La dispute au sujet des écoles de Londres qui restent ouvertes continue de s’approfondir après que deux conseils aient retiré leur avis de fermer tôt avant Noël alors que deux autres continuaient à soutenir les décisions de faire progresser l’apprentissage en ligne.

Les conseils de Greenwich et d’Islington, gérés par les travaillistes, sont revenus sur leurs conseils pour que les élèves reçoivent un enseignement en ligne au cours des derniers jours du trimestre au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus dans la capitale.

Le Waltham Forest Council, également sous contrôle travailliste, a déclaré que les écoles de l’arrondissement du nord de Londres avaient été menacées de poursuites judiciaires potentielles par le gouvernement si elles suivaient les conseils du conseil de déplacer l’apprentissage en ligne.

Un quatrième conseil dirigé par les travaillistes, Redbridge, a déclaré qu’il soutiendrait le passage à l’apprentissage en ligne, les écoles étant confrontées à une “pression énorme” en raison de l’impact des cas locaux de coronavirus.

Le chef du conseil de Greenwich, Cllr Danny Thorpe, a déclaré plus tôt mardi qu’il n’avait “pas d’autre choix” que de demander aux écoles de rester ouvertes suite aux menaces de poursuites judiciaires du gouvernement.

Cllr Richard Watts, chef du conseil d’Islington dans le nord de Londres, a également annulé les conseils aux écoles locales de passer à l’apprentissage en ligne à partir de la fin de mardi.

Il a déclaré que les écoles devraient être ouvertes comme d’habitude mercredi et ont été informés qu’elles pourraient faire de jeudi une journée en médaillon, une journée étant déjà prévue pour vendredi.

Le Conseil de Redbridge a déclaré qu’il soutiendrait les écoles de l’arrondissement de l’est de Londres si elles passaient à l’apprentissage en ligne “en raison des absences du personnel et des élèves rendant l’ouverture continue non viable” – à l’exception de l’enseignement pour les enfants vulnérables et les enfants des travailleurs clés.

Le chef du conseil, Cllr Jas Athwal, a déclaré: «Malheureusement, les cas de Covid-19 continuent d’augmenter dans l’arrondissement et, par conséquent, certaines de nos écoles ont du mal à continuer à fournir l’enseignement en personne de haute qualité que nos enfants méritent.

“Ce n’est pas le rôle du conseil de fermer les écoles, mais aujourd’hui nous voulons être absolument clairs – nous soutiendrons nos écoles locales si elles choisissent de passer à l’apprentissage en ligne.”

Le conseil a souligné que la décision de fermer incombe à une école elle-même ou au gouvernement, mais il a ajouté: “Le conseil estime que les écoles devraient maintenant se demander si elles peuvent continuer à rester ouvertes à tous les élèves ou passer à l’enseignement à distance de manière plus planifiée. à la lumière des tendances actuelles. “

Le retrait de Greenwich des conseils de fermeture des écoles de l’arrondissement du sud-est de Londres intervient après que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré lundi soir au conseil de garder les écoles ouvertes à tous les élèves jusqu’à la fin du trimestre, faute de quoi il fera face à des poursuites judiciaires.

M. Thorpe a déclaré qu’il “ne peut pas convenir que c’est le bon choix pour nos écoles” mais aussi “ne peut pas justifier l’utilisation des fonds publics pour lutter contre la décision des tribunaux”.

M. Williamson s’est félicité de cette décision car il a déclaré que l’éducation des enfants était une “priorité nationale”.

Pendant ce temps, M. Watts a déclaré que le changement d’avis du Conseil d’Islington était intervenu après une «discussion» avec le ministère de l’Éducation (DfE).

Il a déclaré: “Nous avons émis ce conseil aux écoles parce que la situation à Islington est si grave. Alors qu’Islington et Londres continuent de faire face à des taux de coronavirus en hausse, il est absolument essentiel que nous travaillions tous ensemble et fassions tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité de nos familles et de nos proches. . “

Dans un communiqué publié mardi soir, le chef du Waltham Forest Council, Cllr Clare Coghill, a déclaré qu’il savait que le ministre des Normes scolaires Nick Gibb avait écrit aux écoles locales pour les menacer de poursuites judiciaires si elles ne restent pas ouvertes ou ne rouvrent pas là où elles ont suivi les conseils donnés par nous hier “.

Elle a déclaré que le conseil n’avait reçu aucune correspondance de M. Gibb au sujet de l’avis mardi.

Cllr Coghill a déclaré que le conseil avait recommandé que les écoles passent à l’apprentissage en ligne, à l’exception des travailleurs clés et des enfants vulnérables, après avoir rencontré les directeurs, les syndicats d’enseignants et le commissaire régional des écoles lundi.

«Suite à ces discussions, certaines écoles ont décidé de passer à des cours en ligne pour la majorité des élèves et d’autres non», a-t-elle ajouté.

«Nous sommes convaincus que les écoles de Waltham Forest ont pris leurs décisions sur la base de leur propre évaluation individuelle des risques et en ayant à cœur la sécurité des élèves.

«Il est décevant qu’au cours d’une année où les enseignants, les élèves et les parents ont déployé des efforts extraordinaires pour que l’éducation se poursuive à travers une crise unique dans la vie, le ministre ait choisi d’écrire à nos écoles en les menaçant de poursuites judiciaires.

“Nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour aider les écoles à prendre les décisions qui garantiront la santé et la sécurité des élèves, des enseignants et de leurs familles et assureront que les enfants continuent à être éduqués.”

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé le gouvernement à envisager de fermer toutes les écoles secondaires et collèges de la capitale tôt et de rouvrir plus tard en janvier en raison d’un coronavirus.

Kate Green, secrétaire d’État fantôme à l’éducation, a déclaré qu’il était «assez inutile» que la dispute ait abouti à ce que le secrétaire d’État émette une instruction légale au conseil de Greenwich avant Noël.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré que le gouvernement avait remporté une “victoire creuse” à Greenwich, ajoutant qu’il ne serait pas surpris si les parents gardaient les enfants à la maison.

À Basildon, dans l’Essex, huit écoles secondaires sur neuf sont déjà passées à l’enseignement complet à distance.

Un certain nombre d’écoles indépendantes – y compris l’ancienne école du Premier ministre Eton College – ont opté pour des cours en ligne et ont mis fin à l’enseignement en personne tôt au milieu d’un certain nombre de cas de Covid-19.

Downing Street a défendu la détermination du gouvernement de garder les écoles publiques ouvertes avant la fin du trimestre malgré l’augmentation des cas de coronavirus, affirmant qu’il était dans “l’intérêt supérieur” de tous les enfants d’y assister.