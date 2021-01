ré

Onald Trump devrait devenir ce soir le premier président américain à être destitué deux fois, une semaine après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le bâtiment du Capitole.

Trois précédentes mises en accusation – des présidents Andrew Johnson, Bill Clinton et Trump – ont pris des mois avant un vote final, y compris des enquêtes et des auditions.

Cette fois, cela n’aura pris qu’une semaine.

M. Trump est accusé d’avoir incité à l’émeute de mercredi dernier qui a fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole, la présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré: “Nous devons agir”.

Elle faisait partie de ceux qui ont été forcés de se blottir dans un bunker pendant les émeutes du Capitole, et des émeutiers armés ont menacé les membres du personnel avec des railleries de «Où est Nancy?»

Des millions de personnes dans le monde regarderont la destitution en direct à la télévision, alors à quoi pouvons-nous nous attendre?

Quelles sont les bases de la destitution?

Dans des circonstances normales, il y aurait une enquête de mise en accusation. Les preuves seraient envoyées au Comité judiciaire de la Chambre, qui tiendrait des audiences, rédigerait des articles et les enverrait à la Chambre plénière.

C’est ce qui s’est passé en 2019 lorsque la Chambre a destitué Trump pour ses relations avec le président ukrainien. Cela a pris trois mois.

Mais ce sont des temps sans précédent. Avec si peu de jours pour agir avant que Trump ne quitte ses fonctions, les démocrates estiment qu’il n’est guère nécessaire d’enquêter sur ce qui s’est passé. La plupart des membres du Congrès ont entendu Trump parler à ses partisans et étaient au Capitole lorsque la foule a fait irruption.

La destitution va directement à la Chambre pour un vote.

Que va-t-il se passer ensuite?

Une fois que la Chambre a voté pour la destitution, les articles et les preuves seraient envoyés au Sénat, où un procès aurait lieu et il y aurait des votes finaux pour condamner ou acquitter. C’est ce que le Sénat a fait au début de février de l’année dernière après la première destitution de Trump.

Quels articles fait face à Trump?

Les démocrates ont commencé à débattre d’une seule accusation d’impeachment alléguant «l’incitation à l’insurrection».

Les démocrates David Cicilline du Rhode Island, Ted Lieu de Californie et Jamie Raskin du Maryland sur la destitution de quatre pages se lit comme suit: «Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales.

«Il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s’il est autorisé à rester au pouvoir.»

L’article dit que le comportement de Trump est cohérent avec les efforts antérieurs visant à «subvertir et obstruer» les résultats de l’élection avec des allégations sans fondement de fraude généralisée.

Ils font également référence à son récent appel avec le secrétaire d’État géorgien dans lequel il a déclaré qu’il voulait qu’il lui trouve plus de voix après avoir perdu l’État au profit de Biden.

Les fausses allégations de fraude de Trump ont été répétées à plusieurs reprises par les républicains du Congrès et les insurgés qui sont descendus au Capitole. Juste avant les émeutes, Trump s’est entretenu avec les partisans près de la Maison Blanche et les a encouragés à «se battre comme un enfer».

Alors que les manifestants entraient par effraction, les deux chambres débattaient des contestations républicaines du décompte des voix électorales en Arizona dans le cadre du processus de certification de la victoire électorale de Biden.

(Les partisans du président américain Donald Trump manifestent à l’intérieur du Capitole américain / . via .)

Quel soutien a Trump de ses compatriotes républicains?

Mardi, cinq républicains ont déclaré qu’ils soutiendraient la destitution. Aucun républicain n’a soutenu la première destitution de Trump en 2019.

Liz Cheney du Wyoming, la républicaine n ° 3 à la Chambre et la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, a déclaré qu’elle voterait pour destituer Trump car «il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de sa fonction et de son serment. à la Constitution ».

Cheney a déclaré que Trump avait «convoqué», «rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque».

Le républicain new-yorkais John Katko a été le premier de son parti à dire qu’il voterait pour la destitution. Ancien procureur fédéral, il a déclaré qu’il n’avait pas pris la décision à la légère.

“Permettre au président des États-Unis d’inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l’avenir de notre démocratie”, a déclaré Katko. “Je ne peux pas rester sans agir.”

Les républicains Adam Kinzinger de l’Illinois, Fred Upton du Michigan et Jaime Herrera Beutler de Washington ont également déclaré qu’ils voteraient pour la destitution.

Si la Chambre vote pour destituer Trump, que se passe-t-il ensuite?

Une fois que la Chambre a adopté les articles, Pelosi peut décider du moment où elle les envoie au Sénat.

Selon le calendrier actuel, le Sénat ne devrait reprendre ses sessions complètes que le 19 janvier, soit la veille de l’investiture de Biden.

