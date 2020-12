La Britannique faisait du shopping pour Noël avec sa mère lorsqu’elle a été approchée par un fan lui demandant si elle pouvait l’enregistrer. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas être enregistrée et ce fan a quand même sorti le téléphone et a commencé à la filmer. C’est ainsi que l’actrice elle-même l’a raconté.

«Je suis allé faire les courses de Noël avec ma mère. Une fille est venue vers moi et m’a demandé si c’était moi. Il m’a alors demandé s’il pouvait m’enregistrer. Je lui ai dit non. Pourquoi quelqu’un voudrait-il enregistrer une vidéo de moi? Parce que ce n’était pas des deux ensemble, mais seulement de moi », commença son histoire.

«Je lui ai dit non. Je n’ai à me justifier auprès de personne. Si je ne veux pas être filmé, je ne veux pas. Je suis un être humain, que dois-je vous demander de plus? Cela me met en colère quand les gens essaient de briser mes limites », a-t-il poursuivi. «Elle m’a dit pourquoi je ne pouvais pas filmer une personne. Non! Cela me dérange quand j’essaye de briser mes limites. J’aimerais que les gens soient plus respectueux. “

Après cela, elle a écrit qu’elle allait bien mais qu’elle avait fondu en larmes à cause de l’émotion du moment et parce qu’elle était toujours mal à l’aise avec ce qui s’était passé. De plus, la jeune femme vient de supprimer son compte TikTok en raison de tous les commentaires haineux qu’elle recevait: «Se rendre compte que s’entourer de positivité est la façon la plus heureuse de vivre. Il n’y a pas de haine, seulement de l’amour, n’oubliez pas d’être gentil … Merci », a-t-il publié dans ses histoires.

