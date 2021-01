La Chambre des représentants est prête à aller de l’avant avec des articles de destitution contre le président Donald Trump à la suite des violences de mercredi au Capitole des États-Unis, qui ont été causées par une foule de partisans pro-Trump. La Présidente de la Chambre Nancy Pelosi, la Chambre avancerait avec ces articles si Trump ne démissionnait pas avant la fin de son mandat de président le 20 janvier. Ces articles présenteraient des accusations pour “incitation à l’insurrection” et pourraient également bloquer Trump. de se présenter aux élections présidentielles à l’avenir, selon NBC News.

La Chambre a fourni un projet, distribué par le représentant David Cicilline du Rhode Island, le représentant Ted Lieu de Californie et le représentant Jamie Raskin du Maryland, des articles de mise en accusation, intitulé «Incitation à l’insurrection». Le bureau de Cicilline a fourni à NBC News le projet, qui accuserait Trump de «crimes et délits élevés en incitant volontairement à la violence contre le gouvernement des États-Unis». Le document indique également que le président constituerait une «menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s’il était autorisé à rester au pouvoir». Il se termine en déclarant: «Le président Trump justifie ainsi la destitution et le procès, la révocation de ses fonctions et la disqualification pour occuper et jouir de toute fonction d’honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis».

Si ces articles sont approuvés, ils interdiraient à Trump de se présenter à nouveau à la présidence en 2024 ou à tout moment après. En vertu de la Constitution, un président est limité à deux mandats en tant que président, bien qu’ils puissent être servis de manière non consécutive. Lieu et Cicilline avaient 112 co-sponsors sur le projet de loi vendredi. Aucun membre du parti républicain n’a encore coparrainé le projet de loi. Cependant, il y a eu des conversations avec les législateurs du GOP sur la possibilité de signer. Malgré toutes ces informations, Pelosi n’a pas encore officiellement approuvé les articles. Vendredi, elle a publié une déclaration dans laquelle elle a déclaré que la Chambre souhaitait aller de l’avant avec le processus de destitution si nécessaire.

«Les députés espèrent que le président démissionnera immédiatement. Mais s’il ne le fait pas, j’ai demandé au Comité du Règlement de se préparer à aller de l’avant avec la loi du 25e amendement du membre du Congrès Jamie Raskin et une motion de destitution “, a déclaré Pelosi.” En conséquence, la Chambre conservera toutes les options – y compris le 25e amendement, une motion de destitution ou une résolution privilégiée de destitution. »Elle a ajouté que le caucus démocrate de la Chambre avait eu une discussion de plusieurs heures sur la question qu’elle a qualifiée de« triste, émouvante et patriotique ».