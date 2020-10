Eh bien, nous avons eu une autre audition avec les PDG de la plateforme.

Le rêve avec ce genre de chose est que le Congrès se présente avec une maîtrise totale des problèmes et pose des questions de bonne foi aux PDG sur des questions de politique et de droit. Et puis je venais à la fin de la journée pour vous expliquer les questions les plus provocantes et les réponses productives, et vous indiquer quels résultats politiques probables nous pourrions attendre de cet exercice de démocratie représentative.

Mais «L’immunité radicale de l’article 230 permet-elle un mauvais comportement des Big Tech?», Une audition du Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports n’était pas ce genre d’exercice. Le mot «imposture» a été souvent évoqué, surtout par les participants. «Stunt» aussi. Certains démocrates ont refusé de poser des questions.

Ce n’était pas le premier d’entre eux. En avril 2018, les républicains de la Chambre ont organisé une audition pour enquêter sur les raisons pour lesquelles les deux vloggers conservateurs connus sous le nom de Diamond and Silk avaient connu une baisse du trafic qui leur était envoyé par Facebook. L’explication la plus probable était que les modifications apportées aux algorithmes de Facebook affectent souvent les modèles de trafic, pour les éditeurs de toutes sortes, bien que nous apprenions plus tard que les changements apportés en 2017 ont largement profité aux éditeurs conservateurs au détriment des éditeurs plus libéraux.

En fait, la plupart des recherches que j’ai lues suggèrent que les conservateurs tirent des bénéfices démesurés de l’existence des médias sociaux, ce qui laisse amplement de place à leurs opinions pour faire régulièrement le tour des médias de masse. Mercredi matin, Media Matters a publié les résultats d’une étude de neuf mois montrant que les pages de droite et de gauche génèrent un engagement à des taux similaires – mais que les pages de droite ont généré 43% du total des interactions des pages publiées sur la politique américaine, malgré en hausse de seulement 26% des publications.

Mais les plateformes sont grandes et font des erreurs, et ces erreurs se transforment en anecdotes. Les anecdotes peuvent être fusionnées dans une théorie de travail sur la gouvernance des plates-formes, telle que les plates-formes sont biaisées contre les conservateurs.

Et donc moins d’une semaine avant les élections, avec leur candidat à la traîne dans les sondages et un effort pour secouer la course avec une histoire qui, selon des dizaines d’anciens responsables du renseignement, est probablement une campagne de désinformation russe qui n’a pas réussi à gagner du terrain, les républicains du Sénat ont tenu une audience se plaindre de l’iniquité de tout cela.

Voici David McCabe et Cecilia Kang dans le New York Times:

Le théâtre, qui a souvent évolué vers le cri, a fait que le sujet de l’audience – l’avenir d’un bouclier juridique pour les plateformes en ligne – était à peine débattu. L’événement avait été présenté comme une discussion sur l’article 230 de la loi sur la décence des communications, une loi qui protège les entreprises de médias sociaux de toute responsabilité pour ce que leurs utilisateurs publient et est considérée comme sacro-sainte par les plateformes. […] Mais les échanges barbelés de l’audience ont montré à quel point le débat sur le discours en ligne est devenu de plus en plus divisé, les entreprises étant prises au milieu. Sur les 81 questions posées par les républicains, 69 portaient sur la censure et les idéologies politiques des employés de la technologie chargés de modérer le contenu, selon un décompte du New York Times. Les démocrates ont posé 48 questions, principalement sur la régulation de la propagation de la désinformation liée aux élections et à la pandémie de coronavirus.

Plus d’un observateur a noté que le point principal de l’audience semblait être de générer des clips de républicains semblant pugnaces face aux élites détestées de la Silicon Valley, qu’ils pouvaient ensuite distribuer sur les propres plateformes de ces élites. («Fondamentalement, une maison TikTok pour les politiciens», selon les mots de David Pierce du Protocole.) Cela semblait particulièrement vrai du sénateur Ted Cruz, R-TX, qui avait promu le combat sur Twitter avec une infographie de style UFC prometteuse, en tout caps, un SPEECH SHOWDOWN GRATUIT. Et, bien sûr, sa chronologie comprend aujourd’hui au moins 19 clips de son combat avec le PDG de Twitter, Jack Dorsey, dont un que Cruz a épinglé en haut de sa page pour une visualisation à long terme.

