La défaite d’Ohnny Depp en diffamation à la Haute Cour a été un «désastre absolu» pour la star hollywoodienne et signifiera qu’il ne se débarrassera peut-être jamais de l’étiquette «batteur d’épouse», ont déclaré aujourd’hui des experts juridiques.

Le procès a ratissé des incidents honteux dans la vie privée de Depp et a mis Amber Heard sous un examen minutieux alors qu’elle était obligée de défendre publiquement ses allégations.

Nathan Capone, un avocat du cabinet spécialisé en diffamation Fieldfisher, a déclaré qu’il était «inévitable» que la réputation de Depp ou de Heard soit ruinée par la décision de ce matin.

“Pour Depp, il s’agit d’un désastre absolu”, a-t-il déclaré.

«Non seulement les allégations selon lesquelles il prétendait être fausses ont été jugées substantiellement vraies, mais il doit maintenant payer la facture des frais juridiques substantiels de The Sun».

Le rédacteur en chef du Sun, Dan Wootton, a écrit un article de 2018 qualifiant Depp de «batteur d’épouse» et exhortant JK Rowling à retirer l’étoile de ses «Bêtes fantastiques…». série de films.

Emily Cox, associée du cabinet d’avocats Stewarts, a déclaré qu’il était clair que la décision de Depp de porter plainte pour diffamation s’était «retournée contre lui de façon spectaculaire».

«Ce résultat est désastreux pour l’acteur, le tribunal ayant conclu que le titre du« batteur de femme »du Sun était substantiellement vrai. Cela se fondait sur le fait que le juge a conclu que 12 des 14 incidents d’abus présumés avaient été prouvés au civil.

«Bien qu’il ne s’agisse pas d’une détermination criminelle de culpabilité, il est difficile de voir comment Depp pourra un jour se débarrasser de l’étiquette de ‘batteur d’épouse’ maintenant, personnellement et professionnellement.

«Le juge a expressément approuvé l’idée que Depp avait un« côté monstre »et a jugé qu’il avait agressé Heard et l’avait mise« dans la peur pour sa vie ». Il a également rejeté la suggestion selon laquelle Heard était un «chercheur d’or».

«Ajoutez à cela les preuves au procès qui ont brossé un tableau non édifiant de l’abus d’alcool et de drogues dont le public et les producteurs de films hollywoodiens se souviendront longtemps.»

Caroline Kean, associée chez Wiggin, a ajouté que la décision était «encourageante» pour la liberté des médias et a qualifié le procès de «forum permettant à deux particuliers de se débarrasser de l’argent des contribuables et d’utiliser clairement l’argent des été déployé pour des causes plus valables.

Mme Cox a ajouté qu’en portant l’affaire en justice, Depp avait propulsé de vieilles histoires de violence et d’abus de drogues sur les premières pages et les médias sociaux.

«Le procès a multiplié par cent les allégations concernant Depp et Heard», a-t-elle déclaré.

«Même si la réputation de Depp va maintenant s’effondrer, cela devrait contribuer grandement à rétablir la réputation de Heard.»

L’un des avocats de Depp a qualifié la décision du juge Nicol de «perverse et déroutante» et a déclaré qu’il serait «ridicule» que l’acteur ne fasse pas appel de la décision.

Jenny Afia, du cabinet d’avocats Schillings, a déclaré: «Le plus troublant est le fait que le juge se fonde sur le témoignage d’Amber Heard, et le mépris correspondant de la montagne de contre-preuves de la part des policiers, des médecins, de son ancien assistant, d’autres témoins incontestés et un éventail de preuves documentaires qui ont complètement démenti les allégations, point par point. Tout cela a été négligé.

«Le jugement est si imparfait qu’il serait ridicule que M. Depp ne fasse pas appel de cette décision. En attendant, nous espérons que, contrairement à cette affaire, les procédures de diffamation en cours en Amérique sont équitables, les deux parties fournissant une divulgation complète plutôt qu’une partie qui choisit stratégiquement les preuves sur lesquelles on peut et ne peut pas s’appuyer.