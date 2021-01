La dentelle d’Anastasia Kvikto à la silhouette impertinente vole des soupirs | Instagram

Le mannequin et influenceur d’origine russe Anastasia Kvikto également connue par certaines personnes sous le nom de “La Russe Kim Kardashian”, a été vue sur une photographie captivante dans laquelle elle apparaît montrant sa silhouette cand3 tout en ne portant que quelques morceaux de dentelle.

Née le 25 novembre 1995 à Kaliningrad, en Russie, la jeune mannequin a déménagé aux États-Unis alors qu’elle était encore très jeune, car elle était déterminée à réussir en tant que mannequin, mais certaines entreprises ne voulaient pas travailler avec elle en raison de ses grandes courbes, c’est pourquoi qui loin de la jeune femme se décourager Anastasia Kvikto a décidé de créer sa propre marque à partir de ses courbes.

Il a commencé sa carrière à Miami, en Floride, aux États-Unis, mais après un certain temps, il a décidé de retourner à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, peut-être qu’il n’aimait pas l’environnement tropical et voulait quelque chose de différent, bien que plusieurs rumeurs prétendent qu’il souffrait d’un agression, elle n’était donc pas totalement convaincue de son rêve de mannequin à cette époque, peut-être qu’elle a sérieusement pensé à retourner en Russie, mais cela a changé et elle continue de résider à Los Angeles aujourd’hui.

Anastasia Kvikto Elle a actuellement 25 ans, son âge coïncide avec celui des grandes stars de la série et des réseaux sociaux comme elle, depuis quelques années elle a commencé à avoir une plus grande popularité grâce au contenu qu’elle partage sur Instagram.

Avec près de 12 millions de followers, la belle mannequin russe fait partie de la guilde des célébrités Instagram qui se consacre à la promotion de différentes entreprises par le biais de la publicité, même s’il semble que dans son cas, il n’y en ait qu’une.

Le 8 février 2020, Anastasia Kvikto a partagé cette photo qui a suscité beaucoup de réactions de la part de ses fans, non seulement écrite mais aussi similaire.

Passez un bon week-end », a-t-il écrit.

Sur la photo, sa silhouette apparaît un peu au-dessus des genoux, il semble qu’elle porte de la lingerie, cependant, en faisant attention à l’image, la dentelle qu’elle porte semble être collée à sa peau, sur les côtés il n’y a que des bandes flirty , mais pas plus distinguable.

Son image a parfois été comparée à une autre mannequin peut-être un peu plus connue qu’elle, car elle a un plus grand nombre de followers sur Instagram, on parle du mannequin britannique Demi Rose, qui est aussi une grande star des réseaux social.

Malgré le fait que le marché soit assez large, sans le vouloir, il y aura toujours des comparaisons d’internautes, il semble qu’ils soient fascinés par ce genre de chose, et c’est qu’avoir deux grandes célébrités et surtout belles est quelque chose qu’ils ne peuvent peut-être pas éviter. clair qu’à la fin, chacun d’eux a sa propre personnalité et sa silhouette enviable, les deux sont uniques à leur propre style.

Sur Internet, le nom du modèle russe est également recherché comme “Anastasiya Kvikto«C’est ainsi qu’elle l’a sur son compte Instagram officiel où elle a plus d’un millier de publications dont à plus d’une occasion certaines d’entre elles ont été volées plus que des soupirs d’internautes.

Sans aucun doute le modèle Elle a beaucoup à se vanter sur les réseaux sociaux, chaque jour son nom a été davantage entendu, notamment en raison de la malheureuse nouvelle le mois dernier que Joselyn Cano a perdu la vie, elle était connue sous le nom de “La mexicaine Kim Kardashian”, on dit que c’était dû à une opération, maintenant tous les modèles avec de grandes courbes sont à la vue des internautes, en attendant que quelque chose de similaire à la belle mexicaine ne leur arrive pas.

