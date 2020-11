L

La députée Diane Abbott s’est excusée après avoir comparu à un événement aux côtés de négationnistes de la persécution des musulmans ouïghours en Chine.

Samedi, l’ancien ministre de l’Intérieur de l’ombre a prononcé un discours sur la lutte contre le racisme lors d’une réunion en ligne organisée par le groupe de campagne pro-Chine No Cold War.

Mme Abbott, qui avait fait la promotion de l’événement sur son fil Twitter, a commencé son propre discours en déclarant qu’elle était «ravie de prendre la parole à cette importante réunion».

Quelques minutes plus tôt, les participants avaient entendu Jing Jing Li, un employé du radiodiffuseur d’État chinois CGTN, qui accusait les médias et les gouvernements étrangers de «tenter de créer un conflit racial en Chine» en rapportant des violations des droits de l’homme au Xinjiang.

«J’ai remarqué qu’il y avait des récits que ces gens avaient tendance à pousser, ils disaient essentiellement que la culture et la langue de ces groupes ethniques étaient en train d’être anéanties. Leurs mosquées, leurs temples sont détruits ou ces personnes sont utilisées comme travaux forcés », a-t-elle dit.

«Et je pense que les gens qui fabriquent ces fictions ne comprennent pas le chinois ou ne prennent pas la peine de creuser dans le monde chinois parce que c’est légalement impossible à faire en Chine.

Selon des groupes de défense des droits humains, plus d’un million d’Ouïghours et des membres d’autres groupes minoritaires musulmans croupissent dans les camps de travaux forcés de la région du Xinjiang.

Le gouvernement chinois nie avoir mené un programme d’intégration forcée contre la population ouïghoure, comprenant la surveillance, l’emprisonnement, la torture et les «camps de rééducation» forcés.

Une étude parlementaire récente au Canada a accusé le gouvernement chinois de «génocide» pour son traitement des Ouïghours. Dimanche, Mme Jing Li a tweeté un article CGTN avec le titre: «Pourquoi continuons-nous à lire de faux rapports sur le Xinjiang?»

Danny Haiphong, un activiste basé à New York qui a pris la parole en premier lors de la réunion de samedi, a écrit en janvier: «Je n’ai pas vu de camps de concentration pour Ouïghours au Xinjiang. En fait, il est difficile de marcher plus d’un kilomètre sans se heurter à une mosquée.

«Au fur et à mesure que l’on progresse au Xinjiang, plus les mensonges de l’Empire américain deviennent sinistres et nombreux.»

Dimanche, Mme Abbott a tweeté: «Samedi, j’ai participé à une réunion en ligne intitulée« S’unir contre le racisme et la nouvelle guerre froide ». Je n’avais aucune idée qu’il y avait des gens à l’appel qui niaient le harcèlement chinois et les massacres de musulmans à Ouïghour. Le traitement de ces communautés est une violation des droits humains.

«Le Parti travailliste et moi-même condamnons les violations des droits humains en Ouïghour. Je m’excuse si mon implication dans l’événement de samedi a envoyé un message différent. Je continue de faire campagne contre le racisme et pour les droits de l’homme au niveau international. »

(Les gens font la queue au centre de services de formation professionnelle Artux City dans le parc industriel de Kunshan à Artux dans la région du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. / AP)

Mme Abbott, qui représente Hackney North et Stoke Newington et est une militante de longue date pour les droits de l’homme, a également été critiquée pour le libellé de sa déclaration.

John Rentoul, le commentateur politique en chef de l’Independent, a tweeté: «Encore une fois. Je suis désolé si = pas des excuses. Je suis désolé = des excuses. ”

Le journaliste Oz Katerji, qui a fait part de ses inquiétudes concernant la comparution de Mme Abbotts avant l’événement d’hier, a déclaré: «Le même jour, un nouveau rapport est publié sur le traitement des musulmans au sein du Parti travailliste, l’ancien ministre de l’Intérieur de l’ombre est un orateur lors d’un événement de solidarité. avec des employés du gouvernement chinois qui justifient l’internement massif et l’oppression de millions de musulmans chinois.

Formée plus tôt cette année, la campagne No Cold War accuse les États-Unis et d’autres puissances occidentales de menacer la paix mondiale avec des politiques «agressives» envers la Chine.

Parmi les autres orateurs à la réunion de samedi figuraient l’écrivain libanais américain Rania Khalek, un contributeur aux médias d’État russes qui a défendu le régime d’Assad en Syrie, et le rappeur et activiste britannique Lowkey.

Le Parti travailliste a été contacté pour commentaires.