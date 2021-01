La demi-soeur séparée de Meghan Markle, Samantha Markle, a taquiné un mémoire qui tirerait le rideau sur sa relation difficile avec la duchesse de Sussex, et maintenant le livre arrive enfin. Barnes & Noble publiera The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 le 17 janvier et inscrira le livre en précommande. Samantha, 56 ans, a annoncé les mémoires en 2016 et n’aurait apparemment pas revu Markle depuis 2008.

Le synopsis du livre promet “la vérité” sur la famille de Samanta “contre toute attente et ultimatum, alors qu’un conte de fées royal s’effondre des torchons. Parfois, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. L’auteur biographique de Samantha note qu’elle a lutté contre la sclérose en plaques, alors elle n’est “pas étrangère aux défis ou à la ténacité.” et ‘fausses nouvelles’. »

Samantha parle d’écrire un mémoire avant même que le prince Harry et Markle ne soient fiancés, note le Daily Mail. Elle a annoncé le livre en avril 2016, lorsque des rapports sur la romance du couple royal ont fait surface. Harry et Markle n’ont annoncé leurs fiançailles qu’en novembre 2017.

En février 2019, un ami proche de Markle a déclaré au Daily Mail que l’ancienne actrice de Suits avait le sentiment qu’elle était «exploitée» par sa demi-sœur aînée. À ce moment-là, Markle était enceinte de sept mois avec elle et le premier enfant de Harry, Archie, et Samantha visait une date de sortie en avril 2019 pour son livre.

L’ami de Markle a déclaré qu’elle avait arrêté de lire des interviews avec sa famille après avoir entendu parler des projets littéraires de Samantha. «Elle a pleuré quand elle a découvert cela», a déclaré l’amie au Daily Mail. “De tout ce qui a été dit, la seule chose qui l’a vraiment bouleversée était que [the book]. Elle et Samantha n’ont jamais eu de très bonnes relations et elle a le sentiment que sa sœur utilise sa position à des fins lucratives. “

Le sous-titre “Part 1″ du livre de Samantha suggère qu’elle envisage d’écrire un autre volume. En février 2019, elle a déclaré au Daily Star qu’elle travaillait déjà sur un deuxième livre sous le titre Dans l’ombre de la duchesse. Elle prévoyait de «couvrir tout ce que le monde ignorait des coulisses… Et croyez-moi, il y en a beaucoup». Samantha, qui vit en Floride, a déclaré au point de vente qu’elle avait «une très grande gueule et qu’elle disait mon opinion – comme le monde peut le voir – à tout prix, même si cela me rend impopulaire, mais je dis la vérité même si impopulaire.”