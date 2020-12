ré

Les efeats à Tottenham ne sont jamais faciles à prendre pour Arsenal, mais celui-ci a été particulièrement douloureux.

Il est venu entre les mains de Jose Mourinho – l’homme qui pendant si longtemps a été l’ennemi d’Arsène Wenger après avoir initialement lutté contre le titre de Premier League après la saison des “ Invincibles ” d’Arsenal.

À en juger par cette victoire 2-0, Mourinho semble être sur la bonne voie pour un autre titre et Arsenal est en pleine mutation.

Cette performance du premier semestre a évoqué certains des mêmes vieux adjectifs lancés à Arsenal au cours de la dernière décennie. «Naïf» était le seul mot choisi par les experts des studios Sky Sports, mais choisissez parmi les autres. Certes, pendant les 45 premières minutes, des mots comme sans vrille et sans gouvernail se sont sentis appropriés.

Arsenal n’était tout simplement pas aux courses en première période. Ils avaient la possession, mais n’ont rien fait avec et le fait qu’ils n’aient pas réussi à enregistrer un seul tir sur la cible vous a raconté l’histoire de leur attaque.

(PA)

Alexandre Lacazette a travaillé dur en tant que n ° 10, Bukayo Saka a travaillé dur aussi, mais Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau coupé une figure isolée. Willian ne ressemble pas non plus au joueur qu’Arsenal a acheté à Chelsea et si les Gunners avaient payé quelque chose pour lui, vous pensez qu’ils chercheraient frénétiquement le reçu.

En défense, Arsenal a été défait de manière typique par une équipe de Mourinho qui les a rattrapés deux fois au compteur.

Le premier but était une belle finition de Heung-min Son, mais on peut se demander comment il a pu couper à l’intérieur et passer devant Bernd Leno.

Le second était tout aussi accablant, avec Harry Kane écrasant le ballon de la barre transversale après qu’un compteur de Tottenham ait déchiré Arsenal en lambeaux.

Thomas Partey boitant blessé pendant le déménagement a résumé la première mi-temps et à quel point rien ne s’était passé pour Arsenal.

en relation

Peut-être était-ce parce que Mourinho était l’homme de la pirogue adverse, mais cela a rappelé des souvenirs des derniers jours d’Arsène Wenger. Arsenal avait beaucoup de possession, mais ils étaient outrés et semblaient naïfs.

Arteta a un énorme défi à relever.

Les malheurs d’Aubameyang continuent alors que l’attaque d’Arsenal stagne à nouveau

Le seul cœur qu’Arsenal retiendra de cette défaite, c’est qu’en seconde période, ils n’ont pas laissé cela se transformer en déroute. Ils ont réussi à se défendre et à faire preuve de courage, mais leur attaque a de nouveau calé.

Cela dit tout quand Son a marqué à lui seul autant de buts en Premier League qu’Arsenal cette saison – et Arteta sait que l’attaque devient un problème de plus en plus pressant. La clé en est Aubameyang. La saison dernière, quand Arsenal a remporté la FA Cup, il était en feu. Maintenant, il a connu une période difficile, Arsenal aussi.

Lacazette jouant en tant que No10 ne semblait pas trop l’aider, car une fois de plus Aubameyang se nourrissait de restes. Arteta doit trouver une solution – et rapidement.

Partey appelle des retours de feu alors que le milieu de terrain boiteux blessé

Cela a été un choc de voir le nom de Partey sur la feuille d’équipe et, à la fin, il a à peine duré 45 minutes. Le milieu de terrain est aux prises avec un problème de cuisse depuis qu’il a été blessé contre Aston Villa début novembre.

Le Ghanéen s’était désespérément battu pour être en forme pour ce derby du nord de Londres, retournant à l’entraînement cette semaine. Et c’était, bien sûr, tout à fait compréhensible pourquoi Arteta voulait que son milieu de terrain vedette revienne – mais cela semble maintenant que cela pourrait être un appel coûteux.

Partey a été contraint de boiter blessé avant la mi-temps tandis que Tottenham a contré pour marquer son deuxième but. Arsenal espère que le revers n’est pas trop grave, mais dans tous les cas, cela leur laisse un mal de tête possible avant le programme des fêtes chargé.