ose Mourinho a déclaré que la demi-finale de la Coupe EFL de mardi contre Brentford était son plus grand match depuis son arrivée à Tottenham, mais insiste sur le fait qu’il est motivé par la victoire d’un trophée pour le club, plutôt que par des distinctions personnelles.

Les Spurs sont une victoire à domicile contre l’équipe du championnat loin d’atteindre une première finale nationale depuis 2015 et d’être à portée de main pour mettre fin à leur attente de 13 ans pour l’argenterie.

Mourinho a déjà remporté la Coupe de la Ligue quatre fois et il pourrait cette saison devancer Brian Clough et Sir Alex Fergsuon en tant que manager le plus titré de la compétition.

Le Portugais affirme que le match de mardi est particulièrement important étant donné que les Spurs n’ont pas gagné d’argenterie depuis 2008 et que mettre fin à la sécheresse des trophées du club ne concerne pas lui.

“Oui je pense [it is my biggest game at Spurs]”, A déclaré Mourinho.” Dans la perspective du club à la poursuite de l’argenterie pendant de nombreuses années, je le dirais.

“Une demi-finale est toujours un match très important. Le seul plus important est une finale.

«Peu importe le club où vous êtes ou les ambitions que vous avez, chaque compétition est importante. C’est ma façon de voir les choses, surtout dans un club sans argenterie depuis plus d’une décennie.

«Après plus d’une décennie, chaque compétition devient plus importante et si nous gagnons deux matches, nous gagnons un trophée. Si nous gagnons, nous obtenons un trophée qui, je pense, serait une très bonne chose pour le club et pour les joueurs.

«Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi [winning the League Cup] quatre ou cinq fois, ou moi gagnant dans trois clubs, il ne s’agit pas du tout de moi. Il s’agit de mon club, des joueurs qui veulent des trophées, des fans qui veulent des trophées et celui-ci est celui où il nous faut juste deux victoires.

L’EFL a reporté la finale au dimanche 25 avril dans l’espoir de pouvoir accueillir des supporters à Wembley, mais atteindre la pièce maîtresse contre Manchester City ou Manchester United réduirait les dates disponibles pour que les Spurs jouent leur match réorganisé contre Fulham, qui a été reporté. la semaine dernière après l’épidémie de coronavirus au club de l’ouest de Londres.

La violation de Covid-19 du trio de Tottenham était “ une surprise négative ” – Jose Mourinho

Mourinho a averti la Premier League que les Spurs “refuseraient totalement” un empilement “fou”, ayant été contraints de disputer la victoire du quatrième tour contre Chelsea à peine 48 heures avant un barrage de la Ligue Europa contre le Maccabi Haifa en septembre.

“Je voudrais savoir quand nous jouerons contre Fulham, bien sûr, je voudrais le savoir”, a déclaré Mourinho, qui a répété qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi City et United ont commencé la campagne avec un match en main, qui n’a été reporté que par la Ligue la semaine dernière.

“Je refuse de parler de la finale de la Coupe Carabao parce que peut-être Brentford y joue et pas nous”, a ajouté le Portugais.

“Mais j’aimerais savoir quand nous jouerons contre Fulham, refusant totalement d’être punis par des matches encombrés et fous comme nous l’étions au début de la saison. Alors, j’attends.”

Les Spurs de Mourinho ont été critiqués pour leur approche passive et conservatrice, en particulier après avoir pris les devants lors des frustrants matchs nuls 1-1 à Crystal Palace et aux Wolves le mois dernier.

Ils étaient plus ambitieux lors de la victoire 3-0 de samedi sur Leeds et devraient prendre le commandement contre les adversaires du championnat de mardi, Mourinho insistant sur le fait qu’il veut toujours que son équipe aille pour la jugulaire.

«Je vous le promets, c’est ce que nous voulons», dit-il. “C’est ce que nous voulons faire. Cela dépend des conditions tactiques mais plus important que cela, cela dépend du mental, du physique [attributes] et aussi les adversaires.

“Contre Leeds à 1-0, je sentais que les joueurs étaient vraiment partis. Je me sentais vraiment à l’aise, bien sûr Leeds United peut être très dangereux mais nous avons fait face au danger qu’ils ont créé.

«Et j’ai vu des joueurs à l’aise sur le terrain, j’ai vu Hojbjerg et Winks pousser beaucoup plus haut, j’ai vu Hojbjerg arriver en position de tir, j’ai vu les ailiers se sentir confiants pour interagir davantage avec l’attaquant.

“C’est ce que nous voulons faire. Nous avons réussi à le faire contre Leeds, bien sûr, les joueurs ont eu un bon sentiment car nous avons terminé le match toujours à l’aise.”