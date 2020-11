“

Poison »,« bombe à retardement »et« jamais dans un million d’années ».

Ce ne sont que quelques-unes des choses que les Londoniens m’ont dites quand je leur ai demandé s’ils prendraient un vaccin Covid. Peut-être ont-ils rejoint la petite mais bruyante minorité affirmant que le vaccin est un complot visant à insérer des micropuces de surveillance dans la population, ou peut-être, comme des milliers d’autres, ils craignent simplement que le développement du jab ait été précipité.

Nous ne le saurons probablement jamais, mais s’il est facile de qualifier de ridicule certains des sentiments anti-vaccins les plus extrêmes – comme quiconque répète la rumeur répandue par les robots russes selon laquelle le vaccin va nous transformer en chimpanzés – le nombre de «vaccin hésitant «Les gens grandissent. La plupart d’entre eux ne sont pas des manivelles, juste prudents – et, dans un climat de peur et de confusion, leur confiance dans ce qu’ils lisent dans les journaux ou entendent dans les briefings gouvernementaux diminue.

Dans une étude récente du Vaccine Confidence Project de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, seuls 54% des répondants britanniques ont déclaré qu’ils recevraient certainement un vaccin Covid – et après avoir vu de fausses informations sur les réseaux sociaux, ce nombre est tombé à 47,6%. «Les vaccins Covid-19 seront essentiels pour aider à mettre fin à cette pandémie et à ramener nos vies à un niveau presque normal», déclare le professeur Heidi Larson, qui a dirigé l’étude. «Cependant, les vaccins ne fonctionnent que si les gens les prennent.»

L’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a identifié l’hésitation à la vaccination comme l’une des 10 principales menaces pour la santé mondiale – des mois avant même que le coronavirus ne fasse son apparition sur le radar.

La cohorte «hésitante» est large. Parmi son nombre, il y a beaucoup de gens qui reçoivent le vaccin contre la grippe chaque année sans hésitation, et un groupe Facebook créé pour propager des théories anti-vaccinales comprenait même des médecins et des infirmières du NHS. La principale de leurs craintes est que les vaccins aient été expédiés à la hâte et ne soient pas soumis à un examen approfondi. Cela n’aide pas qu’il n’y ait pas qu’un seul vaccin Covid pour éclaircir les rumeurs – il y en a plus de 150 en développement à travers le monde.

en relation

«Si nous ne regagnons pas la confiance de ce groupe, la nouvelle largement célébrée selon laquelle le vaccin Pfizer est efficace à 95% ne signifiera rien. Si la majorité du pays n’accepte pas le coup, il n’y aura pas d’immunité collective. La distanciation sociale se poursuivra, les verrouillages pourraient se reproduire et il est peu probable que la vie revienne à la normale pendant très longtemps, explique le Dr Will Budd.

«L’Organisation mondiale de la santé estime que 60 à 70 pour cent des personnes doivent être vaccinées pour conférer cette protection immunitaire au troupeau», dit-il. Le Dr Budd est plus conscient que la plupart de l’importance d’une adoption enthousiaste du vaccin – il a obtenu son diplôme de médecine en avril mais, contrairement à ses pairs, ne pouvait pas se diriger directement vers la ligne de front du NHS.

Au lieu de cela, ayant eu une greffe de rein plusieurs années plus tôt, il était considéré comme vulnérable et obligé de se protéger. Maintenant, il travaille sur les essais de recherche clinique sur le vaccin à l’Imperial College de Londres – et passe le reste de son temps à essayer de gagner la confiance des sceptiques en ligne. Il dit que c’est un choix entre une vaccination généralisée et un avenir malheureux de blindage cyclique et de verrouillage.

«Il est très difficile de se protéger, surtout si vous êtes seul. Si Covid reste dans les parages et que vous êtes à haut risque – ce que tout le monde sera à un moment donné, une fois qu’ils auront atteint un certain âge – vous ne pouvez pas les enfermer six mois par an. Les gens auront vraiment du mal. »

Si nous ne regagnons pas la confiance du public, le fait que le vaccin Pfizer soit efficace à 90% ne signifiera rien

Son expérience unique de protection et de travail sur certains vaccins est à l’origine de son adhésion à Team Halo, une initiative soutenue par l’ONU qui voit des médecins comme lui se rendre sur TikTok pour publier des vidéos traitant de la désinformation. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour pénétrer dans la chambre d’écho de la peur, du canular et du complot afin de donner aux gens des réponses appropriées à leurs questions.