Face à tant d’arguments de mauvaise foi, je n’ai pas pu m’empêcher de me sentir excité lorsque le sénateur Brian Schatz (D-HI) a qualifié l’audition de «cicatrice au sein de ce comité». “Ce que nous voyons aujourd’hui est une tentative d’intimider les PDG d’entreprises privées pour qu’ils exécutent un travail à succès sur un candidat à la présidentielle en veillant à ce qu’ils diffusent des informations erronées étrangères et nationales destinées à influencer les élections”, a déclaré Schatz. tenté de laisser le tout là-bas.

Sauf que je ne peux pas, car la question sur l’article 230 et sur la manière dont Internet devrait être réglementé est l’un des débats les plus importants auxquels l’industrie de la technologie est confrontée. (Si vous ne connaissez pas la loi et les nombreuses controverses qui l’entourent, j’ai écrit un explicatif détaillé plus tôt cette année.)

Parmi les républicains, les démocrates et les PDG de la technologie, il est entendu que la loi montre son âge et a besoin d’être mise à jour. (Même si chaque groupe le modifiait de manière très différente.) Et si vous balayez tous les arguments de mauvaise foi et même les pires propositions politiques, vous vous retrouverez avec de véritables questions sur le pouvoir et la responsabilité. Quels discours les plates-formes technologiques devraient-elles être autorisées à héberger et à amplifier? Lorsqu’ils se trompent, qu’est-ce qu’une réponse juste? Lorsqu’un citoyen est terrorisé par le harcèlement en ligne, quel recours doit-il avoir?

De ces grandes questions, vous pourriez tirer un ensemble de principes de base. Mais cela ne suffit pas pour élaborer des politiques ou des lois. Pour y arriver, il faut commencer à poser des questions vraiment époustouflantes.

Facebook, Google et Twitter ont signalé divers degrés de soutien à la modification de la section 230. Facebook est allé le plus loin, suggérant que le Congrès fixe des objectifs de performance pour la suppression rapide des contenus illégaux et obligeant les plateformes à les respecter. Google et Twitter, en revanche, ont encouragé la retenue, notant que les effets d’entraînement d’un tel changement pourraient être vastes. (Comme le note Adi Robertson dans ce fil de discussion, les modifications apportées à l’article 230 pourraient obliger les journaux à fermer leur section de commentaires ou les sites de plaintes des consommateurs à fermer complètement.)

En fait, la dernière fois que l’article 230 a été modifié – avec le plein soutien de Facebook – les ondulations ont été larges et destructrices.

La loi FOSTA-SESTA de 2018, initialement conçue pour lutter contre le trafic sexuel, a entraîné la fermeture complète de nombreux sites de rencontres en ligne par crainte de responsabilité. Ses conséquences ont confirmé ce que les universitaires avaient longtemps mis en garde: que l’effet le plus prévisible de la limitation de l’article 230 serait d’inciter les plates-formes à se modérer excessivement, en limitant la parole sur Internet.

FOSTA-SESTA n’est pas venu une fois l’audience d’aujourd’hui – même si, dans un monde sain d’esprit, c’est là que l’audience aurait commencé.

La prochaine fois, ce ne seront pas les sites personnels qui souffriront de la réforme de l’article 230 – ils sont déjà partis. Il n’est pas non plus probable que ce soit Facebook, Google ou Twitter, qui ont tous les ressources nécessaires pour s’adapter aux changements qui se présentent à eux. (Twitter a le moins de ressources des trois, mais il utilise le même modèle de modération centralisée que ses pairs.)

Au lieu de cela, les victimes ressembleront probablement davantage à Reddit, qui s’appuie sur des bénévoles pour aider à modérer le site d’une manière qu’une section 230 modifiée pourrait ne plus permettre. “Ce qui serait très malheureux, c’est que nous finissions par en jeter 230 dans le but de punir les plus grands acteurs Internet pour leur abus perçu ou réel de leur domination”, a déclaré l’avocat général de Reddit, Benjamin Lee, à Protocol. «Unraveling 230 garantirait fondamentalement davantage cette domination, tout en sapant la capacité des petites entreprises comme Reddit de contester cette domination avec des modèles alternatifs d’innovation.»

Je continue de croire que l’article 230 peut être modernisé de manière à améliorer Internet. Si les républicains du Sénat avaient leur chemin, cependant, Internet ne ferait que devenir plus petit.

Cette chronique a été co-publiée avec Platformer, un bulletin quotidien sur les grandes technologies et la démocratie.