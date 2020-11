Avec Thanksgiving la semaine prochaine et les vacances qui approchent du coin, c’est maintenant votre dernière chance de collecter le chèque de redressement de 1 200 $ découlant du verrouillage massif des États-Unis plus tôt ce printemps. Dans le cadre du premier (et jusqu’à présent, seul) plan de relance du Congrès, la loi CARES stipule que les Américains éligibles ont droit à un chèque unique d’une valeur de 1 200 $. Si vous n’avez toujours pas reçu ce chèque, il y a une dernière date limite pour soumettre vos informations au gouvernement afin de les recevoir – et c’est ce soir.

Même si le Congrès et la Maison Blanche ont accepté leur plan de relance historique de 2 billions de dollars, la loi CARES, il y a encore de nombreux Américains qui n’ont pas reçu leurs chèques de relance en mars. L’IRS a envoyé des paiements en fonction des données collectées à partir des déclarations de revenus 2018 ou 2019, selon la plus récente. Si vous ne produisez généralement pas de déclaration de revenus pour diverses raisons, vous avez peut-être été laissé de côté au moment où l’IRS a distribué des chèques de relance. De plus, d’autres peuvent avoir reçu des chèques excluant leur conjoint ou les personnes à charge admissibles. En conséquence, l’IRS encourage maintenant les personnes dans ces situations à utiliser l’outil des non-déclarants sur son site Web avant le 21 novembre pour recevoir leur paiement.

Si vous avez déjà soumis vos informations, produit des déclarations de revenus ou si vous êtes admissible à des avantages fiscaux comme le crédit d’impôt sur le revenu gagné ou le crédit d’impôt pour enfants, vous ne devriez pas utiliser cet outil. Soyez assuré que le gouvernement a toujours des plans pour envoyer tous les paiements en souffrance jusqu’au reste de 2020. Pour ceux qui attendent toujours ce paiement, vous pouvez consulter l’outil Get My Payment de l’IRS pour vérifier l’état de votre chèque de relance. Alors que de nombreux Américains n’ont pas reçu leur premier chèque de relance, l’attention s’est maintenant tournée vers un éventuel deuxième plan de relance.

En raison de désaccords entre démocrates et républicains, il est difficile de savoir s’ils se réuniront sur un autre paquet avant la fin de 2020. L’un des principaux points de discorde entre les deux parties provient du montant total du paquet. Les démocrates cherchent à adopter un paquet qui serait de l’ordre de 2 billions de dollars, mais les républicains ne sont pas prêts à aller beaucoup plus loin que 1 billion de dollars. En conséquence, il y a eu une impasse majeure ces derniers mois concernant les négociations de relance.