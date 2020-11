je

Si vous considérez la dette nationale comme s’il s’agissait d’une carte de crédit familiale, nous avons manifestement des problèmes assez graves.

Les dépenses font exploser les revenus du passé de manière imprudente et insoutenable et un calcul est au coin de la rue. L’huissier se lèche déjà les lèvres par anticipation. Il aura la télé, le micro-ondes et la vieille boîte à bijoux de nan en un rien de temps.

Une autre façon de voir cela est un investissement dans demain. Nous achetons des actions dans notre futur.

S’il s’agit d’une carte de crédit (ce n’est pas le cas), c’est une carte sur laquelle nous définissons les termes et conditions et pouvons modifier le délai de récupération.

Puisque nous n’empruntons vraiment qu’à nous-mêmes, il semble juste de supposer que nous sommes bons pour cela. Nous nous rembourserons (ou nous laisserons tomber).

Les chiffres de la dette d’aujourd’hui sont manifestement mauvais. En octobre, le gouvernement a emprunté 22,3 milliards de livres supplémentaires, portant le total pour l’année à 215 milliards de livres sterling. Cela laisse la dette totale, le découvert national si vous insistez, à 2,08 billions de livres sterling. Pour être clair: c’est beaucoup.

Le chancelier Rishi Sunak a une tâche peu enviable, et s’il se trompe, il y a un risque que les taux d’intérêt et l’inflation s’envolent. (À l’heure actuelle, la déflation et les taux d’intérêt bas sont une bien plus grande inquiétude.)

Mais ceux qui s’inquiètent de la façon dont nous payons tout cela manquent le point. Il ne serait pas moins cher d’arrêter de dépenser. Il nous resterait simplement des factures encore pires et une économie totalement bombardée plus tard.

Qu’en est-il des jeunes qui hériteront de cette pile de dettes?

Et eux. Le but de l’emprunt est d’améliorer leur patrimoine, de laisser à la nation une chance de progrès.

Il n’y a qu’un seul moyen de sortir de cette crise.

Frappez-le sur le visa du gouvernement. Nous traiterons du reste plus tard.