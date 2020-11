Nikki McKibbin, une candidate hors pair de la première saison d’American Idol, a partagé sa dernière photo sur Instagram un peu plus d’un mois avant sa mort subite dimanche matin. Sur la photo, McKibbin a posé avec sa petite-fille et a photographié le célèbre blogueur Perez Hilton pour ses reportages sur elle dans le passé. McKibbin est mort d’un anévrisme cérébral. Elle avait 42 ans.

Le 16 septembre, McKibbin a publié ce qui s’est avéré être sa dernière publication sur Instagram. Dans celui-ci, elle pose avec sa petite-fille, le visage couvert de filtres. “Du désordre ivre au dirigeable sobre en passant par la nana adorée. Je n’ai pas oublié lol”, a écrit McKibbin dans la légende, identifiant Hilton. Après son passage sur American Idol, McKibbin a lutté contre l’alcoolisme et est apparue sur Celebrity Rehab avec le Dr Drew Pinsky en 2008. Pendant son temps dans l’émission, elle a été traitée pour dépendance à la cocaïne et à l’alcool et a discuté des abus physiques et sexuels qu’elle a subis en tant que enfant. Elle est également apparue dans le spin-off de Celebrity Rehab Sober House.

McKibbin a été transportée à l’hôpital tôt dimanche matin et a été mise sous assistance respiratoire, ont déclaré à TMZ des sources proches de sa famille. Elle a été emmenée dans la salle d’opération vers 3 heures du matin, où elle a été déclarée morte. Ses organes ont été prélevés pour être donnés. “Nikki McKibbin était un talent incroyable et nous sommes profondément attristés par la nouvelle de son décès. Elle faisait partie de notre famille American Idol et nous manquera vraiment”, ont déclaré les représentants d’American Idol dans un communiqué. “Nos cœurs et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile.”

McKibbin a terminé troisième sur Idol, derrière l’éventuelle gagnante Kelly Clarkson et le vice-champion Justin Guarini. Elle a interprété des reprises de “Unchained Melody”, “Piece of My Heart”, “(There) Always Something There to Remind Me”, “Black Velvet” et “Edge of Seventeen” pendant son passage dans la série. Elle a continué à apparaître dans plusieurs autres émissions de téléréalité et a sorti son album Unleashed en 2007.

La chanteuse laisse dans le deuil son mari, Craig Sadler, qu’elle a épousé en 2007, et leur fils, Tristan Cole Langley. En 2014, Tristan a auditionné pour la saison 14 d’American Idol mais a été éliminé avant les spectacles d’Hollywood. Dans les années qui ont précédé sa mort, McKibbin était professeur de chant à Fort Worth, au Texas.

J’ai vu mon ami Nikki (McKibbin) Sadler passer d’un bar karaoké à finaliste en 1ère année d’American Idol. Elle est sous assistance respiratoire après avoir souffert d’un anévrisme. Ils mettront fin à la vie ce soir. Veuillez prier pour son mari Craig et sa famille. J’ai le cœur brisé.❤🙏❤🙏 pic.twitter.com/o1K582r1eq – Gary McNamara (@ garyredeye1) 1 novembre 2020

Guarini faisait partie de ceux qui ont partagé des hommages à McKibbin sur les réseaux sociaux. Il a appelé McKibbin “une femme fougueuse et drôle qui pouvait chanter l’Enfer sur une chanson rock avec le même genre d’aisance et de commande qu’elle utilisait avec amour pour vous couper avec son esprit sudiste twangy.” Il a poursuivi en la remerciant pour “les rires, les taquineries impitoyables, la force, la vulnérabilité, l’amour et l’amitié que vous m’avez montrés pendant notre temps ensemble sous les projecteurs.”