«L’éducation est le principal problème – ou le manque d’éducation. Si quelqu’un ne comprend pas comment quelque chose fonctionne, il en a peur. Et c’est compréhensible. Nous ne disons pas aux gens quoi faire, nous essayons de les aider à comprendre et cela doit être une conversation bidirectionnelle.

C’est pourquoi l’utilisation du terme «hésitant à la vaccination» plutôt que «anti-vax» est essentielle pour gagner les cœurs et les esprits à la cause de la santé publique. Faire honte aux gens pour leurs préoccupations – que ce soit en les qualifiant d’anti-vaxxer avec toutes les connotations associées, ou par l’autre insulte populaire «covidiot», est contre-productif, disent ces militants. Ils veulent convaincre les gens avec de l’empathie et de l’éducation, pas de les harceler ou de les honte de se conformer.

«Quand vous dites anti-vaxxer, vous pensez à une personne un peu dingue et vous vous demandez à quoi d’autre ils croient – pensent-ils que l’atterrissage sur la lune est faux? Si quelqu’un a une réelle inquiétude et que vous répondez en le traitant d’anti-vaxxer, il ne vous posera plus de question. Hésitant, c’est un bon terme car cela ne veut pas dire qu’ils sont contre, mais simplement qu’ils sont inquiets. Quand quelqu’un hésite, vous cherchez à lui donner confiance », explique le Dr Budd.

À ceux qui disent qu’ils ne prendront pas le vaccin tant qu’ils n’auront pas vu les scientifiques et les politiciens le prendre? Ils n’auront pas à attendre longtemps, dit-il. «Je vais me frayer un chemin vers l’avant si je le dois.» Mais lui et ses collègues ont un respect réticent pour le vaccin hésitant: «Je pense que c’est vraiment bien que les gens soient critiques et posent des questions», déclare le Dr Anna Blakney, une bio-ingénieur travaillant sur le vaccin impérial. «Après tout, c’est ce que les scientifiques apprennent à faire. Mais d’autres personnes n’ont peut-être pas le même accès aux données que nous, il est donc très important de combler cet écart. C’est ce qui nous aide à instaurer la confiance. »

Alors, quelles questions se posent les gens? Les principales préoccupations sont la rapidité avec laquelle le vaccin a vu le jour («êtes-vous en train de prendre des raccourcis?», «Qu’en est-il des effets à long terme?») Et s’ils seront «obligés» de recevoir le vaccin. Les suggestions de certains députés selon lesquelles la vaccination pourrait devenir une condition pour retourner au bureau, utiliser les transports en commun, ou simplement rendre obligatoire, n’ont rien fait pour apaiser cette dernière anxiété.

La cohorte des «hésitants à la vaccination» est large. Le principal de leurs craintes est que le vaccin soit précipité et ne soit pas correctement testé

«Je ne pense pas que cela se produirait jamais dans ce pays», déclare le Dr Paul McKay, chercheur senior à l’Imperial College qui a conçu, fabriqué et testé leur vaccin Covid-19 et a travaillé dans le développement de vaccins pendant près de 30 ans. Les règles relatives au consentement éclairé signifient que la vaccination obligatoire n’est pas légale. «Nous devons soutenir les gens dans leur décision, pas les forcer. Je pense que c’est sûr, super sûr, mais cela ne veut pas dire que je décide à leur place.

Quant à la rapidité de la percée scientifique? C’est un peu exagéré, admet le Dr McKay. «Peut-être que nous, scientifiques, n’aurions pas dû renforcer l’idée que nous l’avons fait très rapidement. Peut-être aurions-nous dû renforcer le fait qu’en fait, nous travaillons sur cette technologie depuis de nombreuses années. Lorsque le coronavirus est apparu, nous avions déjà fait quatre ans de travail sur ce vaccin particulier et sur les mécanismes de son fonctionnement.

«Nous avons simplement pris la protéine de surface du virus Covid-19 et l’avons insérée dans notre vaccin. C’était une étape très facile et évidente pour nous. Non seulement cela, mais il n’y a jamais eu auparavant une telle concentration de financement et de concentration orientée vers un seul objectif.

«Le monde scientifique entier ne travaillait sur rien d’autre. Soit vous travailliez sur le coronavirus, soit vous étiez assis à la maison.

