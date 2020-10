Dancing With the Stars se termine généralement avec au moins un épisode où deux couples doivent être éliminés à la fois, et ce moment arrive pour la saison 29. Au cours de l’épisode de lundi soir, l’animatrice Tyra Banks a annoncé que deux couples rentreraient chez eux le lundi novembre. .2 épisode. Il a également été révélé que l’épisode du 9 novembre sera «Icons Night».

“Je veux te mentionner. Vraiment écoutez!” Banks a déclaré aux téléspectateurs après que Johnny Weir et Britt Stewart aient quitté la scène. “Lundi prochain, pas un, mais deux couples rentreront chez eux dans une double élimination.” Elle a également confirmé que les couples exécuteraient deux danses au cours de l’épisode puisque le nombre de concurrents sera réduit à neuf couples. “Cela va être si intense”, a déclaré Banks. “Il y a beaucoup de pression pour eux. Vous devez voir ça.”

Au cours des six premières semaines de l’émission, cinq couples ont été renvoyés chez eux, car il n’y a pas eu d’élimination lors de la première de la saison fin septembre. Vernon Davis, Jesse Metcalfe, Anne Heche, Carole Baskin et Charles Oakley ont tous été renvoyés chez eux. Monica Aldama, Kaitlyn Bristowe, Skai Jackson, Justina Machado, Jeannie Mai, AJ McLean, Nelly, Nev Schulman, Chrishell Stause et Weir sont toujours en compétition pour le trophée de la boule à facettes.

Avant l’épisode de lundi, il y a eu un moment effrayant pour Cheryl Burke, qui est associée à la chanteuse des Backstreet Boys McLean. Elle a subi une blessure à la tête lors des répétitions dimanche, mais elle se sentait assez bien pour jouer. Le couple a dansé sur le thème de Psycho, McLean s’habillant même en Norman Bates. Après la danse, Burke a dit à Banks qu’elle allait bien. «En fait, je vais bien,» dit-elle, reprenant toujours son souffle après la danse. «J’entre et je sors un peu. Je pense que j’ai plus mal à ma coiffe des rotateurs qu’à mon cou. Mais, je suis dur, Dieu merci. McLean intervint, qualifiant Burke de «soldat». Leur performance a valu un 26/30 des juges.

Cette saison a fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des fans depuis que Banks est l’hôte pour la première fois et a remplacé Tom Bergeron et Erin Andrews. Au cours du week-end, Bergeron a déclaré sur le podcast Stuttering John qu’il ne dirait jamais jamais quand il s’agissait de revenir dans l’émission, mais cela ne se produira pas de si tôt. “Je ne dis jamais jamais. Mais, comme vous l’avez souligné, j’ai hébergé tant de formats différents”, a-t-il déclaré. “Je ne cherche pas vraiment à travailler beaucoup, cinq jours par semaine … Maintenant, j’ai 65 ans, j’ai un peu d’argent à la banque. Je profite de ma vie.”