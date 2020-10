Aucun défilé ne viendra avec l’anneau de la série mondiale des LA Dodgers – du moins pas encore – l’équipe dit qu’elle reporte la célébration en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Dodgers ont fait cette annonce mercredi … affirmant qu’il n’était tout simplement pas assez sûr de laisser les fans emballer les rues de Los Angeles pour une fête.

“Alors que l’attente d’un championnat du monde est enfin terminée”, ont déclaré les officiels de l’équipe, “une célébration digne de nos grands fans et de la ville de Los Angeles devra malheureusement attendre jusqu’à ce qu’elle soit sûre de le faire.”

Aucune date de maquillage n’est prévue pour le moment … mais l’équipe a ajouté: “Nous avons hâte de célébrer ensemble!”

Bien sûr, la décision de retarder les célébrations des World Series intervient quelques semaines seulement après que les LA Lakers ont annoncé qu’ils report du défilé du championnat NBA plans aussi.

Mais, il pourrait encore y avoir de l’espoir pour au moins QUELQUES sortes de festivités en commun …

Après James Lebron Les responsables de la ville ont supplié pour un défilé mardi soir … le maire de LA Eric Garcetti a dit qu’il était ouvert à trouver quelque chose.

Parlons. Je suis prêt pour tout ce qui est sûr. Et si fier de vous et de l’équipe. Merci d’avoir mis fin à notre sécheresse de 32 ans. Et @KingJames, vous et les Lakers méritez la même chose. Merci à vous deux ainsi qu’aux @Dodgers et @Lakers pour le meilleur mois de l’histoire du sport à Los Angeles!

– Eric Garcetti (@ericgarcetti) 28 octobre 2020 @ericgarcetti