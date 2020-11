Fox a dévoilé mardi les dates de première de plusieurs de ses spectacles. En plus de partager quand de nouveaux spectacles tels que Call Me Kat et The Masked Dancer seront présentés en première, le réseau a également révélé la date de première de la dernière saison de Last Man Standing. Selon TVLine, Last Man Standing sera présenté en première en janvier.

Plus précisément, Last Man Standing sera présenté en première le 3 janvier. Le spectacle rejoindra une ardoise pleine de comédie ce soir-là, diffusé à 20h30 juste avant Les Simpsons et Bless the Harts. Bien sûr, les fans de la série avec Tim Allen savent probablement que la saison 9 de la série sera la dernière. En octobre, Allen a partagé une déclaration avec Variety dans laquelle il s’est ouvert sur le fait que l’émission touche à sa fin. Il a dit: “J’ai été un mec chanceux d’avoir fait partie de Last Man Standing. J’apprécie tellement le soutien incroyable de nos fans au cours de cette décennie de travail.”

“Alors que nous approchons de la neuvième saison, j’admire et je suis reconnaissant pour tout le travail acharné que nos merveilleux acteurs et notre équipe ont accompli”, a ajouté Allen. “Nous avions tous envisagé de mettre fin à la série après la saison dernière, mais avec Fox, nous avons décidé d’ajouter un an afin de pouvoir produire une saison complète pour créer un au revoir doux et amusant. J’attends avec impatience une finale mémorable et hilarante. saison.” Michael Thorn, le président de Fox Entertainment, a également publié une déclaration à la nouvelle: “Ce fut un honneur d’être à la maison pour Tim Allen et Last Man Standing. Des millions de familles apprécient depuis longtemps l’émission parce que, peut-être, ils se voient dans les Baxters. L’affection loyale dont ils ont fait preuve prouve à quel point cette série a représenté pour eux. “

“Au nom de tout le monde chez Fox, un grand merci à la brillante distribution de Last Man Standing, dirigée par Tim, Nancy et Hector, ainsi qu’à ses scénaristes et à l’équipe, dirigée par le showrunner Kevin Abbott”, a poursuivi Thorn. “Nous les encouragerons tout au long de la saison alors qu’ils concluront ce qui a été une course impressionnante.” Last Man Standing avait déjà eu une autre vie sur Fox après son annulation par ABC en 2017. L’émission a depuis diffusé deux saisons sur Fox, avec sa neuvième saison à venir qui devrait être la dernière. Si les fans veulent suivre la chanson du cygne de Last Man Standing, ils peuvent se rendre à Fox le dimanche 3 janvier à 20h30 HE pour assister à la première.