Certains démocrates ont suggéré que Pelosi pourrait attendre d’envoyer les articles et permettre à Biden de commencer son mandat sans que la destitution ne pèse sur lui. Mais d’autres ont exhorté Pelosi à se déplacer immédiatement.



Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, qui sera en charge une fois que Biden sera assermenté, a suggéré dans une lettre à ses collègues mardi que la chambre pourrait partager son temps entre la confirmation des candidats de Biden, l’approbation du redressement de Covid-19 et la conduite du procès.

Si le procès n’a pas lieu avant que Trump ne soit déjà démis de ses fonctions, cela pourrait encore avoir pour effet de l’empêcher de se présenter à nouveau à la présidence.

Biden a déclaré qu’il était important de s’assurer que «les gens qui se sont livrés à la sédition et menacent la vie, dégradant les biens publics, ont causé de gros dégâts – qu’ils soient tenus pour responsables».

Mais tous les républicains soutiendront-ils la destitution?

Il est peu probable, pour l’instant, que suffisamment de républicains votent pour condamner, car les deux tiers du Sénat sont nécessaires. Pourtant, certains républicains ont demandé à Trump de démissionner, notamment Pat Toomey de Pennsylvanie et Lisa Murkowski de l’Alaska. Quelques-uns le défendent.

Le républicain Ben Sasse a déclaré qu’il examinerait ce que la Chambre approuve mais qu’il s’est arrêté avant de s’engager.

D’autres républicains ont déclaré que la destitution serait source de division. Lindsey Graham de Caroline du Sud, longtemps un allié clé du président, a critiqué son comportement en incitant aux émeutes, mais a déclaré que la destitution «ferait bien plus de mal que de bien».

Jim Jordan, l’un des défenseurs les plus virulents de M. Trump, a accusé les démocrates de s’être opposés aux résultats des élections précédentes et a répété des affirmations non fondées selon lesquelles les élections de 2020 avaient été truquées.

Un seul républicain a voté pour condamner Trump l’année dernière, Mitt Romney de l’Utah.

Que signifierait la destitution pour Trump?

Les démocrates disent qu’ils doivent aller de l’avant, même si le Sénat ne condamne pas.

Bernie Sanders du Vermont a tweeté vendredi que certaines personnes pourraient se demander pourquoi elles essaieraient de destituer un président alors qu’il ne restait que quelques jours au pouvoir.

«La réponse: précédent», dit-il.

«Il doit être clair qu’aucun président, ni maintenant ni à l’avenir, ne peut mener une insurrection contre le gouvernement américain.»

Y avait-il des alternatives à la destitution?

Avant de procéder à la destitution, la Chambre a pressé le vice-président Mike Pence et le Cabinet de destituer Trump plus rapidement et plus sûrement, avertissant qu’il constituait une menace pour la démocratie dans les quelques jours restants de sa présidence.

La Chambre a approuvé mardi une résolution appelant Pence et le Cabinet à invoquer le 25e amendement à la Constitution pour déclarer le président incapable de servir.

Pence, qui faisait partie des personnes forcées de se réfugier à l’intérieur du complexe du Capitole pendant l’attaque, a déclaré avant le vote qu’il ne prendrait aucune mesure de ce genre, laissant les politiciens avec la destitution comme leur seule option pour démettre Trump de ses fonctions avant le 20 janvier, lorsque le président- Élire Biden est prêt à être assermenté en tant que président.

Jusqu’à présent, Trump n’a pris aucune responsabilité pour son rôle dans la fomentation de la violente insurrection, malgré ses commentaires encourageant les partisans à marcher sur le Capitole et les félicitant alors qu’ils menaient encore l’assaut.

“Les gens pensaient que ce que j’avais dit était tout à fait approprié”, a-t-il déclaré mardi.

Une différence significative par rapport à la première mise en accusation de Trump est qu’il n’a plus de fil Twitter pour répondre en temps réel.

La sécurité a-t-elle été renforcée au Capitole?

Signe de l’augmentation des tensions à la suite de l’attaque, les politiciens de la Chambre devront pour la première fois passer par un détecteur de métaux avant d’être autorisés à entrer dans la chambre.

Cette nouvelle mesure de sécurité restera en vigueur chaque jour où la Chambre siégera dans un avenir prévisible, selon une directive de Timothy Blodgett, le sergent d’armes par intérim de la Chambre.

M. Blodgett a remplacé le sergent d’armes de longue date qui a démissionné après de nombreuses critiques concernant une mauvaise planification de la sécurité.

Les membres du Congrès ont auparavant pu se déplacer presque librement au Capitole, capables de contourner les postes de contrôle de sécurité à la plupart des entrées du bâtiment.

Une récente évasion de Covid-19 parmi des politiciens qui étaient détenus avec d’autres qui refusaient de porter des masques n’a fait qu’aggraver les tensions.