Le délai de 48 heures fixé par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour un accord de relance est presque arrivé, ce qui pose la question suivante: que se passe-t-il maintenant? Pelosi a fixé la date limite dimanche, donnant à elle et au secrétaire au Trésor Steven Mnuchin jusqu’à la fin de la journée mardi pour parvenir à un compromis sur un projet de loi de relance qui pourrait être envisagé avant les élections du 3 novembre, bien que de nombreux Américains se soient demandé ce qui se passerait une fois que cela la date limite est écoulée.

Selon le New York Times, si Pelosi et Mnuchin concluent un accord d’ici la fin de la journée, le projet de loi convenu commencerait alors à faire son chemin dans les deux chambres du Congrès – la Chambre des représentants et le Sénat. Bien que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ait précédemment déclaré son opposition à un tel projet de loi, il l’a depuis concédé, confirmant que la chambre l’examinerait lors d’un vote. Après avoir été adopté à la fois par la Chambre et le Sénat, le projet de loi serait ensuite transféré au bureau du président, où il aurait besoin d’une signature avant que les dispositions puissent être mises en pratique et que l’aide humanitaire puisse être mise à disposition.

Cependant, le point de vente note également qu’un tel scénario semble peu probable. Alors que McConnell a depuis cédé du terrain et est au moins partiellement disposé à amener un accord au Sénat pour un vote, les chances que Pelosi et Mnuchin parviennent à un accord dans les prochaines heures restent très difficiles. Cela est largement dû au fait que les démocrates et l’administration Trump restent en désaccord sur un certain nombre de questions clés et de niveaux de financement, notamment le langage entourant une disposition ciblant le dépistage des coronavirus et la recherche des contacts. Bien que Pelosi, s’exprimant sur The Reid Out Monday, ait indiqué qu’ils étaient fermés à concilier ces différences clés, elle a reconnu que “nous avons des valeurs différentes, et par conséquent, le chemin du retour est plus long pour eux de faire la bonne chose”.

Si ces problèmes entraînaient l’expiration du délai de 48 heures et un accord restant insaisissable, le bureau de Pelosi a confirmé à CNN que cela ne marquerait pas la fin des pourparlers de secours ou l’espoir d’une législation supplémentaire. Plutôt, Pelosi et Mnuchin continueraient leurs négociations, même si un projet de loi de relance ne serait approuvé que quelque temps après les élections. Cela est dû au processus législatif, car il faudrait un certain temps pour que la législation soit adoptée avant de se rendre au bureau du président pour une signature.

Malgré leurs différences restantes, Pelosi a exprimé l’espoir qu’elle et Mnuchin réussiront à conclure un accord. Annonçant la date limite dimanche, elle a déclaré qu’elle était «optimiste», et son adjoint au chef de cabinet, Drew Hammill, a depuis révélé que les deux avaient «continué à réduire leurs divergences». Lundi soir, les principales différences restent le financement des gouvernements étatiques et locaux, le soutien aux restaurants et des dispositions sanitaires supplémentaires, selon une personne en conversation avec Pelosi.