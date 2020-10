La deuxième saison du Mandalorien est presque là. Et si les bandes-annonces et les rumeurs sont une indication, il semble que la quête du héros en armure pour réunir Baby Yoda (née «The Child») va devenir encore plus compliquée et liée à la tradition de Star Wars que jamais.

Bien qu’il puisse sembler étrange d’y penser de cette façon, après des décennies de connaissances supplémentaires, d’histoire de fond, d’émissions de télévision et de films, le film original de Star Wars est extrêmement accessible. Ça aurait du être. Personne qui entrait dans le théâtre pour la première fois n’avait aucune idée de ce qu’était un sabre laser ou un X-wing ou qui étaient Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo ou la princesse Leia.

Le Mandalorien n’a jamais eu cet avantage. Dès le premier épisode, il s’attend à ce que vous sachiez que le Mandalorien est cool (car il ressemble à Boba Fett), que l’Empire est maléfique, et que Baby Yoda est au moins lointainement lié à l’un des personnages les plus puissants et importants du série (ainsi que incroyablement mignon).

Image: Lucasfilm

Malgré la quantité de devoirs et de connaissances que les fans devaient maîtriser pour commencer, la première saison de The Mandalorian était toujours étonnamment accessible aux fans qui n’étaient pas aussi bien informés de l’histoire de la galaxie Star Wars. Mais même si vous considérez que la première saison de The Mandalorian était relativement accueillante, la deuxième saison à venir semble plonger encore plus profondément dans la tradition de Star Wars.

C’est au moins en partie grâce au scénariste-réalisateur Dave Filoni, qui semble chercher à associer fortement The Mandalorian à ses précédents spectacles d’animation Star Wars (en particulier, The Clone Wars and Rebels). Les fans occasionnels qui se connectaient juste pour voir Baby Yoda – ou encore plus ceux qui n’avaient jamais plongé dans le côté animé de Star Wars auparavant – vont devoir commencer à comprendre ce qu’est un sabre noir et comment il s’intègre dans des années d’histoire. impliquant les Jedi, le peuple mandalorien et l’Empire. Si les rumeurs sont vraies, les nouveaux fans doivent commencer à déchiffrer plus d’une décennie d’histoire des personnages d’Ashoka Tano ou de Bo Katan, tous deux censés faire leurs débuts en direct.

Et ce ne sont là que les principales choses que nous savons jusqu’à présent.

Photo par François Duhamel / Lucasfilm

Mais le fait que The Mandalorian devienne plus profond et plus complexe n’est pas une mauvaise chose. En fait, c’est probablement sa plus grande force, en particulier en ce qui concerne son rôle dans l’univers plus large de Star Wars.

Plus précisément, The Mandalorian n’est pas le prochain blockbuster Star Wars. Les simples exigences de production et de budget signifient que le casting est plus contraint, le spectacle est plus petit et l’apparence des sabres laser est beaucoup moins importante. Mais cela lui donne également une occasion unique pour la franchise Star Wars de profiter du format de la série télévisée pour vraiment explorer les personnages et le cadre de sa tranche particulière de l’univers Star Wars.

Avec la première saison qui dure près de six heures, c’est déjà presque deux fois plus long que n’importe quel film Star Wars. À la fin de la deuxième saison, nous aurons passé plus de temps avec le Mandalorien et Baby Yoda qu’avec Rey, Finn, Poe et les autres héros de la trilogie consécutive. Il y a une opportunité pour une narration plus riche et plus profonde que ce que les limites d’un film à succès massif (ou même d’une trilogie cinématographique) permettent. Et avec un peu de chance, la saison 2 (et toutes les saisons à venir) tentera de tenir cette promesse.

Pour une bonne comparaison, jetez un œil à l’autre énorme franchise de science-fiction au nom stellaire, Star Trek, qui a passé beaucoup plus de temps que Star Wars à rebondir entre les gros succès du box-office et des émissions de télévision plus contemplatives et espacées.

Les films de Star Trek sont souvent comparés avec dérision à Star Wars par les fans de cette franchise: plus gros et plus effrontés, sans la subtilité des émissions de télévision. Les films Trek (en particulier les redémarrages plus récents de JJ Abrams) ont tendance à être remplis de batailles spatiales beaucoup plus explosives, grâce aux budgets élargis, avec un dialogue plus silencieux et moins de nuances dans la caractérisation.

Les spectacles, en revanche, donnent à Star Trek beaucoup plus de temps pour respirer. C’est ce qui permet à des choses comme les intrigues géantes et globales comme l’arc de la guerre du Dominion de Deep Space Nine, le développement de Saru par Discovery d’un subordonné timide à un leader imposant, ou le temps pour Will Riker de se rendre compte qu’une barbe était un meilleur choix de style.

Les émissions de télévision permettent d’explorer les personnages comme les films ne le font pas

Avec le déluge de spectacles Star Wars que Disney a en préparation, il est probable que nous verrons une dynamique similaire se jouer sur le petit écran ici. Des émissions comme The Mandalorian ou les prochaines retombées de Rogue One ou Obi-Wan ne seront pas des spectacles au niveau d’un énorme film Star Wars. Mais ils donneront l’occasion à Lucasfilm (et aux fans) d’approfondir les personnages qu’ils aiment déjà et contribueront à fournir un pont qui enrichit l’univers global de Star Wars chaque fois que les prochains films se déroulent.

Ce n’est pas non plus une nouvelle dynamique pour Star Wars. La franchise fonctionne de cette manière depuis des décennies, avec des dizaines de livres, de jeux et de bandes dessinées liés remplissant et élargissant les espaces entre les films. C’est la façon dont Star Wars fonctionne toujours: il suffit de regarder la prochaine série de livres et de bandes dessinées High Republic qui devrait sortir l’année prochaine et commencer à construire une nouvelle ère de la franchise pendant «l’âge d’or des Jedi».

Le mandalorien est cette approche à une échelle plus grande et plus dynamique qui, grâce à la conception de l’action en direct, ressemble et se sent encore plus aux films qu’il cherche à insérer à côté.

Les films Star Wars se préparent pour un autre long intervalle entre les sorties. Disney et Lucasfilm ont déjà pris le temps de comprendre ce qui va suivre maintenant que la saga Skywalker en 9 films est terminée, et lorsque vous ajoutez des retards de production et de sortie liés à COVID-19, qui ont déplacé tout le calendrier de sortie de la société. – en particulier alors que les théâtres fonctionnent en grande partie à des capacités limitées ou sont entièrement fermés – il pourrait s’écouler des années avant que le prochain grand film de Star Wars ne s’ouvre à un théâtre rempli de fans enthousiastes.

Image: Lucasfilm

C’est ce qui rend l’incursion de Disney dans les émissions de télévision Star Wars si excitante. Ces films ne disparaîtront pas; après tout, avec des résultats de 1 milliard de dollars au box-office, Disney et Lucasfilm continueront à mettre Star Wars sur grand écran tant que les fans se présenteront.

Mais la complexité croissante de The Mandalorian fait allusion à un niveau plus réfléchi de Star Wars par rapport à ces films grands et impétueux. C’est une émission qui, en raison de sa nature d’émissions de télévision au lieu d’une longue série de livres ou de bandes dessinées, est plus accessible que jamais. D’ailleurs, qui ne veut pas savoir ce qu’est un sabre noir?