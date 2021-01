La comédie musicale TikTok Ratatouille – alias le Ratatousical – a fait ses débuts en ligne le jour du Nouvel An et a déjà vendu plus d’un million de dollars de billets, ce qui est plutôt un début de bien-être jusqu’en 2021. Une partie des ventes de billets bénéficiera à The Actors Fund, qui soutient artistes interprètes ou exécutants et travailleurs de l’industrie du divertissement.

La comédie musicale s’est réunie sur TikTok pendant plusieurs mois, avec des créateurs, notamment des compositeurs, des fans, des scénographes, des costumiers et des chorégraphes, inventant des numéros musicaux, des chansons et même un faux Playbill pour le «spectacle» fictif basé sur le film d’animation Disney / Pixar 2007 .

Puis, tout à coup, cela se passait réellement: Seaview Productions a annoncé qu’elle produisait l’émission en association avec TikTok, et même Disney / Pixar a donné sa bénédiction. Le spectacle a obtenu de grandes stars de Broadway pour interpréter les chansons du crowdsourcing, y compris Wayne Brady qui a joué avec le maquillage de rat comme Django, Andrew Barth Feldman comme Linguini, Ashley Park comme Colette, Kevin Chamberlin comme Auguste Gusteau, Andre de Shields comme Anton Ego, Adam Lambert dans le rôle d’Emile et Tituss Burgess dans le rôle de Remy, le rat qui aime cuisiner. L’orchestre de 20 musiciens de Broadway Sinfonietta était également de la partie.

«The Rat’s Way of Life» et «Ratatouille Tango» créés par TikToker Blake Rouse sont présentés dans la comédie musicale, avec «Anyone Can Cook» et la chanson qui a tout déclenché, «Remy the Ratatouille». Il n’avait pas tout le faste et le glamour d’une production haut de gamme de Broadway, mais le calibre des performances données de chez eux par les acteurs, musiciens et danseurs (oui, même une ligne de coup de pied!) Est de premier ordre.

Feldman l’a résumé après les débuts: «fantastique».

Saint. Merde. C’était fantastique. – Andrew Barth Feldman (@andrewbfeldman) 2 janvier 2021

Vers la fin de la série, nous avons également l’occasion de voir de nombreux créateurs de TikTok qui ont contribué à tout rassembler. Je ne suis pas un critique de théâtre, mais j’adore les comédies musicales, et j’ai trouvé que le Ratatousical était un triomphe créatif, cruellement nécessaire à un moment où Broadway et le reste du monde ont été perturbés par la pandémie. Et je suis d’accord avec le critique du Los Angeles Times qui dit que le spectacle peut indiquer une nouvelle voie à suivre pour le théâtre musical, une voie sans gardien empêchant les nouveaux talents d’avoir leur chance de briller.

Ratatouille: la comédie musicale TikTok

Je ne gâcherai pas l’intrigue, mais cela colle assez étroitement au scénario du film original. Vous pouvez toujours obtenir des billets pour le spectacle unique en streaming, qui sera disponible jusqu’à 19 h HE le 4 janvier. Je vous recommande fortement de le vérifier.