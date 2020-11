Le casting d’American Idol est de retour en 2021 pour la saison 4 et la populaire émission ABC devrait être diffusée le jour de la Saint-Valentin par TV Insider! C’est vrai, AI est de retour le 14 février avec les juges Luke Bryan, Katy Perry, Lionel Richie à leurs sièges habituels et Ryan Seacrest restera l’hôte de la compétition. Bobby Bones fera également un retour en tant que mentor interne.

Un nouvel ensemble de chanteurs talentueux se prépare à montrer leurs talents non seulement à certains des meilleurs de l’industrie de la musique eux-mêmes, mais à toute l’Amérique. C’est aussi la première fois que Perry sera assise sur sa chaise en tant que maman après avoir donné naissance au premier enfant de son fiancé Orlando Bloom et de son fiancé Orlando Bloom le 26 août. “Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et sûre de notre fille. », a déclaré Bloom et elle à l’UNICEF dans un communiqué alors qu’ils faisaient leur annonce par l’intermédiaire de l’organisation populaire au lieu des médias sociaux. “Mais nous savons que nous sommes les plus chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre. Les communautés du monde entier souffrent toujours d’une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, la plupart du temps de causes. “

Les deux ont continué à faire comprendre pourquoi ils ont choisi d’annoncer via l’UNICEF et ont encouragé leurs partisans à faire un don à l’organisation. Cependant, maintenant qu’elle a accouché, ce sera la première fois qu’elle reviendra sur l’IA en tant que maman. Alors que la date de la première n’est pas avant le 14 février, le casting est déjà revenu sur le plateau. Dans un aperçu exclusif de la saison à venir, Perry a malheureusement subi un moment plutôt effrayant pendant le tournage en raison d’un dysfonctionnement du plateau.

Dans le clip, Perry peut être vu en train de partager des conseils avec un concurrent lorsqu’un coup de pied arrêté derrière elle s’écroule. L’accident a poussé la chanteuse à crier et à sauter de sa chaise sous le choc. Mais à la manière de Perry, elle a transformé un moment effrayant en un moment hilarant en criant: “Ils sont là! Ils sont là!” L’implication – étant donné qu’ils tournent pendant la saison d’Halloween – est qu’une sorte d’apparition a causé le dysfonctionnement du plateau. Bryan a accepté en disant: “Cet endroit est hanté!”

Après avoir pris une seconde pour se calmer, Perry s’est excusé puis a plaisanté: “Je viens d’être en mode combat ou vol tout au long de 2020.” Étant donné que cette année a été très difficile pour le monde, les acteurs et l’équipe semblent heureux d’être de retour sur le plateau de travail, au lieu de filmer à l’intérieur de leurs maisons respectives.