a commenté la longévité de la série et déclaré qu’il ne savait pas combien de temps il restait à Blue Bloods, alors il essaie simplement de vivre dans l’instant.

“J’essaie de rester dans le moment de chaque épisode et cela m’aide vraiment, je pense, à faire de mon mieux”, a déclaré Wahlberg. “Je traite chaque épisode comme un petit film que je fais et chaque scène est un petit film dans le film et c’est ainsi que je l’aborde. J’essaie de ne pas obtenir d’informations sur ce qui va se passer sept à dix épisodes à l’avance.”

Merci de faire partie de notre famille #BlueBloods ces 10 dernières saisons. Nous revenons officiellement pour la saison 11! 💙 pic.twitter.com/QN35a3ZBs1 – Blue Bloods (@BlueBloods_CBS) 6 mai 2020

Il a ajouté: “Cela ne me sert tout simplement pas de m’inquiéter de ce qui se passe sur la route. Mais je sais qu’on a beaucoup parlé de Danny quittant Linda et est-ce le moment où quelqu’un entrera dans sa vie? . Je sais que cela a été discuté. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cela, alors nous devrons simplement attendre et voir. “