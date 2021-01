J

ames Bond film No Time To Die a encore été retardé.

Cependant, il sortira maintenant le 8 octobre. Il rejoint une série de films qui ont été repoussés par les studios hollywoodiens pour protéger leurs films de certaines catastrophes au box-office

Plus tôt ce mois-ci, Warner Bros a annoncé qu’il retardait la sortie de la préquelle de Sopranos, The Many Saints Of Newark.

Et après que MGM a publié les nouvelles de Bond, Sony a déclaré que Peter Rabbit 2: The Runaway se déplaçait d’avril à juin, Ghostbusters: Afterlife a été repoussé de juin à novembre et Cendrillon, la chanteuse vedette Camila Cabello, arrivera désormais en juillet.

L’adaptation du jeu vidéo Uncharted a été décalée de 2021 et déplacée à février 2022, a déclaré Sony, tandis que le film de super-héros Jared Leto, Morbius, qui avait la machine à sous du 8 octobre maintenant occupée par No Time To Die, est maintenant prévu pour janvier de l’année prochaine.

(

Les créateurs craignent la fin du box-office

/ REUTERS)

En octobre de l’année dernière, il a été reporté à avril lorsqu’il est devenu clair que Covid-19 était toujours endémique et que les cinémas ne rouvriraient pas largement.

(

Le film sera la dernière sortie de Daniel Craig en tant que Bond

/ PA)

Le dernier retard n’est pas une surprise et il s’agissait de savoir quand, pas si. Aux États-Unis, plus de 400 000 personnes sont mortes de Covid-19 alors que la situation est également désastreuse au Royaume-Uni.

Outre l’industrie cinématographique, le monde du divertissement dans son ensemble a été frappé par la pandémie. Jeudi, il a été annoncé que le festival de musique de Glastonbury avait été annulé pour une deuxième année consécutive.

en relation

Il offrira une fin satisfaisante à Craig’s Bond, selon la productrice Barbara Broccoli.

S’exprimant sur le podcast officiel de James Bond, elle a déclaré: «C’est le point culminant de tout ce que sa représentation du personnage a traversé et cela relie toutes les histoires. C’est un film assez épique, je dois dire.

No Time To Die trouve Bond après avoir quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque lorsque son vieil ami Felix Leiter, joué par Jeffrey Wright, de la CIA se présente pour demander de l’aide.