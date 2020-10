Le joueur des Dodgers de Los Angeles, Justin Turner, a suscité des critiques mardi en courant sur le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers après avoir remporté les World Series. La raison des commentaires est que Turner avait été testé positif au COVID-19 à mi-chemin du jeu, mais il se mêlait toujours à d’autres personnes. Maintenant, le comédien Brent Terhune vise le joueur de la MLB.

Terhune a publié une vidéo sur Twitter mercredi qui le montrait tenant une «batte de baseball», qui était en fait un bâton aléatoire. Il avait un masque facial, mais il pendait à une oreille – bien qu’il ait utilisé le masque pour couvrir ses yeux à certains endroits. Terhune a commencé la vidéo en disant qu’il voulait remercier Dieu et ses coéquipiers avant de se pencher et de tousser devant la caméra. Il a ensuite embroché Turner et sa décision de célébrer sur le terrain.

Justin Turner a Covid pic.twitter.com/3mDInllVtZ – Brent Terhune (@BrentTerhune) 28 octobre 2020

“Est-ce que COVID vous fait prendre beaucoup de poids ou est-ce juste moi?” A demandé Terhune dans la vidéo. Il a également dit qu’il “avait fait pipi sur le bâton” parce qu’il était inscrit “POS” sur l’étiquette, mais les résultats ne sont revenus qu’au milieu du match. “Je ne vois pas quel est le problème. Je me suis mis en quarantaine pendant deux manches”, a plaisanté Terhune. Il s’est également amusé à plaisanter sur le premier lancer du Dr Anthony Fauci lors d’un match des Nationals de Washington.

Les blagues se sont poursuivies avec des commentaires sur le fait de prendre l’intersaison pour récupérer et de cracher dans le Gatorade de fête avant de le jeter sur l’entraîneur-chef. Terhune a également déclaré que les joueurs pouvaient simplement verser de l’hydroxychloroquine dans leurs boissons énergisantes Monster et revenir sur le terrain d’entraînement.

Le test positif a fait surface au milieu du match 6, forçant les Dodgers à retirer Turner de l’alignement et à le mettre en isolement. Il était censé rester isolé, mais il s’est rendu sur le terrain pour célébrer et hisser le trophée. La MLB a répondu en publiant une déclaration disant que le joueur “a refusé de se conformer” aux officiels lui disant de partir.

“… Suite à la victoire des Dodgers, il est clair que Turner a choisi de ne pas tenir compte des protocoles communs convenus et des instructions qui lui ont été données concernant la sécurité et la protection d’autrui”, indique le communiqué tel que rapporté par ESPN. «Bien que le désir de célébrer soit compréhensible, la décision de Turner de quitter l’isolement et d’entrer sur le terrain était erronée et mettait en danger toutes les personnes avec lesquelles il était entré en contact. Lorsque MLB Security a soulevé la question d’être sur le terrain avec Turner, il a catégoriquement refusé de se conformer . “