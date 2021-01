K

Le leadership d’eir Starmer est en difficulté. Pas une crise à part entière. On ne parle pas (encore) de l’évincer, et aucune faction sérieuse ne manoeuvre (encore) contre lui. Le public serait surpris d’apprendre qu’il y a un problème. La dernière fois qu’ils se sont présentés au Labour, ils ont vu qu’ils avaient abandonné le dangereux marxiste et avaient plutôt choisi quelqu’un qu’ils pouvaient au moins imaginer debout devant la porte du numéro 10. Mais c’est ce que je veux dire. Leur course à la direction a eu lieu il y a près d’un an et le parti n’a fait aucune impression depuis.

Je ne peux qu’imaginer l’humeur de légère déflation chez le chef du bureau de l’opposition lorsque le dernier sondage d’opinion paraît. Ce n’est pas un désastre. C’est juste que sondage d’opinion après sondage d’opinion met les conservateurs soit au même niveau que les travaillistes, soit quelques points d’avance. Pourtant, nous sommes dans la onzième année d’un gouvernement conservateur. La Grande-Bretagne a un nombre de morts plus élevé à cause de cette pandémie, et un plus grand impact sur notre économie, que presque tous les pays du monde. L’accord sur le Brexit n’a pas livré les zones de pêche ou le libre-échange tarifaire promis. Le Royaume-Uni risque de se séparer. Et nous avons un premier ministre enclin à faire une sieste l’après-midi.

Le travail devrait faire beaucoup mieux. En fait, toute opposition qui a gagné le pouvoir au cours de ma vie adulte a fait beaucoup mieux. Un an après que Tony Blair soit devenu le dirigeant travailliste, il avait une avance stupéfiante de 30 pour cent; 12 mois après que David Cameron a pris la barre, il avait une solide avance de 8%.

Le cabinet fantôme se rassurera avec de nombreuses excuses: «il est difficile pour les oppositions de se faire entendre dans une crise nationale», «nous réparons toujours les dégâts après Corbyn», «donnez plus de temps aux gens pour voir comment Boris est foutu ». Tout est vrai, mais pas assez vrai. Le fait est que les membres de ce cabinet fantôme n’ont pratiquement rien fait pour nous surprendre ou nous inspirer.

Il y a trente ans, le New Labour a déclaré qu’il ne serait plus le parti des producteurs mais qu’il parlerait aussi au nom des consommateurs. Rappelez-vous Essex Man et Worcester Woman? Aujourd’hui, le Labour sonne comme le groupe de pression collective pour le secteur public. Quelle est l’offre au propriétaire de petite entreprise qui aspire à réussir? Ou le parent qui souhaite une meilleure éducation pour ses enfants même lorsque les écoles reviennent? Où sont les nouvelles idées brillantes pour aider les familles à s’adapter à un monde du travail post-pandémique où les bureaux sont moins pertinents? Pourquoi ne pas proposer quelque chose de mieux que certains allégements de tarifs pour les entreprises en tant que réponse aux rues désertes à l’ère d’Amazon? Pourquoi ne pas surprendre la City de Londres, dont les recettes fiscales permettent de payer des services vitaux, avec un plan de remplacement des marchés qui se déplacent désormais vers le continent européen?

Quelle est la réponse travailliste au nationalisme en Écosse, sans le soutien duquel il est difficile d’imaginer que le parti forme à nouveau un gouvernement majoritaire, et en Angleterre, où ils ont été balayés des villes laissées pour compte du Mur rouge? Vont-ils se battre pour les avantages de l’immigration ou laisser les petits Anglais avoir le champ? Chanter l’hymne national ne suffit pas.

Quelle est la politique économique du Labour? J’ai entendu dire que le parti travailliste voulait un «accord vert». Mais il en va de même pour Joe Biden, Xi Jinping et Boris Johnson. Lorsque Gordon Brown était chancelier fantôme, il y avait des règles d’or sur les emprunts, les dépenses des conservateurs devaient être respectées, des engagements à ne pas augmenter les impôts et une offensive de cocktail de crevettes avec les entreprises. En tant qu’ancien chancelier de l’ombre, avec un certain intérêt pour ces choses, je n’ai absolument aucune idée de ce que représente Anneliese Dodds. Elle est la chancelière fantôme du Labour, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué.

Nous avons plutôt un commentaire quotidien sur les événements. Prolongez le crédit universel. Payer davantage les infirmières. Écoutez Marcus Rashford. Vaccinez d’abord les enseignants… et les policiers, les travailleurs sociaux, les agents de l’immigration, le personnel pénitentiaire – et même leurs prisonniers – et tout autre groupe qui fait du bruit, pour que chacun soit une priorité.

La plupart des oppositions restent dans l’opposition. Les rares gagnants définissent leur âge. Je ne doute pas que Keir Starmer veuille le poste de Premier ministre. Je suis prêt à être persuadé qu’il pourrait être bon dans ce domaine. Ce dont je ne suis pas convaincu, c’est qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour l’obtenir et qu’il va confondre son parti dans l’intérêt de gagner le public. Le pouvoir politique vous est très rarement transmis. Vous devez tendre la main et le saisir à deux mains. Il est temps pour Sir Keir de le faire avant qu’il ne soit trop tard.