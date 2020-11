ré

l’émocratique Sarah McBride est devenue la première personne transgenre élue sénateur d’État des États-Unis.

Mme McBride a remporté la course pour le Sénat du Delaware lors des élections générales de mardi, faisant d’elle la première personne transgenre à occuper un poste à la chambre haute de l’État.

Peu de temps après l’annonce du résultat, elle a écrit sur Twitter: “Nous l’avons fait. Nous avons remporté les élections générales. Merci, merci, merci.

«J’espère que ce soir montrera à un enfant LGBTQ que notre démocratie est assez grande pour eux aussi.

“Alors que le Delaware continue de faire face à la crise de Covid, il est temps de se mettre au travail pour investir dans les politiques qui feront une différence pour les familles de travailleurs.”

Alors qu’elle rejoint une poignée d’autres législateurs transgenres à travers le pays, elle est la première personne transgenre à occuper le poste de sénateur d’État.

Mme McBride, attachée de presse nationale à la Campagne pour les droits de l’homme, a fonctionné sur une plate-forme avec des politiques comprenant des congés familiaux et médicaux payés pour tous les travailleurs, réduisant les coûts et augmentant la concurrence dans le secteur des soins de santé et renforçant les écoles publiques.

Alors qu’elle était à l’université américaine, elle a fait un stage à la Maison Blanche d’Obama, devenant ainsi la première femme ouvertement transgenre à travailler à la Maison Blanche à quelque titre que ce soit.

Mme McBride, une militante des droits des transgenres, a joué un rôle crucial dans la lutte pour les protections contre la discrimination LGBTQ + dans son État du Delaware et a fait pression pour que la loi sur l’égalité étende les protections à l’échelle nationale.

Pour ses efforts en faveur de l’égalité dans le Delaware, l’ancien gouverneur Jack Markell a décerné à Sarah l’Ordre du Premier État, faisant d’elle l’une des plus jeunes Delawariennes à avoir reçu la plus haute distinction civile de l’État.

Elle a publié un mémoire en 2018, intitulé “ Demain sera différent ”, qui a été salué par le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Il a raconté ses expériences de lutte pour l’égalité en Amérique, ainsi que sa relation avec son défunt mari Andrew Cray, pour qui elle a été une aidante tout au long de sa bataille contre le cancer.

Alphonso David, président de la Human Rights Campaign, a déclaré: «Ce soir, Sarah a marqué l’histoire non seulement pour elle-même mais pour toute notre communauté. Elle donne une voix aux marginalisés en tant que représentante et défenseure.

«Cette victoire – la première de ce que j’attends d’être beaucoup dans sa carrière – montre que n’importe qui peut réaliser son rêve, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle.

«Même si elle nous manquera comme employée à la Campagne des droits de la personne, Sarah représentera sans aucun doute bien le premier district et nous avons hâte de voir ce qu’elle accomplira.