La décision de Bad Bunny qui a changé sa vie, il n’avait que 5 ans! | .

Benito Antonio Martínez Ocasio, internationalement connu sous son pseudonyme: Bad Bunny, a récemment déclaré qu’il avait pris une décision qui allait complètement changer sa vie alors qu’il n’avait que cinq ans.

Tout d’abord, peut-être à un moment de ta vie, puisque tu as rencontré l’interprète de “Si je vois ta maman” la curiosité de savoir pourquoi ils disent “Mauvais lapin“Et c’est qu’à une occasion, il a révélé dans une interview qu’enfant ils avaient pris une photo de lui en portant des oreilles de lapin, ce qui est intéressant c’est que son visage n’était pas du tout heureux, mais plutôt celui d’une personne avec peu d’amis , c’est pourquoi ils ont commencé à l’appeler ainsi.

Maintenant, le titre de la note a probablement retenu votre attention, si vous êtes fan de Mal Lapinet tout ce qui lui est lié vous invite à le rencontrer, le jeune homme de seulement 26 ans qui grâce aux paroles de son Chansons et un tel rythme particulier a été affirmé et le titulaire d’innombrables récompenses pour sa contribution à la musique.

Le célèbre chanteur trap, reggaeton et rappeur a révélé que quand il était petit, il partageait avec sa famille la décision que des millions de personnes sont aujourd’hui reconnaissantes et d’autres pas tellement, vous pouvez l’imaginer avec certitude.

Avec une grande détermination, Benito Antonio a annoncé à sa famille qu’il deviendrait un musicien, une personne importante dans la musique.

C’est pour cette raison qu’à partir de ses 13 ans, il a commencé à créer du contenu musical et à profiter de la facilité dont il disposait pour créer et produire de la musique.

Mauvais lapin Il a grandi avec ses parents et ses deux frères, durant son enfance et son adolescence il a beaucoup écouté de la musique, grâce à sa popularité aujourd’hui car c’est en 2005 qu’il a commencé sa carrière musicale à seulement 11 ans.

Sa grande popularité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, a également fait de lui l’un des plus grands influenceurs non seulement en Amérique latine mais aussi dans d’autres pays.

Il compte actuellement un peu plus de 27 millions 900000 followers sur son compte Instagram officiel, qui ne cesse d’augmenter, la musique portoricaine devient de plus en plus populaire, notamment en raison de certaines des vidéos irrévérencieuses qu’il a récemment publiées sous le nom de celui de “je perreo seul” où il apparaît habillé de femme.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Bien que beaucoup prétendent qu’il a brisé les stéréotypes, la vérité est qu’il n’est pas le premier artiste à le faire et ne sera probablement pas le dernier, l’un des plus connus était Freddy Mercuri avec les membres du groupe Queen, avec son single “Je veux sans frein “, la différence est de quelques années depuis son lancement, tant de fans de Mauvais lapin qui sont encore de jeunes adolescents ne connaissent pas cette vidéo emblématique.

La nouvelle a été récemment partagée que le chanteur s’aventurerait dans le monde du théâtre est peut-être une étape importante pour Bad Bunny et sa carrière, il collaborera avec la plateforme Netflix dans la série N @ rcos, partageant les crédits avec Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, José María Yazpik et d’autres grandes personnalités.

Grâce à l’immense popularité que Bad Bunny a acquise tout au long de ces 15 années de carrière, les grandes entreprises souhaitent travailler avec lui, soit pour promouvoir certains produits, soit pour promouvoir l’image de la marque.

De nos jours, le chanteur de trap a la possibilité de rendre populaire toute entreprise qu’il promeut comme cela vient de se passer avec la marque Sephora.

Lire aussi: Bad Bunny lance un nouveau single et fait sensation avec Sephora