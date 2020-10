La nouvelle a fait surface samedi matin que l’acteur Sir Sean Connery était décédé à l’âge de 90 ans. Il était resté à l’écart des projecteurs pendant des années après sa retraite il y a environ 17 ans. Cependant, Connery a fréquenté l’US Open.

La star de James Bond a attiré l’attention à son arrivée pour assister à un match mettant en vedette Roger Federer et Frances Tiafoe. Les organisateurs du tournoi ont repéré Connery dans la foule et ont décidé de lui rendre hommage de manière unique. Ils ont joué le thème de James Bond sur les haut-parleurs pendant que les fans lui ont fait une ovation debout. Ceux qui regardaient de chez eux ont tweeté sur le fait que l’US Open était un énorme événement sportif et ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de voir Connery en public.

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Sean Connery, un fan de longue date du sport et un visage familier à l’US Open. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. pic.twitter.com/X5awIfu1wy – US Open Tennis (@usopen) 31 octobre 2020

Les fans ont repéré Connery à l’US Open plusieurs fois au fil des ans, assis dans les gradins et encourageant les athlètes. Il s’asseyait près d’autres personnalités importantes, telles qu’Alec Baldwin, Bradley Cooper et Ben Stiller. Connery a également attiré l’attention en 2012 en écrasant la conférence de presse d’Andy Murray avec Sir Alex Ferguson, alors directeur de Manchester United, et la mère de Murray, Judy.

Le trio est entré dans la conférence de presse et a surpris de nombreux membres des médias. «Excusez-moi de vous interrompre, mais je voulais juste faire valoir un point», a déclaré Connery. O’s est Alex? Je ne sais pas o est ta mčre. Ah, elle est là. »Selon le Guardian, Murray a alors demandé à Connery s’il serait là pour le match final, mais l’acteur de longue date n’a pas entendu la question.

Murray a alors remarqué que sa mère sentait le vin, et elle a répondu en disant que Ferguson l’avait convaincue d’en avoir tout en expliquant comment l’Ecosse “a inventé le monde”. À ce moment-là, Connery a alors dit: “Aujourd’hui, ils ont conquis le monde!” Ferguson a accepté, puis ils sont repartis pour laisser Murray reprendre sa conférence de presse.

(Photo: JEWEL SAMAD / . via .)

L’interruption de Connery n’était pas la seule interaction avec Murray ce jour-là. Il a également eu une conversation en tête-à-tête avec la star du tennis, puis a posé pour quelques photos. Murray a ensuite battu Novak Djokovic en finale, remportant son premier titre du Grand Chelem.

Quand il ne participait pas à des matches de haut niveau, Connery profitait de sa retraite. Il a vécu à Nassau, une ville des Bahamas, avec sa deuxième épouse, la peintre française Micheline Roquebrune. Connery y est resté jusqu’à sa mort vendredi soir à l’âge de 90 ans.