Les craintes que le vaccin soit «accéléré» une licence sont inutiles, dit le Dr McKay. «Ce vaccin n’est pas différent de tout autre vaccin [in terms of regulatory compliance]. La MHRA ne laisse aucune marge de manœuvre, elle n’autorise aucun raccourci, et c’est comme cela devrait être.

(REUTERS)

Lorsque je soulève le spectre des effets potentiels à long terme, le Dr McKay est plus circonspect. La discussion sur le vaccin contre la grippe porcine déployé en 2009 est monnaie courante dans les cercles anti-vax et hésitants à la vaccination – le vaccin Pandemrix a été découvert plus tard pour augmenter légèrement le risque que les enfants développent le trouble du sommeil narcolepsie. «Il y avait un effet secondaire avec ce vaccin particulier qu’un petit nombre de personnes ont contracté la narcolepsie. Mais ce sont vraiment de très petits nombres – et dès qu’ils ont découvert que cela avait cet effet, ils ont arrêté de le donner aux personnes de moins de 20 ans. Il s’agit de peser les risques, dit le Dr McKay. «Il y a un risque pour tout – il y a un risque à prendre une aspirine. Et si vous comparez un petit effet secondaire comme ça [seen in the swine flu vaccine] à ces rapports de Long Covid qui sortent – des séquelles du virus qui semblent vraiment débilitantes pour un bon nombre de personnes qui ont été infectées. ”

Et ces préoccupations concernant les effets secondaires à long terme ne sont pas plus valables en ce qui concerne le vaccin Covid qu’elles ne le sont avec chaque nouveau vaccin ou médicament, peu importe la durée de son développement. «Le problème de l’innocuité à long terme est quelque chose qui est toujours résolu au fil du temps, pour chaque nouveau vaccin une fois qu’il a été homologué – c’est une évaluation continue de l’innocuité et vous aurez une analyse d’un an, deux ans, trois ans de ce qui événement. S’il y a un indice que quelque chose ne va pas, ils arrêteront de le donner », déclare le Dr McKay.

Pfizer s’est associé à BioNTech, une société allemande fondée par un couple marié et des scientifiques dévoués Ugur Sahin et Ozlem Tureci, pour produire son vaccin. Le président de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans une lettre ouverte que «la sécurité est et restera notre priorité numéro un, et nous continuerons à surveiller et à communiquer les données de sécurité de tous les participants aux essais pendant deux ans».

Malgré certains messages malheureux mitigés jusqu’à présent, les responsables gouvernementaux disent qu’ils sont bien conscients qu’il y a une guerre de l’information dont ils ont besoin pour gagner pour battre Covid – et comme ces médecins de TikTok-ing, ils pensent que les médias sociaux sont la clé.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, et le secrétaire au numérique, Oliver Dowden, ont annoncé une alliance renouvelée entre l’unité de lutte contre la désinformation du gouvernement et les géants des médias sociaux Google, Twitter et Facebook, qui ont promis de travailler avec les autorités pour promouvoir des messages scientifiquement précis et répondre plus rapidement aux faux contenus. dans un effort pour empêcher la diffusion de fausses informations qui «pourraient coûter des vies».

en relation

Mais pourraient-ils faire plus? Gagner la confiance ne consiste pas seulement à éliminer les «fausses nouvelles», mais aussi à obtenir la vérité plus de temps d’antenne – et à lui donner un visage humain, disent les scientifiques. Le Dr Budd espère que le gouvernement investira dans des publicités télévisées et en ligne soutenues par des célébrités expliquant le vaccin et brisant les mythes, tandis que le Dr Blakney estime que l’interaction continue entre les scientifiques et le public est essentielle.

«Les conversations individuelles – aussi inefficaces que cela soit – sont vraiment importantes. Quand quelqu’un dit que «le gouvernement a fabriqué ce vaccin pour nous contrôler avec des micropuces» et que je dis: «non, ils ne l’ont pas fait, j’ai fabriqué le vaccin, il contient cinq ingrédients et une micropuce n’en fait pas partie», ils me croient. ” «Avoir le vaccin nous donne une lumière au bout du tunnel», déclare le Dr McKay. «Cela nous donne quelque chose à espérer, que nous pourrions avoir une vie l’année prochaine au lieu que ce soit comme cette année. Mais seulement si suffisamment de personnes l’acceptent.