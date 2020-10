Pour le meilleur ou pour le pire, l’épopée de Game of Thrones est terminée: la huitième saison a clôturé de manière discutable l’une des histoires les plus marquantes de l’histoire de la télévision. Cependant, il reste encore beaucoup à dire sur ce qui se passait derrière les caméras, apparemment presque aussi divertissant que ce que nous avons pu voir à la télévision. Cette semaine, il s’est avéré que David Benioff et DB Weiss ont joué une farce particulièrement étrange au créateur et star de la populaire série It’s Always Sunny, Rob McElhenney, quand Il a rejoint l’équipe de production de HBO pendant quelques mois.

Comme c’était la nouvelle à l’époque, It’s Always Sunny et Game of Thrones avaient une relation fructueuse entre eux: le producteur a fait une apparition sur la série HBO, et les créateurs de GoT ont également écrit plusieurs épisodes pour la comédie FXX. Mais en plus des bonnes relations créatives, il y avait aussi des blagues pratiques qui incluaient les deux équipes de production. Selon le nouveau livre qui racontera tout ce qui s’est passé derrière les caméras lors du tournage de Game of Thrones intitulé Le feu ne peut pas tuer un dragon (via EW), Il s’avère que les deux franchises sont également liées par les blagues pratiques et le sens de l’humour singulier que partage le groupe de stars.

Apparemment, alors que Benioff et Weiss cherchaient des réalisateurs pour la septième saison de GoT, McElhenney proposa d’embaucher leur réalisateur fréquent de It’s Always Sunny, Matt Shakman, un talent peu connu mais d’une énorme capacité créative qui avait déjà fourni plusieurs des meilleurs chapitres. de la célèbre série humoristique FXX.

Les producteurs ont accepté et Shakman a été engagé pour réaliser deux épisodes de la saison, y compris le film The Spoils of War. Le réalisateur s’est avéré être un excellent ajout à l’équipe de création de la série HBO, et en fait, la chaîne s’est intéressée à son travail pour d’autres projets, dans ce qui semblait être un partenariat plus que productif pour les deux chaînes. Mais dans un étalage d’humour noir, Weiss et Benioff ont décidé de plaisanter avec McElhenney en lui disant le contraire.

“Nous avons pensé que ce serait drôle si nous disions à Rob que (les choses) ne fonctionnaient pas avec Matt et qu’il était un désastre total”, a déclaré Weiss. «Il se sentirait très coupable parce qu’il l’avait recommandé. Nous allions et venions [por correo electrónico] lentement, sans tout jeter en même temps, en posant des questions obsédantes comme «Alors, quand Matt est sur le plateau, comment se comporte-t-il normalement? Rob a dit: «Quoi-quoi-quoi de neuf? ! “ Nous lui avons dit que nous devions intervenir et reprendre l’épisode car il s’est transformé en catastrophe.

Toujours selon le livre à paraître, Shakman a déclaré que McElhenney avait été «torturé» par la blague, ajoutant: «C’était la blague la plus sombre… Il était tellement inquiet pour moi et il a dit: Que puis-je faire? A qui puis-je parler? Cela a duré trop longtemps. “

Weiss et Benioff semblent aimer les blagues pratiques, mais aussi les collaborations d’équipe. Dans la récente troisième saison de Westworld, les deux producteurs sont apparus aux côtés de Drogon dans une scène inattendue qui a ravi les fans des deux productions. Plus tard, il transpirerait que l’idée avait fait partie d’une conversation informelle entre Jonathan Nolan, Lisa Joy, Weiss et Benioff, qui a donné lieu à l’une des scènes les plus étranges et les plus mémorables de la saison inégale de l’une des séries emblématiques de HBO.

Game of Thrones: un grand tour de Westeros

La petite anecdote est l’une des nombreuses que le livre inclura, qui montrera tout ce qui s’est passé pendant l’un des tournages les plus complexes de la télévision. Game of Thrones est devenu l’une des émissions les plus réussies de l’histoire, mais aussi l’un des projets les plus complexes et les plus coûteux que la télévision par câble ait jamais entrepris. Le volume comprendra de leurs conceptions de scénographie, une grande partie de la distribution des figurants et une tournée de tous les vestiges auxquels l’équipe a été confrontée saison après saison.

À propos, la blague contre Shakman n’est pas restée impunie: bien que personne n’explique encore complètement ce qui s’est passé, au cours de la saison 8 l’attitude moqueuse de Weiss et Benioff a obtenu une mesure singulière de justice poétique quand une tasse de café Starbucks a fini par faire partie d’une scène importante, sans qu’aucun script ou personne à la table de montage ne le remarque.

Benioff et Weiss révèlent dans le livre qu’ils pensaient à l’origine avoir été farcis lorsqu’ils ont appris l’incident inexplicable, qui a fait de la série le sujet de blagues et de mèmes, au milieu peut-être de l’un des moments les plus bas d’une saison qui il portait assez de problèmes.

“Je ne pouvais pas y croire”, a déclaré Benioff. «Quand nous avons reçu l’e-mail le lendemain, je pensais honnêtement que quelqu’un nous faisait une farce, car il y avait eu des choses avant où les gens disaient: ‘Oh, regardez cet avion en arrière-plan! et quelqu’un l’avait fait avec Photoshop. J’ai pensé: “Il n’y a pas moyen qu’il y ait une tasse de café là-dedans.” Puis, quand je l’ai vu à la télévision et que je me suis dit: «Comment n’ai-je pas vu ça?

L’article La dernière saison de «Game of Thrones» n’était pas la seule blague pratique de la série publiée dans Hypertext.