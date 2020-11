V

La députée travailliste d’Emeran, Dame Margaret Hodge, a partagé aujourd’hui certains des vils abus antisémites qu’elle a reçus après avoir dénoncé la suspension de Jeremy Corbyn du parti parlementaire.

L’ancien ministre, qui est juif, a déclaré que les abus n’étaient «pas normaux» et que les gens devaient «assumer la responsabilité de leurs actes». Elle a ajouté: “C’est pourquoi la tolérance zéro est importante”.

Dame Margaret a partagé des commentaires sur les réseaux sociaux, dont une personne exprimant l’espoir qu’elle «mourra bientôt», d’autres la qualifiant de «stooge sioniste» et «financée par Israël», et d’autres abus racistes et misogynes.

Cela est venu après que le député principal soit apparu jeudi sur BBC Radio 4 pour discuter de la dispute sur les commentaires de M. Corbyn sur l’antisémitisme au travail, et avait prédit qu’elle recevrait des abus sur Twitter en conséquence.

Le député travailliste Wes Streeting a déclaré qu’il avait «un amour et une solidarité inconditionnels» pour Dame Margaret. Il a ajouté: «Ce que j’ai trouvé le plus déconcertant cette semaine, c’est qu’en plus de ces vils abus, des personnes censées être sérieuses – anciens députés, membres du NEC, etc. – ont jugé bon de troller Margaret et même d’exiger son silence. Ils ne valent pas mieux.

Leur collègue Chris Bryant MP a ajouté: «C’est pourquoi les travaillistes doivent être absolument implacables dans la répression de l’antisémitisme. Pas de soucis, pas de si, pas de mais, pas d’excuses ou de semi-excuses. L’égalité est un vêtement unique et sans couture. »

D’autres commentateurs l’ont décrit comme «horrible», «dégoûtant» et «écœurant».

Dame Margaret avait déclaré au programme Today: “Au sein du Parti travailliste, nous avons maintenant une culture qui s’est malheureusement intégrée, qui a été autorisée à dériver des franges du Parti travailliste au cœur du parti, ce qui permet aux gens d’exprimer leurs -Sémitisme.

“Ma conversation avec vous ce matin remplira probablement mon Twitter de tweets abusifs qui sont fondamentalement antisémites.”

Elle a déclaré que le parti travailliste devait «éradiquer» l’antisémitisme et a accusé l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn de refuser d’accepter l’ampleur du problème au sein du parti.

Elle a ajouté: «La terrible vérité est que [Mr Corbyn] se fait constamment au centre de la discussion.

«Ce que nous devons extirper, c’est l’antisémitisme, et aussi longtemps qu’il est l’un des individus qui refuse d’accepter l’ampleur de l’antisémitisme dans le parti, qui dit constamment que des gens comme moi ont été politiquement motivés et sont l’attaquer personnellement au lieu d’attaquer l’antisémitisme qu’il tolère expressément et a permis de se propager à travers le parti – c’est vraiment le problème.

Cela vient après que le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a refusé hier de restaurer le fouet du député d’Islington North, M. Corbyn, affirmant qu’il avait «sapé et reculé» le travail pour restaurer la confiance dans la capacité du Labour à lutter contre l’antisémitisme.

M. Corbyn a été réintégré en tant que membre du parti mardi, trois semaines après avoir été suspendu pour sa réponse à un rapport accablant de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (CEDH) sur l’antisémitisme au sein du parti travailliste.

Cependant, Sir Keir a décidé qu’il ne permettrait pas à son prédécesseur de revenir dans le parti parlementaire, ce qui signifie qu’il devra continuer à siéger en tant que député indépendant.

Un certain nombre de députés de gauche se sont ralliés à l’ancien dirigeant pour demander sa réintégration au sein du Parti travailliste parlementaire.

Parmi eux, son ancien ministre de l’Intérieur et allié Diane Abbott, qui a tweeté aujourd’hui: «Exclure Jeremy Corbyn en tant que député travailliste est une erreur.

«Keir Starmer pense-t-il VRAIMENT que les membres travaillistes britanniques auraient voté pour lui en tant que leader s’ils savaient que dans quelques mois il le ferait? Aucun moyen d’unir le parti #IStandWithJeremyCorbyn. »

Il avait été suspendu après avoir affirmé que l’ampleur de l’antisémitisme au sein du parti était “dramatiquement surestimée pour des raisons politiques” par les opposants et “une grande partie des médias”. Il a depuis cherché à clarifier ses propos.