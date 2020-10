HISTOIRES CONNEXES

La pandémie de coronavirus pourrait faire sortir Midge Maisel de la scène plus tôt que prévu.

La merveilleuse créatrice de Mme Maisel, Amy Sherman-Palladino, a révélé qu’elle et son collaborateur Daniel Palladino étaient en train de repenser la date d’expiration de la comédie primée aux Emmy à la suite du COVID-19. «Nous essayons en fait de comprendre cela maintenant parce que les choses sont différentes maintenant», a révélé l’EP lors d’une récente table ronde virtuelle du Woodstock Film Festival (modérée par le vôtre vraiment), ajoutant que l’impact de la pandémie sur la série Amazon Prime ‘ la quatrième saison à venir “déterminera la durée de l’émission… Nous devrons voir à quel point nous pleurons cette saison.”

Comme nous l’avons signalé plus tôt ce mois-ci, la production de Maisel Saison 4 – retardée de plusieurs mois en raison du COVID-19 – devrait enfin démarrer début janvier. Mais comme le note Sherman-Palladino, «Le tournage sera plus un défi cette année. Je pense que cette année va nous en dire beaucoup [about the show’s future]. Maisel a été créé pour être un certain type de spectacle. C’est très grand et en plein air. Il a besoin d’espace et d’énergie. Ce n’est pas une émission qui existe dans une petite poche.

Sherman-Palladino a refusé de spéculer sur le nombre de saisons supplémentaires que Maisel pourrait courir, sauf pour dire que le rideau ne tombera pas avec la saison 4.

“Nous [also] Je ne veux pas ne pas trop durer notre accueil », a ajouté AS-P. «Midge a un chemin à parcourir. C’est la lutte qui est amusante [as opposed to] «Je suis assis dans un appartement et je suis vraiment riche et j’ai beaucoup de chihuahuas. Nous savons émotionnellement où nous voulons la terminer et à quel moment nous voulons la couper, nous ne savons tout simplement pas combien d’épisodes il faudra pour y arriver.

